Les grandes compétitions sportives peuvent être une bonne excuse pour acheter un téléviseur flambant neuf. Pour ne pas vous tromper, nous avons sélectionné les modèles les plus intéressants dans ce domaine. Découvrez notre sélection des meilleures TV pour regarder le sport en 2024.

Les trois TV pour le sport que nous vous recommandons

Chaque année de grande compétition internationale, les sites e-commerces mettent l’emphase sur les promotions autour des téléviseurs. L’objectif est de vous promettre une qualité de visionnage optimale afin de profiter au mieux de l’événement en question, Jeux olympiques, Coupe du monde de football ou bien la Marseillaise, après tout, tous les goûts sont dans la nature. Bref, si vous êtes à la recherche de la meilleure TV pour regarder le sport, la rédaction de Frandroid a fait une sélection pour vous.

Dans un premier temps, quelques éléments sont à prendre en compte avant de faire votre investissement. Sachez qu’il n’est pas nécessaire d’acheter les meilleures TV du marché pour profiter d’une belle expérience. Au sein de notre sélection des meilleures TV pas chères, il est possible de trouver des références tout à fait pertinentes. Toutefois, l’expérience sera encore plus optimale si vous choisissez parmi notre sélection de TV Oled. Ne vous laissez pas abuser non plus par les modes Sport déployés sur les différents modèles. Ces derniers créent parfois des artefacts parfois trompeurs tandis qu’un mode Standard offre des couleurs plus flatteuses.

Sony XR-65A95L La meilleure TV tout court

Commençons cette sélection par un contrepied : un modèle haut de gamme. En l’occurrence, la Sony XR-65A95L est selon la rédaction de Frandroid l’un des meilleurs téléviseurs du marché, notamment pour profiter des contenus de sport. Pour ce faire, il se dote d’une superbe dalle QD-Oled.

Ici, ce sont les mesures que nous avons effectuées qui sont intéressantes. En l’occurrence, le mode Professionnel offre une belle température des couleurs à 6409K et un Delta E moyen de 1,88. Cette bonne gestion de la couleur est présente sans que de dérives chromatiques ne soient constatées. En matière de luminosité, c’est un pic à 1295 cd/m2 qui est mesuré. Les différents modes de traitement d’image permettent d’avoir une qualité de contenu irréprochable.

À l’animation, le téléviseur Sony fonctionne autour de Google TV qui offre la possibilité de télécharger plusieurs applications de SVoD. Surtout, vous avez droit à des recommandations personnalisées selon le type de contenu visionné. Cerise sur le gâteau, cette TV Sony est aussi excellente dans le visionnage de films ainsi que dans la partie gaming.

La série A95L se décline en trois tailles : 55, 65 et 77 pouces. En ce qui concerne le prix, celui-ci oscille entre 2699 et 6499 euros. Il s’agit de la meilleure TV pour regarder le sport. Nous vous la recommandons seulement si vous avez le budget. Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test de la Sony XR-65A95L sur Frandroid.



TCL 65C845 La TV pour le sport accessible

Sur le marché des téléviseurs, le constructeur chinois TCL est souvent mis en avant par le biais de promotions et d’offres, notamment à l’occasion d’événements sportifs. Parmi les modèles disponibles sur le catalogue se trouve la TCL 65C845. Une TV au design assez classique avec un pied central et des bordures assez marquées.

Ce modèle QLED propose une définition en Ultra HD avec l’intégration du processeur AiPQ 3.0. Ce dernier assure la gestion de la colorimétrie, les technologies HDR ou encore les compensations de mouvement. Nous avons ainsi mesuré un contraste à 6898:1, même si nous avons pu constater des effets de blooming. Surtout, la mise à l’échelle des images est bonne tout comme la compensation de mouvements. Il est possible de profiter de contenus sportifs avec une très grande fluidité.

Les mesures que nous avons réalisées ont permis de déceler une température des couleurs moyenne à 7385 K, ce qui est un peu plus froid que la valeur cible. Le Delta E moyen à 2,87 ainsi que le support des formats HLG, HDR10, HDR10+ ou encore le Dolby Vision IQ permettent de mettre l’emphase sur la qualité de l’image. Le pic de luminosité à 2027 cd/m2 est aussi très satisfaisant.

