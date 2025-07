« Ça y est, le rachat de SFR est lancé » : Bouygues et Telecom se partageraient le carré rouge

Le retour à trois opérateurs semble de plus en plus envisageable en France avec la revente de SFR par Patrick Drahi à ses concurrents.

Le logo SFR par-dessus la fibre optique // Source : Montage Frandroid

Depuis le lancement de Free Mobile en 2012, le marché français comporte 4 opérateurs avec chacun leur propre réseau telecom : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free.

Cette situation pourrait à nouveau évoluer dans les mois à venir avec la revente envisagée de SFR par son propriétaire Patrick Drahi. En avril déjà, le scénario était évoqué par Le Figaro, puis en mai par BFM Business. Ce dernier revient une nouvelle sur le dossier avec de nouvelles informations sur l’avenir potentiel de l’opérateur au carré rouge.

Free et Bouygues Telecom en discussion

D’après BFM Business, « le rachat de SFR est lancé » et Patrick Drahi éspérerais en toucher autour de 23 milliards d’euros. On parlerait pas d’un rachat intégral de l’opérateur par un autre, une opération couteuse qui aurait toutes les chances d’être bloquée par l’autorité de la concurence à l’image de la fusion avortée entre TF1 et M6.

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

À la place, on dessine plutôt le scénario d’une revente en morceau, à la découpe entre Bouygues Telecom et Free.

Marques, abonnés fixes, abonnés mobiles, boutiques, antennes, fréquences, abonnés pro : voici quelques uns des sujets de négociations entre les trois opérateurs en vu de créer cette revente.

Le dossier s’annonce particulièrement complexe car le réseau telecom moderne, 4G/5G pour le mobile et fibre optique pour le fixe, a été construit à coup de co-financement mutualisé entre plusieurs opérateurs et sans accord à l’échelle nationale.

Le rachat de SFR par une entreprise totalement externe au marché des Telecom ne semble pas à l’ordre du jour.

Le risque d’un retour à trois opérateurs

L’arrivée de Free Mobile et le passage à 4 opérateurs a permis de grandement dynamiser le marché mobile en France. En un peu plus de 10 ans, le marché est passé d’une logique de forfaits à engagement avec peu d’heures de communications et un volume de data très limité à un marché sans engagement, appels illimités et un haut volume de données 4G/5G.

Le retour à trois opérateurs peut faire craindre un ralentissement de la compétitivité du marché. Orange, Bouygues et Free pourraient se retrouver avec des parts de marché très proches.