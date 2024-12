Free Box 5G : Free lance sa deuxième box Wi-Fi 7 avant même Orange ou Bouygues Telecom

À la surprise générale, Free lance une nouvelle box 5G compatible Wi-Fi 7. Fabriquée par Nokia, elle semble reprendre toutes les dernières technologies à un prix contenu.

La box 5G est développée par Nokia // Source : Free

Alors que l’on attend toujours la présentation de la nouvelle BBox compatible Wi-Fi 7 de Bouygues Telecom, Free prend les devants et annonce déjà une 2e box supportant cette technologie avec le nouveau réseau sans fil haut débit.

La Freebox Ultra reste la reine des réseaux câblés en fibre optique, mais pour les abonnés loin du réseau, Free renouvelle son offre de box sur réseau mobile et remplace sa box 4G par une box 5G dernier cri.

Une box 5G très complète par Nokia

Contrairement aux Freebox, il ne s’agit pas d’un boîtier conçu directement par les équipes de Free. En effet, celui-ci est fabriqué par Nokia, l’un des leaders en équipement de réseau mobile. Plus précisément, c’est une Nokia FastMile 5G Gateway 7.

C’est une box compatible 4G, 5G NSA et SA avec des antennes 4×4 MIMO permettant une agrégation sur 4 bandes de fréquences.

En plus du Wi-Fi 7, on retrouve trois connecteurs RJ45 à l’arrière : deux ports 1 Gb/s et un port 2,5 Gb/s.

Dans des conditions idéales, Free promet un débit capable de monter jusqu’à 1,5 Gb/s en débit descendant avec un smartphone compatible Wi-Fi 7.

Une promotion sur un an

La nouvelle Box 5G de Free est proposée dès aujourd’hui à partir de 29,99 euros par mois pendant 1 an, puis 39,99 euros par mois. L’offre est sans engagement.

Voici les débits promis par Free sur cette offre :

1,5 Gbit/s en réception, 850 Mbit/s en émission, avec la bande 3,5 GHz en 5G;

260 ou 320 Mb/s en réception, 50 Mb/s en émission, en 4G+;

150 Mbit/s en réception, 50 Mbit/s en émission, en 4G.

La nouvelle offre Box 5G // Source : Free

Les frais de mise en service de la ligne sont de 29 euros et les frais de résiliation sont de 19 euros.

Cette offre n’intègre pas de box TV, mais propose un accès à l’application OQEE by Free pour 230 chaines en direct.

Côté téléphonie, cette offre propose les mêmes avantages « Free Family » que la Freebox Ultra :

jusqu’à 4 Forfaits Free 5G à 9,99€/mois pendant 1 an, puis 15,99€/mois (au lieu de 19,99€/mois) avec Internet 5G/4G illimité en France métropolitaine

pendant 1 an, puis 15,99€/mois (au lieu de 19,99€/mois) avec Internet 5G/4G illimité en France métropolitaine ou un Forfait 2€ à 0€/mois au lieu de 2€/mois.

Free ne précise pas quelles sont les conditions de migration de sa box 4G vers la box 5G.

