Mon installation solaire Zendure avec 12,88 kWh de stockage sur batterie m’a appris une chose : quand ça marche, c’est magique. Quand ça plante, c’est moins magique. Voici mon retour d’expérience.

Le SolarFlow 2400 AC à gauche, le Hyper 2000 à droite // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

On va parler d’un vrai mastodonte : le SolarFlow 2400 AC de Zendure. Ce système de stockage (batterie solaire), tout-en-un, plug-and-play et extensible, a une vraie vocation : vous faire gagner en autonomie énergétique et, surtout, réduire réellement vos factures d’électricité. Des promesses qui donnent envie, non ? Et devinez quoi : on va voir ensemble si le SolarFlow tient vraiment ses engagements.

Déjà, c’est quoi le SolarFlow 2400 AC ? C’est un système de gestion de batterie intelligent et plug-and-play qui s’adresse à celles et ceux qui ont ou qui vont investir dans des panneaux solaires, de n’importe quelle marque. Cela marche sans les panneaux, néanmoins cela perd beaucoup de son intérêt si on ne stocke que de l’énergie qui vient de l’extérieur, c’est-à-dire du réseau électrique.

Dit autrement, ce système permet de stocker l’énergie produite par les panneaux solaires. De quoi augmenter la rentabilité d’une installation solaire en France, surtout suite à l’arrêté S21 de 2025 qui a mis un coup de rabot à l’intérêt de revendre sa production solaire.

Plug & play signifie qu’il suffit de brancher tout cela à une simple prise électrique pour injecter de l’énergie dans le réseau électrique de la maison. Ça semble magique. Mais ça vient aussi avec son lot de contraintes.

La particularité de ce produit ? Il intègre un système EMS (Energy Management System) piloté par intelligence artificielle, appelé HEMS (Home Energy Management System), qui analyse les habitudes de consommation, les prévisions météorologiques, la capacité des batteries et les tarifs dynamiques pour optimiser la gestion de l’énergie.

Je vous préviens tout de suite : si vous cherchez une solution 100 % plug-and-play sans aucun souci, passez votre chemin. Par contre, si vous êtes prêts à accompagner l’évolution d’une technologie fascinante qui peut vraiment transformer votre rapport à l’électricité, alors installez-vous confortablement.

Mon installation

Ici, j’utilise un SolarFlow 2400 AC, connecté à 1 batterie AB3000X, couplé à mes deux Hyper 2000 (et 5 batteries AB2000X), et 8 panneaux de 420 Wc sur le toit.

Laissez-moi vous présenter ma configuration complète avec ce tableau récapitulatif :

Composant Modèle / Caractéristiques Quantité Capacité / Puissance Stockage principal SolarFlow 2400 AC 1 2400 W charge / décharge Batterie principale AB3000X 1 2,88 kWh Stockage secondaire Hyper 2000 2 900 à 1200 W chacun Batteries secondaires AB2000X 5 2 kWh chacune (10 kWh total) Production solaire Panneaux 420 W 8 3,36 kWc (pic à 2700 W dans les faits) Smart Meter Shelly Pro 3EM 1 Mesure triphasée Infrastructure Maisons alimentées, chauffage électrique 2 Réseau triphasé Extra Borne de charge 1 Jusqu’à 22 kW Total stockage – – 12,88 kWh Total puissance – – 4 800 W

Cette configuration n’est pas née du hasard. J’avais déjà mes Hyper 2000 depuis plusieurs mois quand le SolarFlow 2400 AC est sorti. Plutôt que de tout changer, j’ai voulu tester la cohabitation. Spoiler : c’est possible, mais ça demande de la patience.

Zendure Solarflow Hyper 2000

Point important : mes 8 panneaux solaires ne sont pas installés de façon optimale par rapport au soleil, d’où des pics à seulement 2700 W au lieu des 3360 W théoriques. Ça reste largement suffisant pour alimenter mes deux maisons et charger ma voiture électrique dans le garage.

Mon objectif n’a jamais été l’autonomie complète. Avec deux maisons à alimenter et une voiture électrique à charger, ce serait irréaliste. Par contre, optimiser drastiquement les flux énergétiques de l’ensemble, ça c’est rentable et passionnant.

