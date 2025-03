Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

Vous cherchez le meilleur téléviseur disponible ? Voici notre sélection de Smart TV incluant des modèles OLED, QLED, LCD et même QD-OLED, triés avec soin. Découvrez quels sont les meilleurs TV, du marché testés par Frandroid.

Quel téléviseur choisir ? Notre top 3

Si les téléviseurs 4K UHD et HDR sont désormais la norme, le marché reste vaste. Plusieurs technologies, telles que l’Oled et le QLED, viennent s’ajouter aux traditionnelles dalles LCD avec rétroéclairage par LED. Nos journalistes testent régulièrement les derniers modèles du marché. Voici la sélection des meilleurs TV du marché que la rédaction de Frandroid a pu tester cette année.

Samsung 65S95F Le meilleur TV de 2025

9 /10 Fiche produit Voir le test La polyvalence dans les usages

La polyvalence dans les usages Une luminosité inégalée

Une luminosité inégalée Le filtre antireflet exceptionnel

Au sein du catalogue de TV Samsung, la série des S95 constitue le segment haut de gamme. En matière de design, rien ne change pour autant par rapport à la série S95F. Comme toujours chez Samsung, nous apprécions le boîtier OneConnect apportant tout ce qui est nécessaire à la connectique avec plusieurs entrées HDMI.

Samsung GQ65S95F // Source : Samsung

Une nouvelle dalle QD-Oled fournie par Samsung Display est en place sur le téléviseur. C’est le nouveau processeur NQ4 AI Gen 3 qui offre une mise à l’échelle de qualité avec une image fine et précise. Nous avons aussi apprécié le traitement antireflet. La gestion du contraste est du même acabit afin de mettre en lumière les couleurs au sein de vos contenus. Le téléviseur supporte les formats HLG, HDR10 et HDR10+ faisant toujours l’impasse sur le format Dolby Vision.

La S95F propose plusieurs modes d’images pour correspondre à différents besoins. Nous vous conseillons d’utiliser le Filmmaker ayant une qualité d’image irréprochable. Nous avons réalisé une série de mesures pour confirmer les excellentes dispositions de ce téléviseur. Le Delta E moyen est à 2,44 avec une température des couleurs moyenne à 6068 K. Comme évoqué plus haut, les couleurs sont naturelles et flattent la rétine. Le pic de luminosité enregistré est à 2260 cd/m², soit un score en amélioration.

Ce téléviseur Oled Samsung est pour nous le meilleur modèle du marché que nous ayons testé pour le moment. La série Samsung S95F sera disponible dans les semaines à venir et déclinée en 55, 65, 77 et 83 pouces. Pour un prix de départ à 2899 euros.

Notre test du Samsung QG65S95F est disponible à la lecture.

Panasonic TV-65Z95AEG Le meilleur TV pour le cinéma

Chez la Panasonic TV-65Z95AEG, l’écran est mis en avant avec assez peu de bordures tout autour. Le menton du modèle est plus prononcé puisqu’il intègre une barre de son. La base du pied est aussi suffisamment solide pour assurer une excellente stabilité au téléviseur.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Une dalle Master Oled Ultimate est en place avec une plaque de refroidissement pour un haut pic de luminosité. Sur nos mesures réalisées en mode Filmmaker, nous avons détecté un pic à 1633 cd/m². La fidélité colorimétrique est aussi de bonne facture avec un Delta E de 0,93. Dès la sortie du carton, vous n’avez pas besoin de faire des réglages supplémentaires pour votre téléviseur. Enfin la Z95AEG est aussi bonne en gaming avec un imput lag à 8,9 ms.

Les téléviseurs Panasonic sont pensés pour les amateurs de Cinéma. Vous avez droit à plusieurs modes d’images : Filmmaker, Cinéma, Vrai Cinéma, Professionnel1 et Professionnel2. Ajoutez à cela un mode calibré pour Netflix et les modes Sport, Dynamique, Normal, AI automatique, Jeu et Mode Jeu. Le processeur HCX Pro AI MK II fait des merveilles en termes de traitement d’image. Le piqué est bon avec un rendu cinéma avec la qualité d’image de l’Oled.

