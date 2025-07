L’Arcep libère la bande de fréquences 3,8 – 4,2 GHz pour la 5G, mais pour quoi faire ?

Déjà au cœur de plusieurs expérimentations depuis 2022, la 5G privée est réservée aux entreprise et aux industriels pour de nouveaux cas d’usage comme la télémédecine ou l’utilisation de drones dans les travaux publics. L’Arcep a annoncé élargir la bande de fréquences concernée par ces usages.

À l’heure actuelle, la 5G est déployée sur les bandes de fréquences de 700 MHz, de 2,1 GHz et de 3,5 GHz. On s’attend dans un futur proche à ce qu’elle le soit également sur la bande des 26 GHz, qui fait pour le moment l’objet d’expérimentations. Et en parlant d’expérimentations, l’Arcep vient d’autoriser l’utilisation des bandes de fréquences 3,8 – 4,2 GHz pour la 5G, mais uniquement pour certains acteurs qui peuvent déployer leur propre 5G privée.

IoT avancé, industrie 4.0, IA industrielle… À quoi sert la 5G privée ?

Cette bande de fréquences de 3,8 – 4,2 GHz ne concerne pas les particuliers, elle s’adresse aux entreprises et aux industriels qui ont la possibilité d’expérimenter de nouveaux cas d’usage. Sont notamment concernés le secteur de l’industrie qui ont là une porte d’entrée vers l’industrie 4.0, les hôpitaux, les campus universitaires. En plus d’être plus fiable et d’avoir une latence ultra-réduite, la 5G privée est beaucoup plus sécurisée car totalement coupée du réseau public comme l’indique son nom.

Cette 5G privée fonctionne avec de la 5G SA. Aujourd’hui, Free, Bouygues, Orange et SFR proposent tous les quatre la vraie 5G dans leurs offres destinées aux professionnels. Ces derniers peuvent s’essayer à des solutions IoT massives, la télémédecine, au pilotage de drones connectés pour le génie civil ou à une meilleure gestion des flux de véhicules dans l’aéronautique ou le ferroviaire. Il est aujourd’hui peu probable que la 5G privée s’ouvre au grand public.

L’Arcep précise qu’elle se réserve d’émettre des limitations techniques sur la puissance et la hauteur des antennes, notamment sur les sites à proximité des aéroports et des hélistations. Ceci afin de protéger le radioaltimètre des avions et hélicoptères qui opèrent dans la bande 4,2 – 4,4 GHz.