La stratégie est adaptée à mes besoins multiples : stocker les surplus solaires de jour pour alimenter mes deux maisons le soir, charger ma voiture électrique avec l’énergie solaire excédentaire, et utiliser les heures creuses quand la production est insuffisante en hiver. L’idée étant que l’on ait toujours 0 watt en sortie sur le réseau et en consommation.

Fiche technique : quand deux générations se rencontrent

Le SolarFlow 2400 AC est un système de gestion de batterie intelligent et plug-and-play, et avec ses 44,8 x 30,4 x 8,8 cm pour 10,12 kg, il reste compact malgré sa puissance.

Il s’agit d’une centrale solaire tout-en-un qui permet de stocker l’excédent d’énergie solaire produite par les panneaux dans des batteries compatibles (les batteries AB3000X).

Le SolarFlow 2400 AC à gauche, le Hyper 2000 à droite // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les 2400 W en entrée / sortie changent vraiment la donne par rapport à mes Hyper 2000 qui plafonnent à 900-1200 W chacun. Avec l’ensemble, je peux théoriquement gérer 4800 W de puissance totale. Dans la pratique, c’est pas si évident vous vous doutez.

La différence ? Le SolarFlow n’a pas d’entrées MC4 pour brancher directement des panneaux. Il fonctionne uniquement via le réseau domestique, contrairement aux Hyper qui peuvent accueillir directement du photovoltaïque. Si vous cherchez vraiment une solution tout-en-un, il faut se diriger vers le Zendure SolarFlow 800 Pro, qui ne partage pas les mêmes caractéristiques (ce dernier est conçu pour les plus petites installations, compatible avec les batteries AB1000/AB2000).

Modèle SolarFlow 2400 AC Hyper 2000 SolarFlow 800 Pro Sortie AC max 2400 W (900 W par défaut) 1200 W 800 W (1000 W off-grid) Entrée PV max Jusqu’à 4000 W (mais sans MPPT) 1800 W (2 MPPT mais 4 entrée PV physiques) 2640 W (4 MPPT) Fonction prise AC secours (off-grid) Oui (20 ms) Non Oui Capacité batterie unitaire 2,88 kWh 1,92 kWh 1,92 kWh Nombre max. batteries 6 4 6 Capacité totale max. 17,28 kWh 7,68 kWh 11,52 kWh Compatibilité batteries Uniquement AB3000X Uniquement AB2000S AB1000 ou AB2000 Indice de protection IP65 IP65 IP65/IP67 Poids (avec 1 batterie) 10,1 + 26,1 kg 8,5 + 21,6 kg 25,9 kg Dimensions (mm) 477,5×320×194 350×200×298 349,7×201,7×340

Dans mon cas, mes 8 panneaux de 420 W alimentent le réseau via des micro-onduleurs, et c’est le système qui récupère les surplus.

L’incompatibilité entre les batteries AB3000X et AB2000X m’a obligé à garder deux systèmes séparés. Pas de brassage possible entre les technologies, chacune vit sa vie de son côté. Néanmoins tout est connecté via HEMS, mais ça, on en parle un peu plus bas.

Soyons précis : le SolarFlow 2400 AC est conçu pour fonctionner en aval d’un micro-onduleur déjà présent dans votre installation. Les panneaux solaires sont d’abord branchés à un micro-onduleur (qui gère le MPPT), puis l’énergie est injectée en courant alternatif (AC) dans le réseau domestique. Le SolarFlow 2400 AC intercepte le surplus d’énergie AC pour le stocker dans ses batteries, puis le restitue au besoin.

Installation : plus complexe qu’il n’y paraît

L’installation du SolarFlow lui-même reste simple : empiler la batterie AB3000X de 26 kg (aïe le dos !), connecter l’unité centrale, et brancher sur une prise dédiée. C’est du plug-and-play. Mais intégrer le tout avec mes Hyper existants, c’est une autre histoire.

Le défi principal était la gestion du Shelly Pro 3EM. Ce compteur intelligent en triphasé ne peut être « accaparé » que par un seul système à la fois. Résultat : au début, soit les Hyper fonctionnaient en automatique, soit le SolarFlow, mais pas les deux ensemble.

Heureusement, l’arrivée de l’intégration HEMS a changé tout. Maintenant, mes deux Hyper 2000 et le SolarFlow 2400 AC communiquent tous via le même écosystème.

