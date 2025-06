Honor 400 : la bonne surprise de 2025 est à prix plancher chez SFR

Profiter d’un smartphone dopé à l’IA sans en payer le prix fort : voici ce que permet la dernière offre de SFR sur l’excellent Honor 400.

Sorti au mois de mai, le Honor 400 est la très bonne surprise de 2025. Le constructeur est parvenu à proposer un smartphone particulièrement équilibré, doté de fonctions IA vraiment utiles, et à un prix très compétitif.

Un tarif d’autant plus intéressant lorsque vous l’achetez chez SFR avec un forfait mobile. L’opérateur au carré rouge le propose au prix de 1 euro seulement lorsqu’il est associé au forfait 5G 350 Go. On vous explique comment en profiter.

Affiché habituellement à 499 euros, le Honor 400 est à seulement 1 euro chez SFR. Pour atteindre ce prix plancher, l’opérateur cumule deux offres promotionnelles.

La première, la plus importante, est disponible dès lors que vous souscrivez au forfait 5G de 350 Go de SFR. Affiché au tarif de 39,99 euros par mois avec un engagement de deux ans, il permet de réduire considérablement le prix d’achat du Honor 400, le faisant alors passer à 41 euros seulement.

La seconde offre consiste en une offre de remboursement de 40 euros. Elle s’applique ainsi sur les 41 euros restants, faisant baisser le prix du Honor 400 à un euro. Le remboursement de 40 euros s’effectuera automatiquement sur vos prochaines factures, dès lors que ce formulaire est rempli.

Honor 400 : la bonne surprise de 2025

Il n’y a pas que les smartphones premium qui sont remarquables, et Honor le prouve avec son Honor 400. Passé au banc d’essai de Frandroid, il a hérité d’un excellent 8 sur 10 en faisant preuve d’une grande polyvalence.

Il faut dire que la proposition d’Honor est intéressante. Le Honor 400 est un smartphone au design soigné et doté d’excellentes performances grâce au processeur Snapdragon 7 Gen 3.

Le bloc photo composé de deux capteurs est particulièrement efficace de jour, tandis que la grande batterie de 5 300 mAh assure au Honor 400 de tenir presque deux jours sans recharge. Honor aurait pu s’arrêter là, la proposition est déjà excellente.

Mais c’est sans compter les outils d’intelligence artificielle intégrés au Honor 400. Sur ce point, Honor fait au moins aussi bien que des smartphones vendus bien plus cher. En effet, les fonctions IA de rédaction, de traduction, de sous-titrage ou de détection de deep fakes sont toutes pertinentes et efficaces.

En complément, Honor ajoute également quelques touches d’IA pour la retouche de vos photos, comme la suppression d’objets, de personnes ou de reflets indésirables, le changement des arrière-plans ou la transformation de photos en courtes vidéos. Et vous obtenez là un des téléphones les plus intelligents dans sa gamme de prix.

Que contient le forfait mobile 350 Go de SFR ?

Pour accompagner le Honor 400, SFR propose l’un de ses meilleurs forfaits. Affiché à 39,99 euros par mois avec un engagement de deux ans, il embarque toute la panoplie du forfait premium de 2025, avec :