Comme évoqué plus haut, la qualité audio est excellente. Tant et si bien qu’il est possible de se passer d’une barre de son. L’animation est assurée par Fire TV. Le système d’exploitation développé en partenariat avec Amazon offre une multitude d’applications multimédias. C’est pour toutes ces raisons qu’il s’agit, selon nous, du meilleur téléviseur disponible. La série Panasonic Z95A est déclinée en 55 et 65 pouces pour des prix respectifs de 2990 euros et 3990 euros. Notre test de la Panasonic TV-65Z95A est disponible à la lecture.

LG OLED65G4 Le TV haut de gamme Oled

La série G des téléviseurs LG constitue le fer de lance des appareils du constructeur. L’OLED65 G4 prend la suite d’un produit déjà de bonne qualité sans apporter de profondes modifications en matière de design. Depuis la série G2, le téléviseur est assez identique avec des bordures réduites, un pied central stable et de quoi organiser la connectique.

Ce téléviseur LG a pour réel atout sa dalle White Oled Evo avec la technologie Brightness Booster Max pour accroître le pic de luminosité. Avec une définition en Ultra HD à 120 Hz et un bon filtre antireflet, vous avez droit à de larges angles de vision et de quoi compenser des pièces trop ensoleillées. Du côté de la mise à l’échelle et de la compensation de mouvement, le nouveau processeur fait un travail de grande qualité. Les détails sont présents avec une profondeur de champ particulièrement appréciable. Comme toujours, les contrastes de l’Oled sont aussi saisissants avec une qualité d’image nette et précise.

Vous avez aussi droit à plusieurs modes d’affichage : Image personnalisée, Vif, Standard, Économique, Cinéma, Sport, Filmmaker, Optimiseur de jeu, lumineux ou sombre. Nous avons réalisé une série de mesures, en mode Filmmaker, le pic de luminosité est à 1618 cd/m2 ainsi qu’un Delta E moyen à 1,08.

Le mode gaming du téléviseur Oled LG est aussi complet avec plusieurs technologies d’optimisations identiques à la série G3. Avec un input lag de 9,2 ms, vous avez l’un des temps de réponse à l’image les plus bas du marché. Vous avez droit aussi à des ports HDMI 2.1 optimisés pour les consoles de salon.

En matière de qualité audio, le téléviseur seul est encore trop juste. Heureusement, avec le système de synchronisation avec les barres de son compatibles, la qualité sonore s’améliore grandement. La consommation reste aussi un peu élevée. Le modèle se décline en 55, 65, 77, 83 et 97 pouces pour des prix allant de 2799 et 24999 euros. Notre test de la LG OLED65G4 est disponible.

Sony XR-65A95L Le TV Sony très haut de gamme

Ce téléviseur Sony dispose d’une technologie QD-Oled fabriquée par Samsung Display qui est la véritable vedette. Elle supporte les modes HDR10, HLG et Dolby Vision pour délivrer une qualité d’image irréprochable avec des noirs profonds sans aucune dérive chromatique au niveau des couleurs.

Toutes les mesures réalisées pendant notre test ont été en mode Filmmaker. Vous avez droit à une température des couleurs à 6409 K ainsi qu’un Delta E moyen de 2,89. Deux valeurs qui offrent des couleurs quasiment irréprochables au téléviseur peu importe le contenu consulté. Le pic de luminosité enregistré est à 1295 cd/m2 ce qui reste assez loin de la concurrence incarnée par Samsung et LG.

La Sony XR-65A95L démontre aussi de bonnes compétences dans sa partie gaming. Ce modèle dispose de plusieurs compatibilités comme le VRR, le FreeSync Premium et le GSync. En ce qui concerne l’input lag, celui-ci est mesuré à 12,6 ms permettant d’avoir une rédaction immédiate entre votre action sur la manette et ce qui se passe à l’écran. Elle prend aussi en charge le Dolby Vision Gaming à 120 Hz avec à la clé un mode Jeu vidéo bien calibré.