Il faut nettoyer de temps en temps les panneaux, le pollen, la poussière, les feuilles… cela ne prend heureusement pas longtremps

Pour la ligne électrique, j’ai tiré deux câbles dédiés en 2,5 mm² depuis mon tableau. Avec mes 3,36 kWc de panneaux, je peux largement saturer les 2400 W en pleine production estivale. L’investissement dans une ligne dédiée s’avère rapidement indispensable pour exploiter le potentiel du système.

L’installation du Shelly Pro 3EM dans mon tableau triphasé a demandé de fixer trois pinces ampèremétriques sur les phases principales. Rien de sorcier pour un bricoleur, mais il faut respecter les consignes de sécurité. C’est la seule mise en place qui peut nécessiter l’intervention d’un électricien. Ce petit boîtier est vraiment le cerveau de l’installation, il est indispensable. D’ailleurs, Zendure propose son propre smart meter.

Zendure 3CT

Quant à l’installation des panneaux solaires, si vous disposez d’une surface au sol exploitable, qu’il s’agisse d’un jardin, d’une terrasse ou d’un balcon, il suffit de les poser sur des supports prévus à cet effet. Dans le cas contraire, il faut prévoir un ancrage en toiture, sur un mur ou sur un châssis spécifique. Avec un minimum de savoir-faire, c’est possible. L’une des forces d’une installation solaire est la possibilité d’installer les panneaux progressivement, selon vos moyens et vos besoins.

Technologies de stockage : du LFP

Les batteries de Zendure utilisent toutes la technologie LiFePO4 (lithium fer phosphate pour LFP), et c’est un vrai plus. Comparé au lithium-ion classique, généralement le NMC, c’est plus stable, plus durable, mais aussi plus volumineux. On peut également à 100 % sans les endommager sur le long terme.

Le SolarFlow 2400 AC // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les AB2000X ont 10 ans de garantie, les AB3000X vont jusqu’à 15 ans. Pour du stockage stationnaire, c’est parfait.

La différence avec les anciennes technologies plomb-acide est énorme : pas d’effet mémoire, cycles de vie 10 fois supérieurs, et possibilité de décharge profonde sans dommage.

Le seul inconvénient de cette technologie : la densité énergétique plus faible. Mais pour une installation à la maison, ce n’est pas un vrai inconvénient. Normalement, vous avez de la place.

Ergonomie et design

Avoir deux systèmes différents dans la même installation, c’est visuellement… hétérogène. Mes Hyper 2000 avec leurs bandes LED côtoient le SolarFlow 2400 AC avec ses boutons. Ça fonctionne, mais l’esthétique n’est pas au rendez-vous… les Hyper 2000 sont moins larges et donc moins stables quand on ajoute des modules de batteries. De ce point de vue là, le SolarFlow 2400 AC est plus rassurant quand vous « montez » votre tour.

Précisons qu’il est en effet possible d’ajouter au fur et à mesure davantage de batteries, qui viennent se brancher les unes sur les autres.

Chez moi, tout est stocké dans le garage, mais vous pouvez les placer dans votre salon si vous le souhaitez, ou dans la buanderie par exemple. L’avantage, c’est que vous n’avez pas besoin d’être près des panneaux solaires.

Le SolarFlow 2400 AC à gauche, le Hyper 2000 à droite // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Ce qui m’impressionne, c’est le silence de l’ensemble. Même avec 4800 W de puissance potentielle, je n’entends que de légers clics de relais occasionnels.

Le SolarFlow 2400 AC à gauche, le Hyper 2000 à droite // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La prise bidirectionnelle du SolarFlow 2400 AC de 2400 W, c’est très utile. En cas de coupure, elle peut alimenter mes équipements essentiels. J’y ai même branché temporairement des panneaux portables pour tester le fonctionnement avec un micro-onduleur, ça marche parfaitement. Vous pouvez donc brancher 2000 Watts de panneaux solaire à cette prise bi-directionnelle.

Le SolarFlow 2400 AC // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les Hyper 2000 gardent leurs spécificités : entrées MC4 pour panneaux directs, et la gestion individuelle des batteries associées. Par contre, pas de prise grid-off. Vous ne pourrez pas facilement exploiter l’énergie stockée en cas de coupure de courant.

Le Hyper 2000 avec ses MPPT // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le SolarFlow 2400 AC apporte sa puissance supérieure et son intelligence Zenki, il peut ainsi piloter les Hyper 2000, et donc les panneaux solaires associés. Sans le SolarFlow… pas de Zenki, mais vous avez tout de même un mode intelligent disponible avec les Hyper 2000.

