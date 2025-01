Free, Bouygues, Orange et SFR : tous au Wi-Fi 7 en 2025 ? On fait le point sur les dernières annonces des opérateurs

Dans le marché très concurrentiel des box internet, l’année 2024 fut marquée par l’arrivée de la Freebox Ultra et de la démocratisation de la fibre XGS-PON qui permet aux box premium de délivrer un débit de 8 Gb/s symétrique. Mais en 2025, c’est un nouveau champ de bataille qui se dessine pour les opérateurs : le Wi-Fi 7.

Après le Wi-Fi 6E, c’est au tour du Wi-Fi 7 (ou Wi-Fi 802.11be pour les intimes) de se démocratiser dans nos foyers. Cela fait déjà quelques années que cette norme nouvelle génération fait parler d’elle avec des chiffres à faire tourner la tête : débit théorique de 46 Gb/s, latence ultra-basse, canaux de 320 MHz, 16 flux de données, possibilité de s’appuyer simultanément sur plusieurs bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz). On n’a pas le temps de digérer tout ça que le Wi-Fi 8 commence déjà à faire parler de lui.

Début 2024, l’arrivée d’appareils compatibles Wi-Fi 7 se fait au compte-goutte et l’opérateur Free frappe un grand coup en lançant la Freebox Ultra, la première box internet Wi-Fi 7. Cette dernière est aujourd’hui encore la seule box internet à proposer du vrai Wi-Fi 7 (oui, il y a un « vrai » et un « faux » Wi-Fi 7), mais la situation devrait rapidement se renverser dans les prochaines semaines.

En 2025, le Wi-Fi 7 sera le cheval de bataille favori des opérateurs internet. Après Free, voici ce qui est prévu chez les autres opérateurs.

La bataille du Wi-Fi 7 est lancée !

Depuis maintenant un an, Free est le seul opérateur à proposer des box Wi-Fi 7. En plus de la Freebox Ultra, la Freebox Pop et la dernière box 5G y ont également droit. Le problème est qu’il faut d’autres appareils compatibles pour pleinement en profiter : un routeur dernière génération, un des derniers smartphones haut de gamme ou une configuration PC toute récente… Autant dire qu’être à la pointe de la connectivité demande un investissement en dehors de la box.

De nouvelles box arrivent chez Bouygues et Orange

Il y a quelques semaines, Benoît Torloting, DG de Bouygues Telecom, lançait un teasing de la future Bbox Wi-Fi 7 sur X. L’opérateur dévoilera officiellement son nouveau fer de lance le 16 janvier prochain lors d’une conférence de presse mais des photos de la nouvelle Bbox ont déjà fuité sur les réseaux sociaux.

En effet, plusieurs abonnés ont eu le privilège de recevoir en avant-première la box à leur domicile dans une étrange opération de communication. On en connaît déjà quelques caractéristiques : le Wi-Fi 7 évidemment, mais aussi trois ports Ethernet RJ45 dont un avec un débit annoncé de 10 Gb/s.

Orange a également laissé fuiter quelques infos sur l’arrivée d’une nouvelle Livebox Wi-Fi 7 dans le courant de l’année. Nous pensions d’abord qu’il s’agirait d’une version améliorée de sa Livebox 7, mais le visuel ci-dessous laisse penser qu’il s’agirait d’une toute nouvelle box. Elle est d’ailleurs déjà disponible à l’étranger.

Les Livebox Wi-Fi 7 lancées en Espagne // Source : BandaAncha

À l’instar de la future Bbox Wi-Fi 7, peu d’informations ont leaké sur ses caractéristiques. Nous savons seulement qu’il y aurait deux versions de cette Livebox : l’une en Wi-Fi 7 tri-bande et l’autre en Wi-Fi 7 bi-bande, et qu’elle s’appuierait sur un nouveau système d’exploitation : prplOS.

Qu’en est-il chez SFR ?

Pour le moment, SFR fait le mort. C’est le grand silence, aucune information sur le quoi, le quand, ni le comment. Ce qui est inquiétant de la part de l’opérateur au carré rouge qui est à la traîne sur ce marché (le seul à ne pas proposer de box Wi-Fi 6E). Mais quelques fuites suggèrent qu’une box Wi-Fi 7 serait dans les tuyaux : le site d’Altice Labs, appartenant à la maison-mère de SFR, dévoile effectivement un nouveau modem Wi-Fi 7.

Là aussi, il s’agirait d’un modem XGS-PON compatible avec la fibre 10 Gb/s et le Wi-Fi 7 tri-bande. Reste à savoir si SFR sera en mesure de dévoiler cette merveille en 2025 afin de rester au niveau de ses concurrents.

