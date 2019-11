Votre laptop a rendu l'âme et vous êtes donc à la recherche d'un nouveau PC portable. Mais nous n'arrivez pas à vous décider ? Nous avons sélectionné les meilleurs pour vous faciliter la tâche. Voici nos recommandation sur le segment haut de gamme.

Le marché des ordinateurs portables est pour le moins divers, et s’y retrouver est loin d’être une mince affaire. Pour éclaircir cet obscur bazar, nous consacrons une série de guides d’achat à l’univers des PC portables ou laptop en bon anglais. Nous nous intéressons ici au segment haut de gamme que nous avons fixé au-dessus de la barre de 1000 euros, prix à partir duquel les machines commencent à proposer de nombreux raffinements, des matériaux nobles et moins de concessions techniques.

Nous avons ici sélectionné des machines polyvalentes, qui conviendront sans problème à des usages bureautiques ainsi qu’à des retouches photo et vidéo plus ou moins avancées en fonction des modèles. Nous avons délibérément choisi d’exclure des PC particulièrement orientés jeux vidéo qui sont un segment à part entière. Si vous avez un peu (ou beaucoup) de budget et envie d’une machine de qualité, que vous pourrez garder plusieurs années, suivez le guide.

Dell XPS 13 2019 : notre recommandation sous Windows

Au fil des ans, la gamme XPS de Dell a su s’imposer comme une référence sur le segment des ultrabook. Il est d’ailleurs souvent perçu que le vrai concurrent du laptop le plus populaire dans ce facteur de forme : le MacBook Air.

La version 2019 est un refresh léger du modèle de l’année précédente. Les Dell XPS 13 2019 et 2018 partagent donc de nombreuses similitudes. Cela commence par ce fameux écran 13 pouces IPS Full HD (4K en option) « Infinity Edge », aux bordures particulièrement fines. C’est l’élément de design qui fait sortir l’XPS 13 du lot. On apprécie également la présence d’un capteur d’empreinte digitale, c’est toujours un plus à l’usage.

Cette cuvée 2019 est plus étendue que précédemment avec l’arrivée d’un modèle Core i3 et seulement 128 Go de stockage qui permettent de faire tomber le prix du XPS 13 « basique » à moins de 1100 euros. Toutefois, nous recommandons d’opter pour le plus ample modèle Core i5 (quad core à 1,6 GHz)/256 Go qui sera plus même de vous accompagner plusieurs années, vous pouvez lui adjoindre 8 ou 16 Go de RAM en fonction de vos besoins.

Les calculs 3D sont assurés par la partie graphique intégrée Iris 620 d’Intel. Un peu timide, mais suffisante pour faire tourner quelques jeux « e-sport » type League of Legends dans des conditions acceptables. Il vous permettra également d’effectuer quelques montages et de la retouche photo en amateur, les pro préféreront sans doute une machine un peu plus spécialisée. En revanche, toutes les tâches bureautiques, même avancées, tourneront comme des charmes. En usage bureautique, nous avons réussi à tenir entre 7h et 8h sur une seule charge durant notre test de l’XPS 13 2019. Relativement confortable.

Pourquoi Choisir le Dell XPS 13 (Core i5/256 Go)

Tout simplement la référence sous Windows

Un design très avantageux

Compact, mais polyvalent

Apple MacBook Air Retina : notre recommandation sous MacOS

Si vous préférez macOS à Windows, notre choix se porte sur le célèbre MacBook Air. Le best-seller d’Apple a été revu en profondeur en octobre 2018, pour enfin intégrer un écran Retina de 13,3 pouces. La dernière mise à jour date de juillet 2019. Ce dernier modèle emprunte au MacBook Pro l’écran True Tone grâce auquel la colorimétrie de la dalle s’ajuste en fonction l’ambiance lumineuse.

Le MacBook Air est simplement la machine à tout faire d’Apple. Contrairement à l’ancien MacBook « tout court », qui n’était guère autre chose qu’une machine à écrire. Ce MacBook Retina 2019 intègre un processeur Intel Core i5 à deux cœurs cadencé de 1,6 à 3,6 GHz. Qui permettra de faire fonctionner quelques applis avancées et quelques jeux. Mais à l’instar du XPS 13, cela ne suffira que pour une utilisation ponctuelle. En revanche, comme à l’accoutumée, la firme est avarde en stockage avec seulement 128 Go sur le modèle de base. La connectique est bien courte également avec seulement 2 ports USB-C / Thunderbolt.

La machine brille par son châssis en aluminium taillé en biseau pour lui offrir un encombrement réduit et son poids de 1,25 kg. Comme sur tous les PC portables récents d’Apple, il adopte un clavier papillon qui a eu son lot de problèmes, mais cette dernière génération les corrige en majeure partie. On trouve un capteur d’empreintes digitales. Comme toujours, Cupertino propose un trackpad multitouch d’excellente facture et particulièrement plaisant à utiliser. Les MacBook Air sont également réputés pour leur autonomie : supérieure à 10h dans le cadre d’un usage courant.