Lorsque les batteries se chargent et se déchargent, elles chauffent. L’ensemble fait très peu de bruit, mais la partie supérieure peut vite chauffée. Evidemment, cela dépend de la période de l’année, si c’est à l’abris du soleil… et où tout est stockée. Personnellement, je n’ai pas eu de problème particulier, même en été, mais j’ai vu des utilisateurs bricoler des ventilateurs… sachant que Zendure en vend aussi si jamais vous avez des problèmes de chauffe.

70 euros, c’est abusé comme tarif. Mieux vaut bricoler soi-même des ventilateurs de PC si vraiment nécessaire

Performances : une puissance combinée impressionnante

Avec mes 4800 W de puissance théorique (2400 W SolarFlow + 2×900-1200W Hyper), vous pouvez alimenter simultanément un ballon d’eau chaude (2500 W), un four (2000 W) et encore d’autres appareils. En pratique, mes 3,36 kWc de panneaux suffisent rarement à tout saturer, sauf en plein été.

Typiquement, je peux même baisser la tension de ma borne de charge de voiture électrique pour que ma charge tire 100 % de l’énergie solaire. C’est ce que je fais en journée.

Ma production l’été

Déjà, premier constat, la réactivité du SolarFlow 2400 AC surpasse nettement mes Hyper 2000. Là où ces derniers mettent encore une minute à basculer entre charge et décharge, le SolarFlow réagit en quelques secondes. Cette différence se ressent sur l’optimisation globale. Lorsqu’un appareil fonctionne, un sèche cheveux par exemple, le système va donc rapidement équilibrer les besoins énergétiques de la maison pour éviter de consommer trop d’énergie externe.

Le Hyper 2000 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Côté rendement, je constate environ 5 % de pertes sur les grosses puissances, mais ça peut grimper à 40-45 % sur les petites consommations. Mon conseil : grouper les usages (en chargeant plusieurs appareils en même temps par exemple) plutôt que de laisser des veilles permanentes puiser dans les batteries.

Avec mes 12,88 kWh de stockage total, je couvre facilement mes besoins nocturnes. L’été, je peux même tenir 24h complets lors des journées nuageuses. Et ça, c’est quand même une certaine satisfaction.

Par contre, le parcours n’a pas toujours été de tout repos : les débuts avec le Zendure SolarFlow 2400 AC ont été marqués par de nombreux bugs, des pertes d’historique, des déconnexions inattendues et quelques incompatibilités temporaires entre les différents modules.

Mais force est de constater que les correctifs arrivent régulièrement, et que Zendure semble à l’écoute des utilisateurs pour améliorer l’expérience globale.

Aujourd’hui, après plusieurs semaines de tests et de mises à jour, je constate une stabilité et une fiabilité qui n’ont plus grand-chose à voir avec les premières versions. C’est très encourageant pour la suite, et cela donne confiance dans l’évolution de ce système.

Smart Meter : le cerveau indispensable

Mon Shelly Pro 3EM en configuration triphasée est vraiment le cerveau de l’installation. Sans lui, impossible de faire fonctionner l’ensemble de manière coordonnée ! Les trois pinces ampèremétriques mesurent les flux sur chaque phase, permettant une gestion fine des équilibres.

Shelly Pro 3EM // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’installation dans le tableau triphasé demande un peu de réflexion pour positionner correctement les pinces, mais rien d’insurmontable. Le protocole de communication local avec les équipements Zendure évite la dépendance au cloud pour les décisions temps réel.

HEMS : la technologie qui unifie tout

L’arrivée du HEMS (Home Energy Management System) a transformé mon installation. Avant, mes Hyper (en cluster) et le SolarFlow fonctionnaient en parallèle sans coordination. Maintenant, tout communique via un seul système intelligent.

Cette intégration permet d’optimiser globalement les flux énergétiques. Si mes Hyper sont pleins, le SolarFlow prend le relais pour stocker les surplus. En cas de gros appel de puissance, tous les systèmes contribuent selon leurs capacités.

Le mode « compteur intelligent » utilise parfaitement mon Shelly Pro 3EM pour adapter les flux en temps réel. Avec mes 8 panneaux qui peuvent produire jusqu’à 3360 W par beau temps, le système gère automatiquement la répartition entre les différentes batteries.