Petit point d’importance, la partie audio du téléviseur Sony Oled est suffisamment bonne pour être mise en avant. Celle-ci prend en charge les formats Dolby Digital, Dolby Atmos et DTS. Le son délivré est assez clair. L’apport de Google TV au global vous offre une interface facile à appréhender au quotidien. C’est un excellent investissement que nous vous recommandons. En termes de dimensions, la série se décline en 55, 65 et 77 pouces pour un prix de départ oscillant entre 2690 et 4990 euros. Notre test de la Sony XR-A95L par Frandroid est aussi disponible à la lecture.

Philips 55OLED909 Le TV Philips immersif

La gamme de téléviseurs Philips est articulée autour des technologies Oled. La 909 se pare d’un design repensé avec deux pieds bâton ainsi qu’une barre de son assez discrète, qui vient souligner le menton. L’audio est de bonne qualité offrant un son chaleureux et précis.

Philips 55OLED909 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur se dote d’une dalle White-Oled 100/120 Hz en Ultra HD. Un processeur Philips P5 AI Perfect Picture Engine s’occupe de la compensation de mouvement ainsi que la mise à l’échelle des images. Des angles de vision sont moins larges que pour du QD-Oled mais restent satisfaisants. Rappelons que ce modèle, comme les précédents, supporte tous les formats HDR dont le HLG, le HDR10, le HDR10+ Adaptive et le HDR Dolby Vision.

Sur les mesures réalisées, la Philips OLED909 est l’une des meilleures TV du marché. En SDR Filmmaker, la température des couleurs est à 6319 K ainsi qu’un Delta E moyen à 3,04. Cela signifie que la couverture colorimétrique est assez juste. En revanche, le pic de luminosité à 1253 cd/m² est décevant puisque celui-ci est plus bas que le modèle précédent. L’input lag de 9,2 ms est aussi l’un des plus bas.

Bien entendu, la technologie Ambilight offre une belle immersion pour vos contenus. L’apport de Google TV à l’animation vous offre de nombreux menus personnalisables et l’accès à plusieurs applications de SVoD. La série OLED909 est déclinée en 55, 65 et 77 pouces pour des prix respectifs de 1990 euros, 2790 euros et 4490 euros. Notre test de la Philips 55OLED909 est disponible à la lecture.

LG OLED65C4 Optimisé pour le gaming

Cette nouvelle série LG C4 prend la place de la C3 avec quelques améliorations. Notez tout d’abord que le téléviseur LG reprend le design de la génération précédente avec le même pied central. Il est possible d’accrocher ce modèle au mur grâce à un support de fixation adapté à la norme VESA 300×200.

LG OLED65C4 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La dalle mise en place est une Oled Evo 10 bits avec une définition Ultra HD et une fréquence de 100/120 Hz. Surtout, le nouveau processeur Alpha9 de 7è génération offre une meilleure réactivité sur la gestion des images. Au niveau de nos mesures, la luminosité voit un pic à 1034 cd/m² soit de meilleures performances que la génération précédente. L’image reste riche et détaillée avec des couleurs naturelles.

Dans le volet gaming aussi, le TV LG fait partie des meilleurs du marché. Vous avez à dispositions les fonctions d’optimisations VRR et ALLM ; ainsi que la compatibilité FreeSync Premium, G-Sync et HGiG. Pour en profiter, vous avez 4 entrées HDMI 2.1 48 Gbit/s et quelques services de cloud gaming comme GeForce Now. Le TV supporte les signaux Ultra HD à 120 images par seconde et le Dolby Vision jusqu’à 120 Hz. Enfin, nos mesures ont permis de déceler un input lag de 9,2 ms en activant la fonction « Renforçateur » dans l’Optimiseur de Jeu.

Si la partie audio reste en retrait, notez que quelques améliorations sont disponibles. Notamment la technologie WOW Orchestra qui permet d’utiliser en simultané les haut-parleurs du TV ainsi que le son issu d’une barre de son LG. L’interface WebOS 24 permet de personnaliser au maximum les menus selon votre consommation. La C3 se décline en 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Les prix sont de 1090 euros, à 4990 euros. C’est l’une des meilleures TV du marché sur le plan du rapport qualité/prix. Pour en apprendre plus, lisez notre test de la LG OLED65C4.

