Watt Watchers : cette application innovante se connecte à votre Linky pour de réduire les factures d’électricité

Imaginez une application capable de vous fournir des conseils sur-mesure pour réduire la consommation énergétique de votre foyer. C’est précisément l’objectif de Watt Watchers, un outil conçu pour offrir des recommandations adaptées aux habitudes de consommation des utilisateurs et à la performance énergétique de leur logement.

Éteindre les lumières dans les pièces inoccupées, débrancher les appareils électriques inutilisés, maintenir la température de chauffage à 19 °C… ce sont des écogestes bien connus et largement adoptés par des millions de Français. Mais impactent-ils réellement la consommation d’énergie ? Pas forcément, paraît-il.

Les gestes à adopter pourraient être optimisés grâce à l’application « Watt Watchers », qui propose de personnaliser ces actions en fonction des spécificités de chaque foyer. L’objectif : maximiser les économies d’énergie. En utilisant les données de performance de votre bâtiment et les informations de votre compteur Linky, cette application guide les utilisateurs vers des pratiques plus efficaces.

Lauréat de l’appel à projets Certificats d’économies d’énergie (CEE) de 2023, Watt Watchers est un programme développé par un consortium de cinq organisations spécialisées dans l’énergie et le développement durable. Son objectif principal est d’aider les ménages français à optimiser leur consommation énergétique et réduire leur empreinte carbone, en touchant des centaines de milliers de foyers. L’application Watt Watchers, lancée en septembre dernier, a été le premier outil déployé dans le cadre de cette initiative.

Obtenir un parcours personnalisé grâce aux données du DPE et de Linky

Watt Watchers revendique être la toute première application française à combiner les données issues du diagnostic de performance énergétique (DPE) avec celles des compteurs Linky. Le DPE, pour rappel, est un document évaluant la performance énergétique d’un logement. Il fournit une estimation de la consommation énergétique et classe les bâtiments de A (très performant) à G (peu performant).

En intégrant à la fois les habitudes de consommation via les données les compteurs Linky et les informations du DPE, Watt Watchers peut générer des recommandations extrêmement personnalisées pour réduire la consommation énergétique. Les conseils proposés varient de simples écogestes à des améliorations plus substantielles, adaptés aux besoins spécifiques de chaque foyer.

Par exemple, pour les logements bien classés (A et B), l’application suggère principalement des écogestes simples, mais efficaces pour maintenir leur efficacité. En revanche, pour les bâtiments moins performants (classes E, F ou G), Watt Watchers recommande des mesures plus drastiques, telles que l’installation de rideaux thermiques ou l’optimisation voire le remplacement du système de chauffage.

L’application Watt Watchers est accessible gratuitement. Lors de l’inscription, le système établit une connexion directe avec les compteurs d’électricité et de gaz des utilisateurs. Il récupère et intègre automatiquement les données du DPE si celles-ci sont disponibles. L’application propose ensuite une analyse de la consommation énergétique en s’appuyant sur l’ensemble des informations.

Les utilisateurs de Watt Watchers bénéficient d’un aperçu détaillé de la répartition de leurs dépenses énergétiques par catégorie : chauffage, électroménagers, eau chaude, etc. Cette répartition permet d’identifier les postes les plus énergivores pour mieux orienter les recommandations. De plus, l’application calcule également les économies potentielles découlant de l’adoption des mesures recommandées. Autrement dit, elle ne guide pas seulement les consommateurs vers une meilleure efficacité énergétique, mais leur montre également l’impact financier direct de leurs actions.

Bientôt une étude énergétique gratuite

D’ici mai 2025, Watt Watchers renforcera son accompagnement en matière de rénovation énergétique, en proposant une étude énergétique gratuite aux logements mal classés (E, F, ou G selon le DPE). Cette analyse débutera par une visite virtuelle guidée du logement pour identifier les sources de déperdition thermique et autres problèmes. Ensuite, une intelligence artificielle (validée par un thermicien) élaborera un rapport détaillé avec des recommandations personnalisées concernant les rénovations nécessaires pour améliorer la performance énergétique du bâtiment.

Autre nouveauté pour l’été prochain, les conseils fournis par l’application permettront également d’optimiser le confort des utilisateurs. Des stratégies basées sur la présence ou non d’une VMC seront proposées afin de réduire l’usage de la climatisation.

Watt Watchers a pour objectif d’atteindre 600 000 utilisateurs entre 2024 et 2027 et intensifie par conséquent ses efforts promotionnels. Pour cela, des milliers d’événements locaux seront organisés, en plus d’une communication étendue via la presse et les canaux digitaux.