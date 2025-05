C’est parti, Honor veut vous faire saliver devant ses Honor 400 et 400 Pro

Honor a partagé en Malaisie une première image des capteurs photo arrières d’un de ses appareils de série 400. Ces derniers devraient être dévoilés en Chine très prochainement, et arriver chez nous par la suite.

La « façade » du Honor Magic 7 pro, pour illustration // Source : Frandroid

6 mois après l’arrivée de sa série 300 sur le marché, Honor s’apprête déjà à embrayer sur le lancement de ses Honor 400. En Malaisie, la marque chinoise a en effet partagé un premier visuel promotionnel de ce qui semble être l’Honor 400 Pro, dévoilant les capteurs photos arrière de l’appareil, accompagnés de la mention « Next-en AI Imaging ». De quoi suggérer l’inclusion de fonctionnalités d’intelligence artificielle vouées à la photo.

Ce premier « teaser » officiel est également agrémenté d’un « Coming soon » étayant cette fois la piste d’un lancement imminent pour ces nouveaux smartphones Honor 400 et Honor 400 Pro.

Honor 400 : à quoi s’attendre ?

Si l’on s’en tient au visuel partagé par Honor, le 400 Pro disposerait de trois modules photo arrières répartis en triangle. De précédentes informations nous renseignent sur les capteurs que l’on pourrait y trouver :

Un capteur principal de 200 Mpx, stabilisé

Un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx

Un zoom de 50 Mpx

Un capteur selfie de 50 Mpx

L’appareil miserait pour le reste sur un écran AMOLED 2,5K / 120 Hz, incurvé sur les quatre bords, disposant d’une diagonale de 6,7 pouces et d’une luminance maximale de 5000 nits. Sous le capot seraient en outre installés un Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM, ainsi qu’une batterie de 5 300 mAh compatible avec la recharge 100 W.

Le tout serait enfin intégré dans un châssis de 8,1 mm d’épaisseur pour 205 grammes, certifié IP68 ou IP69.

Source : Honor via GizmoChina

Le Honor 400 « classique », serait pour sa part un peu plus fin (7,3 mm d’épaisseur) et un chouia plus léger (184 grammes), mais se contenterait par contre d’une certification IP65 moins perfectionnée et d’un volet photo allégé (on y retrouverait les mêmes capteurs que sur le 400 Pro, mais cette fois sans le zoom).

Dans la même logique, l’appareil disposerait d’un Snapdragon 7 Gen 3 « seulement », couplé à 8 Go de RAM et à 256 ou 512 Go de stockage. Il se contenterait enfin d’un écran AMOLED 120 Hz, mais cette fois entièrement plat, et légèrement plus petit (6,55 pouces).

Selon les dernières rumeurs en date, les Honor 400 arriveraient en Chine plus tard en mai. Les Honor 200 ayant été vendus en France par le passé, il est par ailleurs tout à fait possible que ces nouveaux modèles se matérialisent également en Europe par la suite.