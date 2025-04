Test du TV LG OLED65C5 : un milieu de gamme dans la continuité

La série C5 succède aux téléviseurs C4 de l’année dernière avec une dalle qui se veut plus lumineuse sans toutefois atteindre les performances de la série G5, plus haut de gamme chez LG. Nous avons pu tester le modèle de 65 pouces et voici notre verdict.

Au fil des années, les séries s’enchainent avec des évolutions plus ou moins importantes. En 2025, LG a choisi de mettre la gomme sur les séries G5 et M5, puisqu’elles profitent d’une nouvelle technologie de dalle OLED baptisée Primary RGB Tandem. Prometteuse d’un spectre colorimétrique beaucoup plus important que sur les précédentes générations, mais également d’une luminosité supérieure, cette dalle n’est pas installée sur les téléviseurs de la série C5, qui se retrouve donc avec la même technologie que la série C4 avec quelques évolutions. Parmi celles-ci, on peut compter sur l’intégration d’un nouveau processeur de traitement d’image, la puce Alpha 9 de 8e génération voulant offrir une image plus qualitative et des capacités d’intelligence artificielle.

Déclinée en 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces, la série C5 embarque toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo. Elle reprend le design des modèles C4 s’offrant ainsi une belle continuité. Elle est compatible avec la fonction WOW Synergy qui permet, en association avec une barre de son de la marque, à ses haut-parleurs de venir en supplément de manière parfaitement synchronisée. En 2025, LG inaugure une nouvelle télécommande et c’est peut-être là la vraie révolution de cette série.

LG OLED65C5 Fiche technique

Le test a été réalisé sur un téléviseur LG OLED65C5 qui a été prêté par la marque

LG OLED65C5 Design, on reprend les mêmes et on recommence

N’y allons pas par quatre chemins, le design des téléviseurs de la série C5 est exactement le même sur celui de la série C4.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Rappelons que ce dernier était également très similaire à celui de la série C3… L’écran est incroyablement fin avec une épaisseur de seulement 8 mm dans sa partie supérieure. En partie basse, avec l’intégration de composants électroniques, comptez sur une épaisseur de 4,5 cm.

En façade, les bordures sont ultrafines, mesurant 4 mm et conférant à l’ensemble une élégance minimaliste très réussie. À l’arrière, on retrouve exactement le même revêtement texturé que sur la série C4, marron du plus bel effet.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le pied est un support central en aluminium brossé qui offre une seule et unique position de montage. Il occupe une largeur de 47 cm pour une profondeur de 23 cm. C’est idéal pour les installations sur des meubles étroits. La hauteur du téléviseur par rapport au meuble est d’un peu plus de 6 cm, offrant ainsi un espace suffisant pour placer une barre de son sans obstruer l’image ni gêner le récepteur infrarouge nécessaire pour allumer et éteindre le TV.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La gestion des câbles n’a pas évolué par rapport à la précédente génération, puisqu’on peut toujours compter sur la présence d’un système de guide-câbles intégré au pied et via deux supports en plastique. Il y a également un cache arrière amovible qui permet de dissimuler efficacement l’ensemble des connexions.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le système audio est identique à celui que le trouve sur la série de l’année dernière, à savoir 2.2 canaux pour une puissance totale de 40W, avec deux haut-parleurs principaux orientés vers le bas et deux woofers à l’arrière. L’ensemble est parfaitement intégré dans l’épaisseur du téléviseur, sans compromettre sa ligne épurée.

Notez qu’il est possible d’installer le téléviseur sur un support mural compatible VESA300/200.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

LG OLED65C5 Les connectiques : tout est parfait

Côté connectiques, là aussi, aucune évolution par rapport à la série C4. On retrouve exactement les mêmes entrées et sorties que l’an passé. Il y a donc quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 144Hz, tous supportant les technologies VRR, ALLM. La prise HDMI 2 permet de brancher un câble HDMI vers une barre de son ou un amplificateur en utilisant la technologie eARC. Trois ports USB, dont un USB 3.0, complètent l’offre multimédia.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La connexion réseau peut se faire via Ethernet ou Wi-Fi, et le Bluetooth 5.0 permet de connecter des périphériques audio sans fil. Côté sortie, il y a une sortie optique numérique. Un port CI+ est également présent pour les modules TV payante. Il n’y vraiment rien à redire sur les connectiques proposées ici étant donné qu’il y a vraiment tout ce qu’il faut pour profiter des sources externes.

