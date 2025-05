La qualité audio Sennheiser revient à moins de 100 € avec le casque sans fil Accentum, l’alternative abordable du Momentum

Avis à celles et ceux en quête d’un casque sans fil à réduction de bruits ambiants abordable : Amazon sacrifie le prix du très bon Sennheiser Accentum. Au lieu de 179 euros, il est proposé au prix de seulement 99 euros actuellement.

Le Sennheiser Accentum Wireless // Source : Sennheiser

Marque très réputée dans l’audio, Sennheiser a su se développer et proposer des casques pour tous les usages et surtout, toutes les bourses. C’est ainsi qu’à côté de ses modèles haut de gamme Momentum, on trouve les Accentum. Une gamme de casques sans fil avec réduction de bruits ambiants qui, malgré quelques concessions, tient la route comme nous avons pu en juger lors de notre test. Et ça tombe bien, il chute aujourd’hui sous les 100 euros.

Les principales qualités du Sennheiser Accentum Wireless

50 heures d’utilisation sur une seule charge et une charge rapide

Léger, facilement adaptable à tous, et confortable

Globalement agréable, en écoute musicale comme en film ou en jeu

Au lieu de 179 euros, le Sennheiser Accemtum est aujourd’hui en promotion à 99 euros sur Amazon. Les deux coloris, blanc et noir, sont disponibles à ce prix.

Un Momentum plus abordable

Version abordable de la gamme Momentum, l’Accentum Wireless de Sennheiser est, lui aussi, un casque sans fil équipé de la fonction de réduction de bruit active. Il permet de s’isoler des nuisances externes, mais également de rester alerte à son environnement grâce à son mode Transparence. Avec ce casque, vous aurez donc le choix entre un isolement « absolu » ou hybride. En revanche, il ne dispose pas d’un mode « neutre » pour entendre pleinement de la réalité, ce qui peut en déranger certains.

La bonne nouvelle, c’est qu’il utilise le Bluetooth 5.2, garantissant une connexion stable jusqu’à 25 mètres en extérieur et 15 mètres avec des obstacles. Le tout avec une latence imperceptible en streaming ou en jeu, ce qui rend l’expérience fluide. En revanche, l’Accentum ne gère pas le Bluetooth multipoint, ce qui oblige à reconnecter manuellement chaque nouvel appareil.

Confort et autonomie

Sennheiser est parvenu à rendre son casque à la fois léger (222 g) et compact avec des oreillettes circum-aurales, qui offrent une isolation passive renforcée, et un design général très élégant, avec des touches dorées. Plus encore, il s’adapte facilement à toutes les morphologies. On regrette cependant l’utilisation de similicuir utilisé pour les coussinets, car le matériau retient la chaleur, ce qui peut rendre son utilisation moins agréable en été, de même l’absence de certification IP. On évitera ainsi de l’utiliser sous la pluie.

Fort heureusement, son autonomie vient quelque peu effacer ces points faibles, puisqu’elle peut aller jusqu’à 50 heures d’utilisation avec une seule charge. On notera également la présence d’un dongle Bluetooth USB inclus, simplifiant la connexion avec un ordinateur sans latence notable.

D’autres informations sur le Sennheiser Accentum Wireless sont à retrouver sur le test complet de ce très bon casque milieu de gamme.

