La nouvelle box 5G de Free propose du « faux » Wi-Fi 7, ce que cela change réellement par rapport au vrai Wi-Fi 7

Ce matin, Free a dévoilé sans crier gare une nouvelle box 5G compatible avec le Wi-Fi 7. C’est le troisième appareil compatible avec cette norme chez l’opérateur du Groupe iliad, après la Freebox Ultra et la Freebox Pop. Toutefois, il semblerait que cette box propose du « faux » Wi-Fi 7. Explications.

Free n’en finit pas de surfer sur la vague Wi-Fi 7 ! Depuis presque un an, l’opérateur du Groupe iliad propose des équipements compatibles avec cette norme et sa nouvelle box 5G est la dernière de la liste. Mais il y a un hic, le Wi-Fi 7 de cette box est « bi-bande », ce qui signifie qu’il ne s’appuie que sur deux bandes de fréquences (2,4 GHz et 5 GHz), elle ne profite pas du tout des bienfaits de la bande des 6 GHz, et cela change pas mal de choses.

Ce que change l’absence de la bande 6 GHz

Le Wi-Fi 7, c’est quoi ? Un débit théorique de plus de 45 Gb/s, des canaux qui passent de 160 à 320 MHz, jusqu’à quatre bandes de fréquences (2,4 GHz, 2 x 5 GHz, 6 GHz) et la possibilité d’en exploiter plusieurs simultanément. Or, quand le Wi-Fi 7 est bi-bande comme c’est le cas avec la Freebox Pop et la box 5G de Free, il peut devenir moins intéressant que le Wi-Fi 6E puisque contrairement à ce dernier, il n’exploite pas le bande des 6 GHz.

La Freebox Pop est elle aussi en Wi-Fi 7 bi-bande/Source : Romain Heuillard pour Frandroid

La bande des 6 GHz est pourtant la plus importante car c’est elle qui fournit le gros des débits. Sa portée est moindre et elle passe plus difficilement à travers les murs, mais elle offre une connexion plus stable car il s’agit de la bande de fréquences la moins sollicitée à l’heure actuelle. Dans les endroits à forte densité de connexions, notamment les zones urbaines, cette bande de 6 GHz peut changer la donne.

Sans bande de 6 GHz, les performances ne sont pas à la hauteur par rapport au vrai Wi-Fi 7, mais restent deux fois plus puissantes que le Wi-Fi 6. Ce qui s’applique aussi à la stabilité et à la latence.

Gare aux appellations marketing !

Précisons d’abord que rien n’oblige le Wi-Fi 7 à avoir une bande de 6 GHz pour mériter cette appellation. Il n’y pas de cahier des charges ou de label en la matière, faisant que le terme est souvent déformé par les logiques du marketing. Ce n’est pas seulement Free. Apple aussi avec ses iPhone 16 « compatibles Wi-Fi 7 » mais incapables d’exploiter les canaux de 320 MHz dans la bande des 6 GHz. Pareil pour Asus et Gigabyte avec leurs cartes mères.

La Wi-Fi 7 reste une technologie impressionnante, mais le fait qu’il en existe plusieurs sortes et que l’un soit deux fois moins performant que l’autre pousse à rester sur ses gardes. Pour ne pas se faire avoir, il faut simplement ne pas tomber trop vite dans l’enthousiasme et savoir lire les petites lignes.

