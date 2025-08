Apple veut construire son propre ChatGPT/Perplexity pour pallier la débâcle de Google

Allié de Google sur ses appareils mobiles, Apple est en train de revoir ses plans pour l’avenir. La firme serait en train de monter une équipe pour construire une IA capable de vous faire oublier le célèbre moteur de recherche.

ChatGPT sur iPhone // Source : Apple

Apple n’est pas exactement à la pointe de l’innovation question IA. Pourtant, cela n’empêche pas la firme d’essayer des choses. D’après de récentes informations obtenues par Bloomberg, le fabricant d’iPhone tenterait par exemple de créer un clone de ChatGPT maison, plutôt que de se reposer sur des services concurrents.

Cette initiative nommée « Answers, Knowledge, and Information », ou « AKI » pour les intimes, arrive à un moment critique pour la pomme, forcée de réévaluer sa collaboration avec Google.

Retrouver de l’autonomie

Dans le procès qui oppose le géant de la recherche au ministère américain de la Justice, les accords passés entre Google et le reste de l’industrie sont passés au peigne fin. Or, parmi eux, on trouve le célèbre deal à 20 milliards qui fait du service le moteur de recherche par défaut sur les iPhone. Et si Apple doit se passer de Google dans les prochaines années pour des questions juridiques, la firme souhaiterait ne pas être prise de court.

C’est donc pour pallier la possible absence de Google sur ses prochains smartphones et pour construire un concurrent digne de ce nom à ChatGPT qu’Apple a donc monté cette nouvelle équipe. Cette dernière veut créer un « moteur de réponse » capable à la fois de répondre aux questions basiques façon ChatGPT et de farfouiller sur le web pour pointer vers des contenus pertinents, comme le fait Perplexity.

L’animation de la nouvelle version de Siri avec Apple Intelligence // Source : Apple

Si cette description vous dit quelque chose, c’est normal. C’est peu ou prou le futur qu’avait laissé entrevoir Apple avec son « nouveau » Siri qui s’est avéré n’être qu’un tour de passe-passe marketing. Il semblerait cela dit qu’un nouveau chantier ait été lancé pour enfin faire de ce projet une réalité.

Les moyens de ses ambitions ?

Il faut dire que la période est critique pour Apple. Échaudée par la probable perte de son contrat avec Google, la firme a bien compris que se reposer sur des services tiers pour des fonctionnalités clés de son écosystème n’est pas une bonne idée. L’accord passé avec OpenAI pour intégrer ChatGPT au sein de Siri est donc probablement regardé d’un œil circonspect au sein des équipes de la firme.

Malheureusement, les ingénieurs responsables de développer le modèle de langage maison sont aussi en train de quitter le navire, débauchés par Mark Zuckerberg qui leur propose des ponts d’or pour rejoindre Meta. Les ambitions d’Apple sont là, mais la firme a-t-elle les moyens de les concrétiser sans passer par un rachat, comme l’évoquait Tim Cook il y a peu ? Rien n’est moins sûr.

