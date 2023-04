Meilleurs PC ultraportables : quel modèle de PC nomade choisir en 2023 ?

Vous avez besoin d'un ordinateur portable léger, compact et endurant ? Vous cherchez donc un ultraportable. Ces PC portables sont maintenant devenus la norme. Découvrez notre sélection des meilleurs PC ultraportables testés chez Frandroid.

Le top 3 des meilleurs PC ultraportables en 2023

Un bon ultraportable doit avoir plusieurs qualités : il doit tout d’abord être léger (moins de 1,5 kg), mais aussi fin (moins de 2 cm). Sa taille d’écran ne dépassera pas les 14 pouces. Autre point crucial : une bonne autonomie, offrant une journée d’utilisation. Ce type de machine est en effet surtout pensé pour un usage professionnel ou mixte loisirs/professionnel. Un ultraportable sera amené à être déplacé, que cela soit d’une pièce à l’autre, ou bien glissé dans un sac à dos, utilisé dans un café ou un train.

À peu près toutes les marques se sont placées sur ce créneau, en choisissant un axe plus ou moins haut de gamme. Apple, Asus et Lenovo incarnent le trio qui tient le haut du pavé.

Vous voulez savoir quel est le meilleur ultraportable du moment ? Quel modèle vous conviendrait le mieux ? Notre petite sélection vous aidera à choisir le modèle de vos rêves.

Pour avoir une vue plus large, rendez-vous sur notre guide des meilleurs PC portables. Si le budget est important pour vous, consultez le guide des PC à moins de 1 000 euros. Enfin, nous avons aussi des sélections de PC portables par marques : Asus, Acer, Lenovo, HP, Huawei et Apple.

Apple MacBook Air 2020 M1 L'ultraportable iconique

Comment faire une sélection d’ultraportable sans parler du MacBook Air ? Avec son bestseller, Apple a érigé l’ultraportable au rang de norme depuis 2008, date de lancement du premier modèle. Depuis, le MacBook Air a bien évolué et sa dernière version est le MacBook Air M2, sorti en 2022. Ce dernier est excellent, mais il a aussi subi une belle montée de tarif par rapport à son prédécesseur, le MacBook Air M1. Nous vous conseillons donc actuellement plutôt le modèle M1 (de 2021), mais les deux sont excellents.

Qu’est-ce qui fait le succès des MacBook Air ? Tout un ensemble de petites choses, à commencer par un design épuré, exempt de toutes fioritures, des matériaux et une qualité de fabrication exemplaires. Sur le plan matériel, ce MacBook a tout bon : un châssis en aluminium fin, léger, un trackpad immense à la précision jamais égalée par les marques concurrentes, et un clavier réactif et agréable.

Pour une utilisation au quotidien, Apple a trouvé la bonne formule. Le MacBook M1, et le M2, peuvent aussi compter sur une autonomie record (jusqu’à 15-16 heures), ainsi qu’un silence parfait, sans chauffe, grâce à l’utilisation des SoC ARM, ce qui est assez unique sur le marché des ultraportables. Tout ceci en fait sans aucun doute l’ultraportable idéal si vous acceptez de passer sur macOS, un système d’exploitation qui fait des merveilles en matière de simplicité et de fluidité. Bien sûr, pour les personnes venant de Windows, c’est un coup à prendre et des habitudes à changer.

Si le MacBook Air est une machine aboutie, d’aucuns pourront bien sûr lui trouver des défauts, à commencer par les limitations imposées par macOS. Cela veut tout d’abord dire que vous pouvez faire une croix sur une utilisation gaming, la grande majorité des jeux récents n’étant pas présents sur Mac. Autre souci régulièrement reproché, les MacBook Air ont leurs composants entièrement soudés, pas question donc ici de changer le SSD ou de rajouter des barrettes de RAM. Il s’agit bien sûr de défauts communs à tous les MacBook. On notera tout de même que le MacBook M2 dispose d’un meilleur écran que le M1, avec surtout des bordures bien plus fines. Par ailleurs, préparez-vous à garder une chiffonnette sur vous : les écrans des MacBook Air, protégés derrière une dalle en verre, sont plutôt salissants et accrochent les traces de doigts.