La nuit, les batteries se déchargent

Zenki : l’IA qui apprend (lentement mais sûrement)

Zenki, l’intelligence artificielle du SolarFlow, est optionnelle. Mais ça serait dommage de ne pas en profiter.

Elle commence à comprendre vos habitudes après une semaine. Elle identifie le ballon d’eau chaude se déclenche vers 22h, quand on lance souvent le lave-vaisselle après dîner, et que la consommation de base tourne autour de 400 W.

Cette connaissance permet d’optimiser les stratégies de charge/décharge. Par exemple, si la météo annonce du mauvais temps, Zenki privilégie la charge nocturne en heures creuses plutôt que d’attendre une hypothétique production solaire.

Mais attention : l’apprentissage est long et Zendure devrait faire payer un abonnement sur cette technologie IA après un certain temps.

Pour l’instant, les informations disponibles indiquent que l’abonnement concerne principalement l’accès à des fonctionnalités avancées de gestion, d’automatisation et d’optimisation de l’énergie, mais il n’est pas précisé si toutes les fonctions de base restent gratuites ou si l’abonnement est obligatoire pour utiliser le système. Je n’aime pas trop ce manque de précision… est-ce que Zenki sera toujours gratuit ?

Application : en constante évolution

L’application Zendure, c’est un peu des montagnes russes émotionnelles.

Quand tout marche, la visualisation HEMS est vraiment claire : on voit d’où vient l’énergie et où elle va. Ma production apparaît clairement, ainsi que la répartition entre les différents systèmes de stockage.

Le problème, ce sont les bugs récurrents. Ces dernières semaines, j’ai vécu 4 pertes d’historique complètes, 2 déconnexions mystérieuses nécessitant un reset Wi-Fi, et plusieurs mises à jour qui ont changé le comportement du système.

620 watts de production sur les 840 théoriques, cela dépend de plein de factures

L’absence de notifications push reste mon plus gros grief. Quand mes 12,88 kWh sont pleins ou vides, j’aimerais être prévenu. Actuellement, il faut penser à ouvrir l’app régulièrement.

La configuration multi-systèmes demande de la patience. Intégrer deux Hyper 2000 plus le SolarFlow dans le même HEMS a nécessité plusieurs tentatives et l’aide du support Zendure… et la fameuse mise à jour HEMS. J’ai également du tester plein de configurations possibles, en cochant et décochant des options. On va mettre ça sur la « jeunesse » du système, il faut dire que les mises à jour sont courantes.

Globalement, je reste néanmoins satisfait de cette application. Malgré les problèmes rencontrés, les options sont nombreuses, les graphiques sont clairs et utiles… espérons que Zendure continue à peaufiner les interfaces et à ajouter les options qu’il manque. En effet, il manque quelques fonctions utiles (notifications, contrôle par phase en mode Zenki, etc.).

FAQ : les questions les plus populaires

Est-ce que le Zendure SolarFlow 2400 AC fonctionne avec n’importe quel panneau solaire ?

Oui, il est compatible avec des micro-onduleurs d’autres marques, car grâce au Smart Meter il détecte automatiquement l’énergie solaire injectée dans le réseau de la maison.

Peut-on mélanger différentes générations de batteries Zendure ?

Non, les batteries AB3000X et AB2000X ne sont pas compatibles entre elles. Chaque système fonctionne séparément, même si tout peut être coordonné via HEMS.

Est-ce qu’il y a un mod off-grid ? C’est quoi le mode off-grid ?

Deux modèles de Zendure, SolarFlow 800 Pro et SolarFlow 2400 AC, permettent d’alimenter des appareils en cas de coupure de courant grâce à leur mode « off-grid » (hors réseau).

Attention, on ne parle pas d’une vraie « installation autonome » : le SolarFlow 2400 AC ne transforme pas toute votre maison en site totalement autonome. Il alimente uniquement ce qui est branché sur sa sortie dédiée.

Modèle Mode hors réseau (off-grid) Puissance max. en off-grid Activation Usage typique en secours Temps de commutation SolarFlow 800 Pro Oui 1 000 W Via appli Appareils branchés sur la prise dédiée Manuel (via appli) SolarFlow 2400 AC Oui 2 400 W Via appli Alimentation de circuits critiques Automatique (~15-20 ms)

D’ailleurs, il est possible de brancher un micro-onduleur sur la prise hors réseau du SolarFlow 2400 AC, ce qui permet de charger la batterie directement à partir des panneaux solaires, même en mode hors réseau ou sur réseau.