TCL 65C89B Le meilleur TV sur le rapport qualité/prix

Sur le catalogue de téléviseurs TCL, la nouvelle génération de modèles fait son apparition avec notamment la C89B. Ce TV aborde un design repensé avec des finitions en hausse et une construction de plus grande qualité. La connectique mise en place est aussi complète, notamment pour brancher une barre de son sur une prise HDMI eARC.

En termes d’image, un écran QLED est en place, comme sur la série C845. La définition en Ultra HD et le processeur AiPQ 3.0 Pro offrent une bonne mise à l’échelle des images et un contenu dynamique. Vous avez aussi droit à plusieurs modes d’images : Dynamique, Standard, Amélioration HDR, Sports, Film, Jeu et Ordinateur. Le téléviseur supporte également de nombreux formats HLG, HDR10 ainsi que les modes dynamiques HDR10+ et Dolby Vision IQ.

Afin de vérifier les bonnes dispositions de la série de téléviseurs C89B, nous avons réalisé une série de mesures. Par exemple, en mode HDR, le pic de luminosité est à 2143 cd/m² bien plus élevé que la génération précédente. Dans le volet de la colorimétrie, le Delta E moyen est de 1,63 en SDR tandis que la température des couleurs est à 6620 K. La partie gaming est aussi optimisée avec un input lag mesuré à 14,7 ms qui offre une réactivité de tous les instants.

La partie audio est pertinente, même si une barre de son est toujours plus performante. L’animation assurée par Google TV offrant de nombreuses applications de SVoD et plusieurs personnalisations disponibles. La série C89B est déclinée en 65, 75, 85 et 98 pouces pour des prix respectifs de 1399 €, 1599 €, 1999 € et 3999 €. Il s’agit du meilleur téléviseur sur le plan du rapport qualité/prix. Notre test de la TCL 65C89B est disponible à la lecture sur Frandroid.

Sony Bravia 9 75XR90 Le plus lumineux des téléviseurs

Cette nouvelle série Bravia 9 de chez Sony est dans la droite lignée des téléviseurs du constructeur. Le design est de bonne facture avec beaucoup de sobriété et notamment des pieds que vous pouvez installer selon vos besoins. Il est possible de démultiplier les installations avec ou sans barre de son.

Sony Bravia 9 // Source : Sylvain Pichot pour Frandroid

Le téléviseur LCD avec rétroéclairage mini-LED limite les effets de blooming. Le Sony XR Processor s’occupe de la mise à l’échelle des contenus non Ultra HD. Vous avez aussi droit à plusieurs modes d’optimisation de l’image, mais aussi du taux de contraste. Ainsi les noirs sont encore plus profonds qu’à l’accoutumée. Peu importe le mode d’image sollicité, Intense, Standard, Cinéma, Professionnel, Calme, Photo, IMAX Enhanced, le contenu sera précis et riche en détails.

Nous avons ainsi réalisé une série de mesures en mode Professionel dans un premier temps pour la colorimétrie. Avec un Delta E de 1,54 et une température des couleurs à 6419 K, soit deux excellentes valeurs. Nous avons aussi détecté un pic de luminosité à 2696 cd/m² en mode Cinéma. Là encore, le téléviseur se place parmi les meilleurs de notre guide d’achat. En gaming aussi toutes les mesures de couleurs et de luminosité sont bonnes. On regrette seulement un temps de retard à l’affichage de 17,1 ms.

Le système audio en place est aussi excellent avec une petite barre de son placée à l’arrière du modèle. Le son proposé est plutôt immersif. Google TV est toujours pertinent en termes d’animation avec des menus clairs et complets. Le seul point faible se loge dans le prix d’accès puisque la série est déclinée en 75 et 85 pouces pour des prix respectifs de 3999 euros et 4999 euros. Notre test de la Sony Bravia 9 75XR90 est disponible à la lecture.

Quel TV choisir ? Les critères indispensables

Comment choisir son TV ?

Avant l’achat d’un téléviseur, il est important de vérifier plusieurs paramètres. Le premier est évidemment la diagonale de l’écran afin de trouver celle qui correspondra le mieux à votre logement. Il faut également veiller à la technologie de la dalle. Nous vous expliquons tout cela et bien d’autres choses dans notre guide dédié pour bien acheter son téléviseur.