La télécommande

Si les évolutions par rapport à la série C4 sont à la marge en termes de luminosité, de qualité d’image et même d’interface, la vraie révolution vient de la télécommande qui accompagne tous les modèles 2025 de LG. En effet, fini les rondeurs et place à un modèle plus plat avec des profils qui ne sont tout autant. Le système de gyroscope avec pointeur à l’écran est toujours de mise et permet de cliquer exactement où on veut sur l’interface du téléviseur.

Malheureusement, elle n’est toujours pas rétroéclairée, ce que nous regrettons toujours un peu. Sur cette nouvelle télécommande, il n’y a plus de chiffre pour accéder directement aux chaînes. Elle se veut plus simple et plus épurée.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La gestion du volume et le passage d’une chaîne à une autre passent par des boutons à bascule, comme sur les télécommandes Samsung ou Philips. Pour mettre en sourdine, pas de pression comme sur ces dernières, mais il faut maintenir le bouton basculé vers le bas. Plusieurs plateformes de streaming bénéficient de touches dédiées : Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, LG Channels et Amazon Alexa.

Si les autres touches sont assez classiques, la touche AI est nouvelle. Celle-ci permet de lancer l’interface d’intelligence artificielle du téléviseur.

LG OLED65C5 Image, (un peu) plus de luminosité, mais la même dalle que la C4

Le LG OLED65C5 reprend donc la dalle White-OLED Evo fournie par LG Display qui est intégrée sur la série C4. Elle n’est pas la même que celle qui est proposée au sein des séries G5 et M5, étant donné que celles-ci profitent de la technologie Primary RGB Tandem qui embarque 4 couches de diodes électroluminescentes contre 3 ici.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Vu que la technologie MLA présente sur les séries G4 et M4 de LG a été mise de côté pour les modèles flagship, on aurait pu imaginer que la série en dessous, C, en profite, mais ce n’est pas le cas. Il ne faut donc pas s’attendre à un gain significatif de luminosité sur les téléviseurs LG C5. Une chose que nous vérifierons dans le chapitre consacré aux mesures.

Cette dalle est capable d’afficher des images avec une définition Ultra HD avec une fréquence de 120 Hz et jusqu’à 144 Hz pour les jeux vidéo. Sinon, concernant les évolutions, notez que la série C5 est dotée de la puce de traitement d’image Alpha 9 de 8e génération. Outre l’optimisation de la qualité d’image, celle-ci gère aussi les capacités d’intelligence artificielle du téléviseur.

Le filtre antireflet est identique à celui de la série C4. Il a bien du mal à faire oublier les sources de lumière présentes dans la pièce et très loin de pouvoir rivaliser avec celui des séries QN900F, S95D et S95F de Samsung.

Les angles de vision sont toujours excellents, caractéristique propre à la technologie OLED. Les contrastes sont extrêmement élevés avec des noirs vraiment parfaits.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Lors de nos tests avec le film Dune, les scènes dans le désert d’Arrakis ont permis d’apprécier une remarquable précision dans les dégradés de sable, sans aucun effet de postérisation visible. La scène d’introduction du film Alpha avec la tribu qui fait face aux bisons permet d’apprécier une très bonne gestion des zones lumineuses.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, toujours dans Alpha, les lucioles ressortent très bien, tout comme la lumière émise par le feu dans la grotte tout en ne masquant aucun détail des pentes escarpées de la montagne, la nuit. La scène finale est très bien gérée.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le film Pan profite également d’une très bonne gestion des parties les plus lumineuses de l’image, sans oublier le moindre détail.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le traitement de mise à l’échelle est particulièrement performant grâce au nouveau processeur. Les contenus HD et Full HD sont remarquablement bien upscalés en 4K, avec un excellent niveau de détails et très peu d’artéfacts visibles. Les algorithmes d’intelligence artificielle font un travail remarquable pour préserver la texture naturelle des images tout en réduisant le bruit numérique. La compensation des mouvements est tout aussi satisfaisante. Le téléviseur s’harmonise parfaitement avec les signaux 24p pour la lecture de films. La fluidité des images est véritablement excellente.

LG OLED65C5 Mesures, un excellent calibrage

Le téléviseur propose les mêmes modes d’image que sur les précédentes séries et autres modèles de la marque : Image personnalisée, Vif, Standard, Economique, Cinéma, Sport, Filmmaker, Optimiseur de jeu, lumineux ou sombre.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le mode Image personnalisé, présent déjà depuis deux ans, permet de configurer l’image selon les préférences visuelles de l’utilisateur. On a ainsi le choix entre plusieurs échantillons d’image et on sélectionne celles que l’on préfère.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme sur les autres téléviseurs, c’est le mode Filmmaker qui permet d’obtenir les meilleurs résultats pour un rendu « Cinéma ». En effet, avec des images standards, non HDR, nous avons mesuré un Delta E moyen de 1,4, soit une valeur nettement inférieure au seuil de 3, sous lequel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle affichée à l’écran. Nous avons relevé une température des couleurs moyenne de 6190 K ce qui est plutôt satisfaisant, car relativement proche de la valeur idéale, qui est de 6500 K. On peut voir sur le graphique que les couleurs primaires dérivent assez peu.