Quelle est la différence entre le SolarFlow 2400 AC et les Hyper 2000 ?

Le SolarFlow 2400 AC offre une puissance de charge/décharge bien supérieure (2400 W), fonctionne uniquement via le réseau domestique et intègre une gestion intelligente via le HEMS.

Les Hyper 2000 offrent une puissance inférieure (900 à 1200 W chacun), disposent d’entrées MC4 pour brancher directement des panneaux solaires, et peuvent gérer individuellement les batteries associées.

L’installation du SolarFlow 2400 AC est-elle compliquée ?

L’installation du SolarFlow 2400 AC seul est relativement simple et plug-and-play : il suffit de connecter la batterie AB3000X et de brancher le système sur une prise dédiée. L’intégration avec d’autres systèmes (comme les Hyper 2000) demande plus de patience et parfois l’intervention d’un électricien pour installer un compteur intelligent comme le Shelly Pro 3EM.

Quel est le rôle du Smart Meter dans l’installation ?

Le Smart Meter (compteur intelligent) est indispensable pour coordonner l’ensemble du système. Il mesure les flux d’énergie sur chaque phase du réseau et permet à l’EMS (Energy Management System) d’optimiser la gestion de l’énergie en temps réel, sans dépendance au cloud pour les décisions locales

Quelle est la durée de vie des batteries AB3000X ?

Les batteries AB3000X bénéficient d’une garantie allant jusqu’à 15 ans, grâce à la technologie LFP, réputée pour sa stabilité et sa longévité.

Le système est-il compatible avec Home Assistant ou d’autres solutions domotiques ?

Les produits Zendure fonctionnent avec l’application Home Assistant.

Peut-on être 100 % autonome avec cette solution ?

Même avec un SolarFlow 2400 AC et deux Hyper 2000, il est impossible d’être 100 % autonome, surtout en hiver, car la production solaire chute fortement : la faible durée d’ensoleillement, la météo défavorable et l’orientation des panneaux limitent la quantité d’énergie produite chaque jour.

Même avec une capacité de stockage maximale, cela ne suffit pas à couvrir tous les besoins d’un foyer, en particulier si l’on doit recharger une voiture électrique, dont la consommation quotidienne dépasse souvent la production solaire hivernale.

De plus, la puissance de sortie des systèmes Zendure reste limitée : 2 400 W pour le 2400 AC et 1 200 W par Hyper 2000, alors qu’une borne de recharge de voiture électrique réclame généralement entre 3,7 et 7,4 kW… au minimum.

Ces solutions sont idéales pour maximiser l’autoconsommation et sécuriser une partie de l’alimentation, mais elles ne remplacent pas le réseau pour une autonomie totale, notamment en hiver.

Prix et disponibilité

La SolarFlow 2400 AC avec batterie coûte environ 1450 €, hors promis, les deux Hyper 2000 avec 5 batteries environ 3500 €, plus 1200 € pour les panneaux et accessoires. Total : environ 6000 €, sans compter l’installation en fonction de ce dont vous avez besoin.

L’avantage est que vous pouvez opter pour une approche progressive pour vous permettre d’apprendre et d’ajuster au fur et à mesure. Commencer par les Hyper, puis ajouter le SolarFlow selon les besoins réels plutôt que de tout acheter d’un coup, ou l’inverse.

Les meilleures alternatives : EcoFlow et Anker

L’EcoFlow Stream AC Pro est encore plus récent que le SolarFlow 2400 AC. Pour 1000 euros, cette batterie (1,92 kWh) fonctionne avec tous les micro-onduleurs, s’intègre facilement à une installation solaire existante sans modification. Ils ont aussi le Stream Ultra qui intègre 4 prises MPPT.

On ne peut pas empiler le Stream AC Pro, mais on peut brancher 5 unités en plus

L’Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro (1500 euros, 2,7 kWh jusqu’à 9,6 kWh) est très complet, avec de la modularité, c’est également une solution tout-en-un.

Techniquement, le Solix Solarbank 3 E2700 Pro est le plus proche de la solution Zendure