En dehors de ça, le MacBook Air, M1 comme M2, est une valeur sûre qui vous assurera de longues années de tranquillité.

Intéressés par le MacBook Air M1 ? Rendez-vous sur notre test détaillé.



Si vous voulez plus de détails sur le modèle M2, direction le test par Cassim.



Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13IAP7) Le plus compact

8 /10 Fiche produit Voir le test Particulièrement léger et fin

Particulièrement léger et fin Bonnes performances

Bonnes performances Un bon écran pour le web Peut chauffer un peu

Le Yoga Slim 7i est peut-être le modèle le plus compact de cette sélection. Avec sa coque en alliage de magnésium, il pèse moins de 1 kg, 995 grammes précisément. Ses dimensions sont particulièrement compactes : 30 x 20 x 1,5 cm. Avec ses bords arrondis et son toucher agréable, il donne envie d’être transporté sous le bras ou glissé dans un sac à main.

Côté écran, le Lenovo Yoga s’en sort très bien. Il est équipé d’une belle dalle IPS LCD 8 bits de 13,3 pouces en définition 2560 × 1600 pixels, au ratio 16:10, avec un rafraîchissement montant jusqu’à 90 Hz. Nous avons mesuré une température de couleurs bien fidèle à 6400K, et des contrastes profonds. L’écran est tactile et est idéal pour le sRGB. Rien à redire sur le clavier, digne de Lenovo avec des touches bien larges, ou encore le pavé tactile, très réactif. Niveau connectique, on se trouve au niveau d’un MacBook Air, c’est-à-dire qu’il faudra se contenter de deux ports USB-C. À vous le dongle !

Notre configuration de test contenait la puce Intel Core i7-1260P avec 16 Go de RAM en LPDDR5, ce qui offre bien entendu d’excellentes performances. Sachez qu’il existe différentes versions avec divers processeurs Intel, mais cette version-ci se trouve à 1 400 euros sur le site de Lenovo. Le châssis étant particulièrement fin, vous pourrez par contre ressentir une certaine chauffe si vous utilisez le PC sur vos genoux…

Sa petite batterie de 50 Wh est compatible avec tous les chargeurs utilisant la norme Power Delivery, pratique si vous oubliez le vôtre. Comptez sur 9 à 10 heures d’autonomie, ce qui est bien lorsque l’on considère le gabarit réduit de la machine. Pour tout savoir de ce modèle, lisez donc notre test du Lenovo Yoga Slim 7i Carbon.



Asus Zenbook S 13 Oled (UM5302) L'élégance et la qualité Asus

Asus parvient à se démarquer sur les ultraportables avec les Zenbook, d’excellents produits, véritables challenger des MacBook Air et des Lenovo Yoga. Leur point fort ? Leur splendide écran Oled, qui surpasse clairement les dalles des autres constructeurs, à des tarifs similaires. Si l’écran est un point décisif pour vous, vous savez vers quelle marque vous tourner…

L’écran du Zenbook S 13 propose ainsi des contrastes profonds, une bonne colorimétrie et est même tactile ; il plafonne cependant à 60 Hz. Sa dalle de 13,3 pouces affiche une agréable définition de 2880 par 1800 pixels.

Le Zenbook S 13 Oled est un PC très équilibré, qui ne souffre pas de réel défaut. Son châssis en aluminium mat s’inscrit clairement dans le haut de gamme, et on retrouve le système Ergo Lift développé par Asus, qui surélève légèrement l’ordinateur à l’ouverture de l’écran, lui permettant de s’aérer. Le Zenbook S 13 Oled a tout d’un excellent ultraportable : très fin, il mesure seulement 1,49 cm au point le plus épais, et sa légèreté, et pèse 1,096 kg, un poids plume. Autant dire qu’il vous accompagnera sans souci dans tous vos déplacements.

Sur notre modèle de test, le Zenbook est équipé d’un Ryzen 7 6800U. Vous le trouverez dorénavant plus facilement avec une puce légèrement moins puissante, la Ryzen 7 6600U, toujours assistée de 16 Go de RAM. La puissance brute est là, et l’ordinateur parvient à se refroidir correctement. Sur l’autonomie, le Zenbook S13 ne déçoit pas non plus, avec environ 13 heures au compteur, un excellent score.