Là encore, l’interface est assurée par Google TV permet de télécharger plusieurs applications. Les modes d’images sont aisément accessibles avec surtout un haut niveau de personnalisation. En termes de tailles, la série se décline en 55, 65 et 75 pouces pour une tranche de prix oscillant entre 1199 et 1999 euros. Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test de la TCL 65C845.



Philips 55OLED808 Profitez de l'immersion avec l'Ambilight

La question de l’immersion est importante pour tous les passionnés de sport. Ceux qui souhaitent vivre une expérience complète peuvent investir dans une TV Philips. En l’occurrence, l’OLED808 est un modèle plutôt abordable considérant la technologie utilisée. Surtout, l’apport de l’Ambilight est une réelle valeur ajoutée face à une concurrence parfois un peu standardisée.

Avec la dalle White-OLED mise en place, vous avez droit à une définition en Ultra HD. Nos mesures en mode Filmmaker ont d’abord permis de mettre en exergue une bonne gestion des couleurs. La température des couleurs moyenne est de 6277 K avec un Delta E moyen de 2,52. Si la TV Philips tire son épingle du jeu pour le visionnage de longs métrages, elle reste tout aussi pertinente pour les événements sportifs.

On peut regretter un pic de luminosité assez peu élevé en comparaison à nos attentes. Nous avons relevé un pic à 767 cd/m2 ce qui est décevant au regard de nos attentes. Surtout, comme toutes les TV Oled, vous avez droit à de larges angles de vision. Ce qui vous permettra de profiter de soirées foot à plusieurs personnes. Vous avez aussi accès à plusieurs autres modes d’images et la partie gaming est également optimisée pour profiter au mieux de votre bibliothèque de jeu.

Là encore, Google TV est à l’animation. Nous n’allons pas vous énumérer de nouveau les points forts de cette interface logicielle. C’est surtout la polyvalence du téléviseur qui est à mettre en avant aussi bien pour le sport que pour le gaming. Cette série se décline en 42, 48, 55, 65 et 77 pouces pour des prix allant de 1290 à 3490 euros. Notre test de la Philips Oled808 est disponible à la lecture.



Samsung TQ55QN90C Faites le choix d'une TV Samsung

Au sein du catalogue de TV Samsung, la gamme des Neo QLED se place comme une alternative plus ou moins crédible aux TV Oled. Le Samsung TQ55QN90C est un modèle au design assez classique même si un réel effort pour affiner les lignes a été réalisé.

Avec une dalle Quantum Mini LED proposant un affichage 4K, la qualité d’image proposée est intéressante. Surtout, la QN90C propose une belle colorimétrie avec de ne pas avoir notamment des verts trop flous, qui pourraient rendre un terrain de foot ou de rugby bien trop flashy. La gestion de mouvement rend l’ensemble plus fluide notamment pour ne pas subir de saccades. La bonne gestion du rétroéclairage est un vrai plus.

L’apport de TizenOS se montre très efficace au quotidien, offrant plusieurs services au quotidien, mais aussi des applications et la gestion de la domotique. Avec la technologie Samsung Q-Symphony, il est possible de choisir l’une des meilleures barres de son Samsung pour profiter d’une partie audio de grande qualité.

Outre le contenu de sport, cette TV Samsung est aussi très pertinente dans la partie gaming avec tout un arsenal de compatibilités utiles pour vous accompagner. En termes de tailles, la TV se décline en 50, 55, 65, 75 et 85 pouces.



LG OLED55C3 L'une des meilleures TV pour regarder le sport

Parmi les constructeurs de référence sur le marché des téléviseurs se trouve LG. La firme coréenne propose une gamme des TV Oled de grande qualité. Parmi les modèles un peu plus accessibles, la LG OLEDC3 est l’une de nos recommandations. En termes de design, celle-ci reste assez classique, mais s’intègre dans tous les domiciles.

La dalle OLED Evo 10 bits intègre un rafraîchissement de 100/120 Hz idéal pour profiter de tous les contenus avec une grande fluidité avec une définition en Ultra HD. Les angles de vision sont extrêmement larges avec un bon filtre antireflet. Le traitement sur la compensation des mouvements est suffisamment efficient pour mettre l’emphase sur des objets mouvants tout en restant assez nets.

