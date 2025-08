Apple Music : comment certaines nouveautés d’iOS 26 arrivent… sur Android

Apple déploie en bêta une nouvelle version d’Apple Music pour Android. À son bord, des nouveautés issues directement d’iOS 26, mais pas la plus célèbre d’entre elles. On fait le point.

L’application Apple Music sur smartphone // Source : Brett Jordan – Unsplash

Si vous utilisez Apple Music sur votre appareil Android, n’attendez pas l’arrivée du nouveau design Liquid Glass sur votre application : il n’en est pour l’instant pas question. Mais pour le reste, Apple compte effectivement bien intégrer à la version Android de son service quelques nouveautés issues d’iOS 26.

Apple Music pour Android évolue lui aussi, mais par petites touches

Ces nouvelles fonctions sont pour l’instant testées au travers de la bêta d’Apple Music pour Android version 5.0.0. Et si les reflets, ou encore la nouvelle barre de commandes Liquid Glass, ne sont pas d’actualité ici, Apple se livre tout de même à une évolution visuelle, certes plus légère. On remarque par exemple que les anciens boutons rectangulaires arrondis ont été remplacés par des boutons en forme de pilule, et ce dans toute l’application, note 9to5Mac.

Source : 9to5Mac Source : 9to5Mac

Ces changements concernent en premier lieu les boutons « Lecture aléatoire », « Répéter » et « Lecture automatique » (en haut de votre file d’attente), mais aussi les commandes de « Lecture » et « Lecture aléatoire » à l’intérieur des albums. En revanche, les widgets destinés à l’écran d’accueil n’ont pas subi le même traitement.

En parallèle, on découvre qu’il est désormais possible d’épingler de la musique dans la bibliothèque, de manière à « placer vos morceaux les plus écoutés en haut de votre bibliothèque pour y accéder plus facilement », note Apple. Cette fonction concerne aussi bien des morceaux, que des albums, artistes ou playlists entières. Par ailleurs, ces éléments épinglés se synchroniseront automatiquement avec vos éventuels appareils Apple.

Une fois qu’un élément est épinglé, il est enfin possible de le désépingler avec un clic maintenu, mais aussi d’accéder à des raccourcis pour se rendre rapidement dans l’album correspondant, ou activer la lecture aléatoire, par exemple. On apprend par contre qu’épingler un élément aura pour effet de le télécharger automatiquement pour la lecture hors-ligne. Cette automatisme peut toutefois être désactivé depuis les réglages.

Source : 9to5Mac Source : 9to5Mac Source : 9to5Mac Source : 9to5Mac

En parallèle de ces fonctionnalités, Apple ajoute enfin deux nouveautés supplémentaires à Apple Music pour Android : la traduction des paroles (doublée d’une aide à la prononciation) pour ceux qui veulent pousser la chansonnette à l’aide de l’outil Karaoké intégré ; mais aussi une option permettant de consulter facilement vos statistiques mensuelles et annuelles directement dans l’application.