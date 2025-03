Arnaque télécom : comment une bande d’escrocs a réussi à voler 400 000 € à Orange, SFR et Bouygues Telecom

Après le dépôt de plainte des trois opérateurs, les forces de l’ordre ont mis au jour une escroquerie de grande ampleur valorisée à plus de 400 000 euros. Les suspects se faisaient livrer en matériels de toutes sortes qu’ils revendaient ensuite sur le web.

La Livebox 6 et ses 3 répéteurs // Source : Frandroid

Le 3 mars dernier, la police municipale de Saint-Quentin (02) interpellait cinq individus dont une mineure, nous rapporte L’Aisne Nouvelle. Une arrestation qui fait suite à une plainte pour escroquerie déposée par Orange en 2023, suivie par celles de SFR et Bouygues Telecom, et dont l’enquête vient probablement de connaître la conclusion.

Des centaines de livraisons frauduleuses

Ladite escroquerie rapportée par les opérateurs s’est avérée être un véritable trafic de box internet, de décodeurs, de routeurs, de télécommandes, de clés 4G et de prises CPL. Les suspects parvenaient à se faire livrer gratuitement du matériel dans différents points relais sous de fausses identités, avec des comptes bancaires fermés dès la commande effectuée et une vingtaine de lignes téléphoniques différentes. Le matériel était ensuite revendu sur différents sites Internet.

Une escroquerie bien rodée et fructueuse, le préjudice étant estimé à plus de 400 000 euros avec plus de 1 700 colis détournés (700 provenant d’Orange, 740 de SFR et 300 de Bouygues Telecom). Les suspects, après leur garde à vue, seront convoqués devant la justice le 3 juin prochain, tandis que la mineure interpellée a été présentée au juge des enfants.

C’est là l’occasion de rappeler qu’acheter une box internet ou une clé 4G auprès d’un fournisseur autre que l’opérateur internet est un piège à absolument éviter. Lorsqu’elle est commandée, une box internet est associée à une adresse postale et à un numéro de ligne fixe, faisant qu’elle ne peut en aucun cas fonctionner ailleurs. Dans le meilleur des cas, on reçoit une box inutilisable, dans le pire, on se fait soutirer de l’argent ou des informations personnelles sans rien recevoir en retour.