Au niveau des mesures que nous avons réalisées, tout a été réalisé en mode Filmmaker. En ce qui concerne la gestion des couleurs, nous avons relevé un Delta E moyen de 1,09 tandis que la température des couleurs est à 6484K. Vous avez ainsi la certitude de ne pas avoir des aberrations dans la gestion de ces dernières. Le pic de luminosité mesuré est de 835 cd/m2. Pour faire court, c’est l’une des meilleures TV pour le traitement de l’image avec un excellent piqué.

Elle est aussi bonne en film qu’en gaming et s’adaptera selon vos usages. WebOS à l’animation affiche des vignettes correspondant aux différentes activités disponibles comme le Jeu ou bien le Sport. La fonction Quick Card Sport permet d’avoir rapidement les résultats de votre équipe favorite. Cette série C3 est déclinée en 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces pour des prix respectifs de 1599 euros, 1699 euros, 2099 euros, 2890 euros, 4199 euros et 6499 euros. Notre test de la LG OLED55C3 est aussi disponible à la lecture.



Hisense 55U8KQ La TV qui fait aussi bien que le haut de gamme

Tout comme TCL, le constructeur chinois Hisense dispose d’un catalogue de références suffisamment large pour offrir des modèles accessibles en termes de prix. La Hisense 55U8KQ est une TV QLED intègre notamment une qualité audio Dolby Atmos avec un système 2.1.2 de 50W avec un égaliseur permettant de gérer au mieux l’audio selon vos goûts.

Avec une dalle à 120 Hz et une définition en Ultra HD, la TV Hisense est capable d’offrir une image de grande qualité tout en conservant une fluidité agréable à l’œil. Celle-ci dispose de plusieurs modes d’affichages, toutefois comme nous vous l’avons dit en introduction, il ne s’agit pas de la panacée. La gestion du spectre colorimétrique est bonne, notamment pour ne pas avoir de vert bien trop fluo.

Là encore, la polyvalence est de mise avec de nombreuses compatibilités en place notamment pour le jeu vidéo. La qualité d’image est aussi de mise pour les séries et les films. Le système d’exploitation VIDAA U est certes un peu jeune, mais dispose d’un large catalogue d’application et de personnalisations.

C’est l’une des meilleures TV pour le sport si vous n’avez pas le budget. Celle-ci se décline en 55, 65 et 75 pouces pour des prix entre 999 et 1990 euros.



Quelle TV pour regarder le sport ?

Oled ou Qled : quelle technologie privilégier pour regarder le sport ?

Au regard des deux technologies, nous vous conseillons, dans la mesure du possible d’opter pour une TV Oled. Tout d’abord parce que la luminosité proposée est en progrès, mais surtout grâce aux bons angles de vision. En effet, l’Oled permet d’avoir une qualité similaire, peu importe votre position vis-à-vis du téléviseur. Cela ne veut pas dire pour autant que le Qled est passable puisque la technologie représente une excellente alternative. C’est surtout le cas pour les dalles Neo-QLED de Samsung qui offrent une colorimétrie très fidèle et surtout une bonne compensation de mouvement.

Que regarder quand on achète une TV pour le sport ?

En comparaison à notre sélection de TV pour le gaming, les contenus sportifs ont quelques points de divergence sur les critères de sélection. D’abord dans les points communs, veillez à choisir un téléviseur possédant une excellente fidélité colorimétrique. Un vert trop fluo pourra ainsi altérer votre expérience de visionnage. De même, la fluidité de l’affichage vous permettra de ne pas avoir de plans saccadés. La réactivité de la dalle est aussi une donnée importante tout comme la compensation de mouvements.

Box TV ou offre internet avec TV : que choisir pour son offre multimédia ?

Si les chaînes de TV classiques proposent évidemment le gros de l’offre pour le sport, ces dernières se révèlent être parfois insuffisantes pour les passionnés de sport. Certes, la plupart des smart TV proposent des applications au sein de leur interface, mais celles-ci peuvent se révéler être incomplètes pour des usages en dehors des événements sportifs. L’une des bonnes idées est d’investir dans une box TV notamment celles qui se trouvent dans notre guide d’achat dédié. Sinon, avec l’arrivée de la nouvelle Freebox Ultra, les offres internet commencent à proposer des abonnements pour des applications de SVOD.