Le gamma moyen a été mesuré à 2,4, ce qui est parfait vu les conditions de test, dans l’obscurité. Le gamma est parfaitement suivi sur toute l’échelle de gris. En outre, on peut dire que l’espace colorimétrique rec.709 (utilisé pour les programmes classiques à la télévision) est couvert en totalité (99,5%), ce qui n’est pas vraiment une surprise et permet ainsi de profiter des couleurs les plus étendues dans ce registre.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur supporte les modes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Il fait toujours l’impasse sur le format HDR10+ supporté chez Philips, Hisense, Samsung, TCL, Samsung et Panasonic, par exemple. Avec des contenus Dolby Vision, on peut choisir entre les modes d’image Vif, Standard, Accueil Cinéma, Filmmaker et Optimiseur de jeu (Gaming).

Pour des contenus HDR, toujours en mode Filmmaker, nous avons pu mesurer une parfaite fidélité des couleurs puisque nous avons relevé un Delta E moyen de 0,93, ce qui est parfait, car nettement en dessous du seuil de 3. Les réglages du téléviseur sont donc excellents et ce, sans appliquer la moindre correction. Encore avec le mode Filmmaker activé, nous avons mesuré un pic de luminosité de 1200 cd/m² contre 1021 cd/m² pour la série C4 de l’année dernière. Il y a une certaine progression, certes, mais rappelons que la série G4 propose un pic de luminosité de 1618 cd/m² dans les mêmes conditions grâce à son panneau de microlentilles qui aurait pu arriver sur la série C. Apparemment, LG Display n’a pas jugé bon de continuer cette technologie.

Le mode Cinéma propose une luminosité maximale de 1201 cd/m² tandis que le mode Accueil Cinéma a été mesuré à 1180 cd/m².

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En plein écran, le C5 de 65 pouces propose une luminosité de 218 cd/m² contre 214 cd/m² pour la série précédente. Le gain est ici loin d’être significatif.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, le téléviseur couvre l’espace colorimétrique DCI-P3 à 98,3 % (contre 97,74 % pour la série C4) et le BT2020 à 73,2 % contre 72,79 % pour la série C4 dans les mêmes conditions. C’est satisfaisant et pas étonnant que l’on obtienne à peu près les mêmes valeurs que sur la précédente série (même s’il y a une très légère augmentation) vu la technologie de la dalle, qui est bien loin d’offrir des couvertures d’espaces colorimétriques aussi larges qu’avec la technologie QD-OLED utilisée par Samsung notamment sur les séries S95D et S95F (BT2020 à 88% et DCI-P3 à 99%).

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Attention, notez que ces mesures ne sont pas valables pour les téléviseurs C5 ayant des diagonales de 42 et 48 pouces.

LG OLED65C5 Gaming : 4 entrées HDMI 2.1 plein pot et du 144 Hz si besoin

On ne change (toujours) pas une équipe qui gagne chez LG. Ainsi, sans surprise, la série C5 reprend exactement les mêmes fonctionnalités et caractéristiques pour le gaming que la précédente C4. On peut toujours compter sur la présence de quatre entrées HDMI 2.1 à 48 Gbits/s. La fréquence de 144 Hz est supportée notamment avec la technologie VRR (Variable Refresh Rate). Le téléviseur est compatible Freesync Premium d’AMD, G-Sync de Nvidia et le support de la technologie de réduction du temps de latence ALLM (Auto Low Latency Mode) est de mise.