Pourquoi choisir le MacBook Air Retina ?

MacOS

L’écran Retina True Tone

Des performances suffisantes pour un usage quotidien

Asus Zenbook 15 UX534FT : grand écran, et plus de puissance

Si ces modèles 13 pouces sont un peu trop timides au niveau des performances et que vous préférez les grands écrans, Asus a une réponse toute trouvée avec son Zenbook 15 qui, comme son nom l’indique, embarque un écran de 15 pouces Full HD. Mais ce n’est pas sa seule particularité, il a aussi droit à ce qu’Asus appelle un « ScreenPad », sort de touchpad-écran qui permet d’afficher certains raccourcis.

L’espace offert par l’écran 15 pouces, aux bordures fines soit dit en passant, permet à Asus de loger un GPU dédié : le Nvidia GTX 1650, un gain de confort non négligeable pour les jeux qui lui offre également la possibilité d’effectuer d’autres tâches d’ordre plus professionnelles. Le processeur est un Core i7 à quatre cœurs, cadencé à 1,8 GHz et pouvant monter jusqu’à 4,6 GHz. Il est épaulé par 16 Go de RAM et 1 To de SSD sont prévus pour le stockage.

Asus exploite la place supplémentaire sur le clavier également : il est équipé d’un pavé numérique. Vous jouirez d’une connectique riche avec notamment un port HDMI, un lecteur de carteSD, un USB-C et 2 USB classiques. Une machine complète, esthétiquement réussie qui plus est.

Pourquoi choisir l’Asus Zenbook 15 UX534FT

Un grand écran de 15 pouces

Une carte graphique dédiée

Toute la connectique dont vous avez besoin

Apple MacBook Pro 15 pouces : sans concession

Si les MacBook Pro 13 pouces de base sont un peu limités en performances pour convaincre graphistes, vidéastes/monteur ou photographes, les modèles 15 pouces haut de gamme sont eux particulièrement adaptés à ces professionnels.

Moyennant une rondelette somme, vous pourrez mettre la main sur une machine équipée d’un excellent écran Retina de 15 pouces, True Tone… que tous ceux qui ont besoin d’un écran étalonné désactiveront. Par défaut, la machine embarque un Intel Core i7 à 6 cœurs, cadencé par défaut à 2,6 GHz et pouvant monter à 4,5 GHz en Turbo Boost. Il est accompagné pour un GPU AMD Radeon Pro 555X pour les calculs 3D et vous aurez 16 Go de RAM.

Apple limite par défaut le stockage à 256 Go, ce qui est franchement peu par rapport au prix de la machine. Vous pourrez monter à 512 Go, 1, 2 et même 4 To si le cœur et votre porte-monnaie vous en disent. Comme toute la gamme Pro, la TouchBar est présente ainsi que TouchID. Vous trouverez 4 ports USB-C / Thunderbolt. Si cela ne vous suffit pas, un second modèle équipé d’un Core i9, d’une AMD 560X et de 512 Go de stockage est également disponible.

Pourquoi choisir le MacBook Pro 15 pouces

Une machine sans concessions techniques

Parfaite pour les professionnels de l’image

Si l’argent n’est — vraiment — pas un problème

FAQ

Quels sont les avantages d’un PC haut de gamme ?

Les PC haut de gamme proposent bien évidemment de bonnes performances, mais ils sont surtout à recommander pour leurs finitions, leur encombrement réduit (sauf pour certaines machines spécifiques) et tout un lot de raffinements appréciables comme des écrans de qualité, un clavier et un touchpad bien pensés ou encore une bonne autonomie.

Que puis-je faire avec un PC haut de gamme ?

La catégorie « haut de gamme » ayant un début, mais pas vraiment de fin… elle peut couvrir tous les usages possibles tant qu’on y met le prix. Gardez toutefois en tête que si vous avez un usage relativement basique d’un ordinateur… dépenser plus pour un PC haut de gamme pourra être superflu. On trouve aujourd’hui de PC à moins de 1000 euros qui offrent un rapport prestations/prix très honorable.

Quelle diagonale d’écran choisir ?

Le gros de marché de PC portables est désormais acquis au format 13 ou 15 pouces. On trouve également des écrans 17 pouces, mais ils sont plus rares et se trouvent principalement sur des PC dits « transportables » plus voués à rester sur un bureau qu’à être utilisés en déplacement.

Nous conseillons d’opter pour un écran 13 pouces si vous vous déplacez beaucoup avec votre PC, pour vos études ou dans un cadre professionnel : les machines seront de fait plus légères et moins encombrantes. Les PC 15 pouces sont généralement plus performants et offrent un meilleur confort de lecture, mais on perd en portabilité. Tout dépend donc de vos besoins.