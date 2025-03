« Même quand le soleil se cache », Zendure annonce deux nouvelles batteries intelligentes et promet un rendement solaire de 96 %

Et si votre maison gérait seule sa consommation d’énergie solaire ? C’est ce que promet Zendure avec ses nouvelles stations SolarFlow boostées à l’intelligence artificielle.

En ce moment, les produits autour de l’énergie solaire ne cesse d’évoluer, et Zendure ne s’arrête jamais. Aujourd’hui, il lance deux nouveaux systèmes : le SolarFlow 800 Pro et le SolarFlow 2400 AC.

Ces solutions de stockage d’énergie promettent de rendre vos installations solaires plus intelligentes et efficaces grâce à une touche d’intelligence artificielle. On vous explique tout ça.

Des systèmes solaires malins pour tous les besoins

Commençons par le SolarFlow 800 Pro. Ce micro-onduleur (et un peu plus, vous allez voir) est conçu pour se connecter à une prise de courant et, si possible, à vos panneaux solaires. Il intègre une batterie de 1 920 Wh, un micro-onduleur et un contrôleur.

Avec ses quatre MPPT de 660 W chacun (pour le brancher directement aux panneaux solaires), il peut gérer jusqu’à 2 640 W de puissance solaire.

Besoin de stocker plus d’énergie ? Ajoutez jusqu’à cinq batteries supplémentaires pour atteindre 11,52 kWh. Et en cas de panne, il délivre 1 000 W hors réseau, assez pour garder un frigo. Grâce à son démarrage basse tension à 14 V et sa technologie au nitrure de gallium (GaN), il assure un rendement de 96 %, même quand le soleil joue les timides.

Ensuite, il y a le SolarFlow 2400 AC, pensé pour les systèmes photovoltaïques plus costauds, comme ceux installés sur un toit. Ce modèle plug-and-play offre une batterie de base de 2,88 kWh, extensible jusqu’à 17,28 kWh avec des batteries additionnelles.

Avec sa technologie au carbure de silicium (SiC), il atteint un rendement de 96,5 % et peut injecter ou puiser 2 400 W en courant alternatif bidirectionnel.

Sa puissance hors réseau grimpe à 2 400 W, ce qui est idéal pour des besoins plus importants. Les deux systèmes utilisent une technologie pour capter l’énergie solaire efficacement, même quand la lumière est faible, grâce à des démarrages basse tension à 14 V.

Mais ce qui est réellement nouveau, c’est Zenki, la plateforme d’IA qui équipe ces deux modèles. Ce système va analyser la météo, vos habitudes de consommation et les prix de l’électricité pour optimiser tout ça. Résultat ? Vous utilisez plus d’énergie solaire et économisez sur votre facture. Zendure annonce jusqu’à 42 % d’économies possibles – pas mal… mais pas forcément en France.

Pourquoi c’est cool (et pourquoi Shelly compte)

Alors, pourquoi craquer pour ces systèmes ? D’abord, ils sont ultra-flexibles. Que vous ayez un petit balcon ou un grand toit, il y a une option pour vous. Ensuite, l’IA de Zenki rend tout ça hyper malin : elle ajuste la charge en temps réel pour profiter des heures où l’électricité est moins chère ou stocker l’excédent quand le soleil tape fort.

Shelly Pro 3EM

Et là, on parle du Shelly. Vous connectez les produits Zendure à des Shelly ou Powerfox. Pourquoi c’est important ? Parce que ce compteur intelligent permet de mesurer précisément votre consommation et d’envoyer ces données à Zenki. Avec un Shelly, l’IA sait exactement quand injecter ou stocker l’énergie pour éviter de gaspiller un seul watt. Sans lui, le risque est d’envoyer de l’énergie solaire dans le réseau EDF, ou de ne pas envoyer assez d’énergie dans votre maison, et donc de consommer trop d’énergie « externe ».

Côté prix, le SolarFlow 800 Pro démarre à 799 euros, tandis que le 2400 AC coûte 1 198 euros (batterie AB3000X incluse). Les précommandes ouvrent le 1er avril 2025 sur le site de Zendure et Amazon.

Les SolarFlow 800 Pro et 2400 AC de Zendure s’adressent aussi bien à ceux qui possèdent déjà des panneaux solaires qu’à ceux qui envisagent une nouvelle installation. Si vous avez des panneaux plug-and-play sur votre terrasse ou dans votre jardin – ces systèmes solaires simples à brancher sur une prise – le 800 Pro est parfait pour stocker l’énergie excédentaire et l’utiliser quand le soleil se couche. Et surtout piloter tout ça sans se prendre la tête.

Pour les installations plus ambitieuses, comme des panneaux sur le toit, le 2400 AC offre une solution robuste et extensible. Que vous soyez un habitué du solaire ou un novice prêt à sauter le pas, ces systèmes s’adaptent à vos besoins, qu’il s’agisse d’une petite setup décontractée ou d’un projet plus conséquent.

En France, ce type de solution prend tout son sens quand on a des panneaux solaires, car l’électricité reste relativement abordable, à environ 25 centimes le kWh en mars 2025. Comparé à des pays voisins comme la Belgique ou l’Allemagne, où les tarifs grimpent bien plus haut, le stockage d’énergie n’est pas aussi rentable si vous comptez uniquement sur l’électricité du réseau. Mais avec des panneaux, c’est une autre histoire : les SolarFlow vous permettent de maximiser l’autoconsommation, c’est-à-dire utiliser votre propre énergie verte au lieu de la revendre à bas prix ou de puiser dans le réseau.