Le temps de retard à l’affichage est toujours aussi faible. Nous avons pu mesurer un input lag de 12,9 ms avec le mode Optimiseur de jeu activé. Rappelons qu’il est possible de descendre plus bas encore en activant, dans les paramètres de l’Optimiseur de jeu, la fonction Renforçateur pour atteindre 9,2 ms, exactement comme les années précédentes. Actuellement, le record dans ce secteur est détenu par le téléviseur Panasonic Z95A qui propose un input lag de seulement 8,9 ms. Rappelons qu’un retard à l’affichage de 16 ms représente une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran. Comme les précédentes depuis la vignette Jeux accessible sur la page d’accueil du système, la série C5 propose un accès aux plateformes de jeu.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur accepte les signaux Ultra HD et le Dolby Vision à 120 images par seconde.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Bien souvent, la fidélité des couleurs du mode Jeu n’est pas vraiment optimale en sortie de carton. Avec un Delta E moyen de 4,73, c’est équivalent à l’année passée, donc légèrement supérieur au seuil de 3. Nous avons mesuré un pic de luminosité légèrement supérieur au rendu Filmmaker, de 1324 cd/m² mais supérieurs aux 1087 cd/m² de la série C4.

LG propose l’affichage d’une barre de jeu, personnalisable, qui permet de régler quelques paramètres de l’image. C’est exactement la même que l’année précédente.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

LG OLED65C5 Audio, ça fait le job mais sans plus

La série C5 se contente de deux haut-parleurs associés à un woofer pour une puissance totale de 40 watts. Les deux haut-parleurs principaux sont orientés vers le bas, ce qui offre beaucoup trop peu de spatialisation, même si la forme du pied aide à l’envoi du son vers les spectateurs. La scène sonore manque de largesse. Le rendu audio paraît relativement plat, sans rondeur, même si on peut en apprécier l’excellente intelligibilité des dialogues.

Le téléviseur est compatible Dolby Atmos, mais n’y apporte pas ses lettres de noblesse, étant donné qu’il y a très peu de spatialisation et que la dimension verticale est totalement absente. Comme l’année dernière, le DTS est disponible seulement avec une barre de son compatible (bypass).

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le traitement AI Sound Pro analyse en temps réel le contenu diffusé pour optimiser le rendu sonore.

Notez que le mode AI Acoustic Tuning utilise le microphone de la télécommande pour calibrer automatiquement la sortie audio en fonction de l’acoustique de la pièce. Nous avons constaté une amélioration notable de l’équilibre sonore après calibration, avec des basses mieux définies et des médiums plus présents.

Comme les séries C4 et C3 avant elle, celle-ci propose la fonction WOW Synergy qui permet d’utiliser les haut-parleurs du téléviseur en synchronisation avec ceux d’une barre de son compatible de la marque, comme la technologie Q-Symphony chez Samsung, Hi-Concerto chez Hisense ou Tutti Choral chez TCL.

LG OLED65C5 Interface, webOS 25, très peu d’évolution

Le système webOS 25 est une légère évolution de l’interface proposée au sein de téléviseurs LG.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

On a toujours droit à une page d’accueil qui présente plusieurs domaines d’utilisation avec différentes cartes pour accéder à certains contenus (musique, jeux, télétravail, etc.). Il y a également un grand nombre d’applications installées et on peut en télécharger d’autres depuis une plateforme dédiée. Plusieurs profils sont enregistrables et le système peut détecter automatiquement l’utilisateur lorsqu’il utilise les commandes vocales.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec le programme Re:New, rappelons que LG promet 5 ans de mises à jour du système. La plateforme LG Channels propose de très nombreuses chaînes accessibles gratuitement.

Comme l’année dernière, un chatbot est disponible pour connaître les différentes fonctions du téléviseur. En outre, l’intelligence artificielle s’invite dans le TV à travers l’interface que l’on peut commander à la voix pour trouver des contenus à regarder en fonction de ses goûts, contrôler des objets connectés ou encore demander la météo, par exemple. Via une mise à jour à venir, il sera possible de demander la génération de fonds d’écran, via intelligence artificielle.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

À l’usage, l’interface est agréable à parcourir. Le système propose une bonne fluidité et une réactivité satisfaisante.

LG OLED65C5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

LG OLED65C5 Consommation

Pour la consommation électrique, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, Les 100 pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Filmmaker. Dans ces conditions, que nous reproduisons pour tous les tests de téléviseurs sans les modes d’économie d’énergie activés et le capteur de luminosité désactivé, le téléviseur consommait à peine 58 Wh en moyenne. C’est très raisonnable. Rappelons que nous avons relevé une consommation de 52 Wh pour le C4 aussi en 65 pouces.

Pour la série en HDR (Dolby Vision Filmmaker plus précisément) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne de 64 Wh contre 61 Wh sur la série C4. C’est relativement faible. La consommation en veille est de 0,5 Watt.

La série LG C5 est disponible en différentes tailles de 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Comptez sur des prix respectifs conseillés de 1399 euros, 1599 euros, 1999 euros, 2699 euros, 3699 euros et 4999 euros.