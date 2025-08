Ce casque Bluetooth qui promet jusqu’à 75 heures d’autonomie coûte moins de 30 € actuellement

À la surprise générale, Ugreen ne fait pas que des chargeurs et des batteries externes : la marque propose aussi un casque, le HP 203, en ce moment à 27,99 euros au lieu de 39,99 euros sur Amazon. Ses atouts : de l’ANC avec autonomie XXL.

Ugreen HP 203 // Source : Ugreen

Quand on parle de Ugreen, c’est plutôt pour aborder le sujet des chargeurs rapides avec plusieurs ports, ou encore les batteries externes. Mais la marque tente la diversification avec un produit qui fait de l’œil : il s’agit d’un casque Bluetooth fortement inspiré de l’indétrônable Sony WH-1000XM5 au prix divisé par 10 puisqu’il est affiché en ce moment à moins de 30 euros sur Amazon. Les promesses sont là avec de l’audio spatial, une autonomie de 75 h et une réduction de bruit active.

Les promesses du Ugreen HP 203

Une réduction de bruit hybride jusqu’à 43 dB

L’autonomie entre 45 h et 75 h selon si vous utilisez l’ANC ou non

Un poids plume de 264 g pour de longues sessions d’écoute

Le casque sans-fil Ugreen à réduction de bruit active est affiché à 39,99 euros sur Amazon. Mais si vous cliquez sur le bon de 30 % ou que vous rentrez le code promo EEWFKPTJ dans le panier, il passe à seulement 27,99 euros.

Un casque Bluetooth qui s’inspire des meilleures

Ugreen fait de l’œil à toutes les personnes cherchant un nouveau casque Bluetooth avec son look qui picore un peu parmi tous les plus grands noms du genre. L’inspiration la plus flagrante est sans doute le Sony WH-1000XM5 dont il reprend beaucoup de codes. Il utilise la nouvelle technologie de cuir protéiné qui ne colle pas en cas de transpiration. Il ne pèse que 264 g, donc on ne le sent pas trop sur la tête. Il est particulièrement adapté à la pratique sportive puisqu’il ne glisse pas une fois porté.

En plus, il est pliable et les écouteurs sont rotatifs, ce qui facilite son transport. Là où ce casque surprend, en bien, c’est sur l’autonomie annoncée par le constructeur. Ugreen promet 75 h d’écoute si vous l’utilisez sans ANC, et 45 h avec la réduction de bruit active. Petit bonus sur la charge rapide qui permettrait de retrouver 5 h d’écoute en seulement cinq minutes de charge.

Un bon casque sans-fil avec de l’audio 360°

Ce casque ne s’arrête pas là, puisqu’il supporte les codecs LDAC, LHAC, AAC et SBC, pour profiter de toutes les sources audio. Les transducteurs intégrés de 40 mm permettent une écoute à 360°. Sur le papier, ça promet de bonnes choses et les avis sur le site semblent abonder dans le même sens, ce qui, pour le prix, est vraiment convaincant.

En plus de ça, le casque Ugreen HP 203 propose la connexion multipoint, une option qu’on retrouve plutôt dans les casques haut de gamme. L’égaliseur a 8 modes EQ, plusieurs modes musicaux parmi lesquels jongler dans l’app mobile. Il y a même un mode jeu prévu pour avoir une latence de 0,06 seconde et ainsi jouer avec le casque vissé sur les oreilles.

Notez qu’un test de ce produit est prévu pour vous faire un retour très prochainement.

Enfin, si vous cherchez un bon casque sans fil sans pour autant casser votre tirelire, autre que ce Ugreen HP 203, vous pouvez vous inspirer de notre guide sur les casques à moins de 100 euros.

