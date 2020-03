Quels sont les meilleurs casques audio à moins de 100 euros ? Notre sélection

Le casque audio est un accessoire indispensable qui va souvent de pair avec un smartphone ou un ordinateur. On l'emporte sur soi lors de déplacements, mais on l'utilise aussi à son domicile pour ne pas gêner les autres. Découvrez notre sélection des meilleurs casques à moins de 100 euros.

Qu’il soit un compagnon de voyage ou un appareil à utiliser chez soi seulement, les casques audio disposent de plusieurs avantages face aux écouteurs. Ils isolent mieux des bruits extérieurs, proposent généralement une meilleure restitution sonore et sont surtout plus confortables lors de longues écoutes.

Si c’est souvent les casques de gammes supérieures, vendus à plus de 200 euros, qui attirent toutes les attentions, certains casques pas chers à moins de 100 euros restent chaudement recommandables. Dans cette gamme de prix, vous avez aussi bien accès à des modèles filaires que sans-fil avec la technologie Bluetooth.

Les meilleurs casques à moins de 100 euros en un clin d’œil :

Le casque Sennheiser 350 BT : le meilleur casque pas cher

Le casque Sennheiser 350 BT n’a que quelques mois d’existence, mais s’impose déjà comme une référence dans les appareils à moins de 100 euros. Notamment parce qu’il affiche une longue liste de compatibilité avec les codecs du moment, ce que d’autres casques bien plus chers ne font pas nécessairement. À ce titre, le casque Sennheiser 350 est compatible avec les codecs AAC, AptX et AptX Low Latency. Grâce à ce dernier, vous pouvez regarder films et séries sans remarquer de décalage entre le son et l’image. Il supporte également la norme Bluetooth 5.0.

Sur les oreilles, le Sennheiser 350 BT ne déçoit pas. D’abord car il affiche une belle restitution sonore, relativement bien équilibrée. On note en revanche un son un bon brouillon à fort volume comme nous l’expliquons dans notre vidéo ci-après. Le casque est de type circum-aural, ce qui signifie que les oreillettes entourent les oreilles. Cela offre naturellement une bonne isolation passive, et également un bon confort puisque le casque ne fait pas directement pression sur les oreilles.

Pour terminer, le Sennheiser 350 BT profite d’un atout de taille : son autonomie confortable de 30 heures selon le constructeur. La batterie peut être rechargée rapidement grâce au port USB-C du casque. Le Sennheiser 350 BT fait presque un sans-faute, on regrettera cependant la qualité du micro intégré. Le casque Sennheiser 350 BT est disponible au prix de 99 euros environ, en noir ou en blanc.

Pourquoi choisir le casque Sennheiser 350 BT ?

Une excellente autonomie

Compatible avec de nombreux codecs

Une restitution sonore équilibrée

Le casque Jabra Move Style : le plus stylé

Le casque Jabra Move Style est l’un des plus élégants de notre sélection. Celui ci affiche un style relativement minimal, qui a l’avantage de passer partout. Une certaine simplicité qui ne se fait pas au détriment du confort : l’arceau et les coussinets ne font pas mal lors d’écoutes prolongées. Le Jabra Move Style ne profite pas d’une longue liste de codecs compatibles, mais il profite du Bluetooth multipoint. Une fonctionnalité extrêmement pratique si vous jonglez entre la musique du smartphone et de l’ordinateur.

Le Jabra Move Style est un casque supra-aural, les coussinets se posent sur les oreilles. La réduction passive du bruit n’est donc pas au même niveau que les casques circum-auraux. En revanche la qualité sonore est au rendez-vous, avec une restitution sonore claire et des basses bien présentes. L’autonomie annoncée est d’environ 14 heures et il se charge via micro-USB. Le Jabra Move Style n’est donc pas le plus endurant, mais le plus léger de notre sélection avec un poids de 162 grammes.

Comptez 72 euros pour le casque Jabra Move Style, en noir, bleu ou beige.

Pourquoi choisir le casque Jabra Move Style ?

Un design sobre et très élégant

Le Bluetooth multipoint

Très léger : 162 grammes

Le casque Marshall Major III Bluetooth : le plus vintage

Le Marshall Major III est la dernière itération du casque populaire de la marque d’ampli. Dans sa troisième version, le Marshall Major dit au revoir au câble pour passer au Bluetooth (compatible aptX). Ce n’est pas la seule différence avec les modèles précédents, puisque le confort a été largement amélioré. Les coussinets sont bien plus agréables et l’arceau reprend une forme plus traditionnelle. Il se plie facilement, et peut donc être facilement rangé dans divers sacs sans risque de casse.