Quelles sont les fonctionnalités essentielles pour un téléviseur gaming ?

La PlayStation 5 et la Xbox Series X apportent toutes les deux des technologies très intéressantes comme le VRR (Variable Refresh Rate) qui limite le tearing ou l’ALLM (Auto Low Latency Mode) qui règle automatiquement le téléviseur pour réduire la latence. Elles peuvent aussi faire tourner des jeux en 4K jusqu’à 120 images par seconde. Pour en profiter, il faudra toutefois que le téléviseur soit compatible HDMI 2.1. Cette version de l’interface est toutefois pour le moment l’apanage des téléviseurs haut ou milieu de gamme.

Quelle taille d’écran privilégier ?

Sur le marché, les téléviseurs se font de plus en plus grands. 65 pouces, 75 pouces, voire même 83 pouces, les écrans se font massifs pour offrir une immersion toujours améliorée. Sachez que plus la dalle est imposante, plus le prix du téléviseur est élevé. Sur le marché, ce sont désormais les diagonales de 65 pouces qui sont majoritaires.

Quelle est la meilleure marque de téléviseur ?

Le marché des téléviseurs est composé de nombreuses marques, mais les fabricants historiques de téléviseurs restent de manière générale ceux dans lesquels on peut avoir confiance : Sony, LG, Samsung et Philips en tête. Certains constructeurs chinois arrivent également à proposer régulièrement des produits intéressants comme TCL avec une bonne qualité d’image.

Quel est le mieux entre Oled ou Qled ?

Technologie maîtresse à l’heure actuelle, l’OLED a pour particularité de reposer des LED organiques (d’où le « O »). Ces dernières émettent leur propre lumière, ce qui veut dire que chaque pixel est éclairé indépendamment. Inversement, quand on veut afficher du noir, il est tout simplement éteint et n’émet donc aucune lumière. C’est pour cette raison que les contrastes de l’OLED sont dits « infinis ». C’est l’avantage principal de la technologie, mais il y en a d’autres.

QLED et LCD sont de la même famille et nécessitent quant à eu un éclairage annexe. Le QLED est donc un écran LCD, mais fonctionnant avec le renfort de boites quantiques (ou quantum dots) pour obtenir de meilleures couleurs et un contraste plus profond. La technologie est en revanche plus chère que le LCD classique, ce dernier a donc l’avantage d’être moins onéreux. Nous en parlons plus en détail dans notre article dédié aux technologies d’écran.

Mini LED et micro LED : c’est quoi ?

Malgré un nom similaire, ces deux technologies sont radicalement différentes. La première décrit une méthode de rétroéclairage utilisant plus de LED que le classique « Full LED » pour plus de contraste.

Le micro-LED est de son côté un concurrent direct à l’OLED puisque chaque pixel est éclairé individuellement ce qui donne des noirs parfaits. Sur le papier, la technologie apporte aussi une meilleure luminosité maximale. Elle reste toutefois cantonnée à quelques modèles ultra haut de gamme vendus plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Comment choisir entre une TV 4K et une TV 8K ?

Dans notre sélection, ce sont principalement des téléviseurs 4K qui sont mis en avant. Pour la bonne et simple raison que ce type de modèles sont majoritaires sur le marché. A contrario, il n’y a encore que très peu de contenus optimisés pour la 8K à l’heure actuelle. Si vous êtes intéressés par ce type de modèle, nous avons un guide d’achat des meilleurs TV 8K. C’est surtout Samsung qui propose des téléviseurs de ce type.

Pourquoi faire confiance à Frandroid pour choisir le meilleur TV ?

Vous l’aurez remarqué en lisant notre guide. Chaque téléviseur sélectionné a été testé par notre rédaction selon des critères bien précis et à l’aide d’accessoires pour mesurer l’intensité lumineuse par exemple. En faisant confiance à Frandroid pour l’achat de votre nouvelle TV, vous aurez accès à bon nombre d’informations précieuses pour faire un investissement éclairé.