Dans l’ensemble, la qualité sonore du Marshall Major III Bluetooth est satisfaisante sur le champs des graves et des aigus, avec un peu moins de précision dans le registre des médiums. En revanche, c’est un casque très puissant mais nous vous déconseillons une écoute prolongée à haut volume. Le volume se contrôle d’ailleurs depuis un bouton joystick qui remplit toutes les fonctions : marche et arrêt du casque, contrôle de la playlist, appel de l’assistant vocal, etc. Enfin, comptez sur une autonomie d’au moins 30 heures. C’est excellent mais est-ce que cela pardonne la présence d’un port micro-USB ? À vous de juger.

Lancé en 2018 au prix de 150 euros, le casque Marshall Major III Bluetooth se négocie maintenant autour des 80 euros. Une bien meilleure affaire que lors de sa sortie.

Pourquoi choisir le casque Marshall Major III Bluetooth ?

Son look vintage

Le confort amélioré

Un casque puissant

Le casque Audio-Technica ATH-M40x : le meilleur pour chez soi

Ce casque Audio-Technica ATH-M40x arbore le look le plus fonctionnel de notre sélection. Il est d’abord destiné à un usage en studio, il fait donc l’impasse sur le Bluetooth pour privilégier le câble jack. Un sacrifice qui se fait au profit de la qualité sonore : le ATH-M40x dispose d’une restitution sonore précise et neutre. C’est donc un casque particulièrement conseillé aux personnes souhaitant écouter leur morceau préféré comme l’a pensé l’artiste.

D’une conception circum-aurale, le Audio-Technica ATH-M40x peut être porté de longues heures sans ressentir trop de pression au niveau des oreilles et de la tête. Il est livré avec deux câbles jack différents : un câble spiralé qui peut aller jusqu’à 3 mètres, et un autre câble classique de 3 mètres. Nous regrettons toutefois l’absence de contrôle sur le câble ou sur les écouteurs.

L’Audio-Technica ATH-M40x est généralement proposé autour des 90 euros. On peut le retrouver à 88 euros sur Amazon, vendu par la boutique française SonoVente.

Pourquoi choisir le casque Audio-Technica ATH-M40x ?

La qualité sonore, neutre mais plaisante

Le confort, même lors de longues écoutes

Fabrication robuste

Le casque Beats EP : surtout pour les utilisateurs d’iOS

Rachetée par Apple, la marque Beats continue de créer de nouveaux casques. Le casque Beats EP est le plus abordable de la gamme, et c’est un véritable succès commercial. Il profite d’un design soigné et d’une conception qui inspire la confiance. Pas de Bluetooth ici, mais plutôt un câble jack plat (qui s’emmêle moins) avec une petite télécommande de contrôle. Cette dernière est totalement compatible avec les appareils iOS, mais ne l’est que partiellement avec les appareils Android. Seuls les micro et bouton play/pause fonctionnent.

Beats oblige, le rendu sonore met l’accent sur les basses, mais bien moins que sur les autres modèles de la marque. Il reste de quoi faire plaisir aux fans de basses puissantes, mais la restitution sonore globale plaira également au plus grand nombre. Dommage que le Beats EP ne puisse pas se plier, cela le rend difficile à transporter.

Lancé au tarif de 100 euros, le casque Beats EP est maintenant à 60 euros sur Amazon. Il est disponible dans trois coloris : noir, blanc, bleu ou rouge.

Pourquoi choisir le casque Beats EP ?

Son look

Les basses puissantes, mais pas trop

Les coussinets confortables

Pour aller plus loin

Quelles concessions dois-je faire avec un casque à moins de 100 euros ?

Les casques audio à moins de 100 euros ne peuvent pas rivaliser en matière de qualité audio avec des produits plus de haut de gamme vendus généralement plus de 250 euros. Il faut donc en premier lieu faire quelques concessions sur le son, même si au fil des années, ce dernier s’est largement amélioré. Dans cette gamme de prix, il est également impossible ou presque de trouver de le réduction de bruit active. En revanche, vous trouverez des casques confortables, avec ou sans-fil et au design parfois travaillé. Si vous avez plus de budget, vous pouvez consultez notre guide meilleurs casques Bluetooth.

Comment avons-nous réalisé cette sélection ?

Nous avons d’abord sélectionné les casques sur le critère du prix en tâchant de vos proposer diverses options correspondant à des usages et des goûts différents. Certains casques de cette sélection ont été pris en main par la rédaction. Lorsque ce n’est pas le cas, nous effectuons une revue de presse des différents tests ayant pu paraître chez nos confères afin de condenser l’information et vous suggérer des produits qui ne vous décevrons pas.