Comme souvent sur les ultrabooks, on aurait juste apprécié la présence d’un port USB A ainsi que d’un lecteur de cartes SD. Vous devrez quasi obligatoirement vous munir d’un dongle USB-C. Au final, le Zenbook S 13 Oled reste un excellent challenger sur le pan des ultraportables, notamment des MacBook Air, sans compter qu’une nouvelle version 2023 de ce PC, que nous avons pu tester, est attendue pour bientôt.

Retrouvez le test complet du Zenbook S 13 Oled sur Frandroid.



Acer Swift 5 (SF514-56T) Le PC nomade puissant et frais

Avec un écran de 14 pouces et seulement 1,2 kg sur la balance, l’ultrabook Acer Swift 5 est un bon compromis entre une dalle confortable et un faible encombrement. Acer a de plus choisi d’utiliser un bi-ton gris foncé/doré qui a le mérite d’être original. Les tranches, ainsi que le marquage des lettres sur le clavier sont en effet doré/jaune. La qualité du châssis en alu est au rendez-vous, notamment au niveau de la charnière.

Si le clavier est excellent, le pavé tactile aurait pu être un peu plus grand. Le Acer Swift intègre une très bonne connectique pour un ultrabook, c’est à noter : deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI, deux ports USB-A et un combo jack. Autre point à saluer : la qualité du rendu de la webcam, pas mal du tout. Côté écran, comptez donc sur une dalle de 14 pouces avec une définition de 2560 × 1600 pixels en 16:10. On notera une température de couleur moyenne un peu trop chaude, mais une luminosité maximale bien élevée qui fera plaisir si vous travaillez en pleine lumière.

Sur l’autonomie, comptez au moins 10 heures, un score tout à fait honorable. Ce score est notamment rendu possible par les bonnes performances énergétiques de la 12e génération Intel, le PC étant équipé d’un Intel Core i7-1260P, une excellente puce qui a fait ses preuves sur portable. Le PC est d’ailleurs parfaitement refroidi et reste plutôt silencieux, même poussé à fond.

Le prix du Acer Swift 5 a bien baissé depuis sa sortie, il est donc d’autant plus intéressant actuellement, autour des 1 300 euros. Cette machine s’avère être bien équilibrée, et ne possède pas de gros défaut rédhibitoire : il fait bien partout, sans parvenir néanmoins à vraiment se démarquer avec des petits plus.

Dans tous les cas, si vous avez besoin de plus de détails, jetez donc un œil à notre test du Acer Swift 5.



Une autre solution s’offre à vous si vous cherchez un PC Windows nomade : la gamme Surface de Microsoft. Il s’agit d’une solution hybride, à cheval entre un ultraportable et une tablette. La Surface Pro 9 en est la dernière représente.

La Surface Pro 9 peut au choix prendre la forme d’une grande tablette de 13 pouces, ou bien d’un PC portable quand elle est reliée à son clavier (à acheter en sus). Cela fait plusieurs années que Microsoft peaufine son PC hybride, jusqu’à atteindre une version premium, avec des bordures de plus en plus plus fines, une charnière améliorée, ainsi qu’un écran en 120 Hz (pour la version Intel, pas pour la version ARM). Les finitions sont parfaites, mais il faudra donc penser à acheter le clavier et le stylet en plus, le tout pour 179 euros. Reste que ce produit permet une polyvalence parfaite, qui sera vraiment appréciable pour certains, par exemple les étudiants ou certains professionnels.

Avec un Intel Core i5 de 12e génération et 8 Go de RAM, la Surface Pro 9 est proposée à partir de 1 200 euros. Les performances, avec les puces Intel de cette génération, sont bien au rendez-vous. Avec un SoC i7 et 16 Go de RAM, vous la trouverez plutôt aux alentours des 1800 euros. S’agissant d’un produit Microsoft, vous profitez en outre d’une version de Windows 11 sans logiciels invasifs supplémentaires au démarrage.

Sur l’autonomie, la version Intel de la Surface Pro 9 déçoit un peu, plafonnant à 7 à 8 heures d’autonomie au maximum, bien moins que les ultraportables de cette sélection.

Pour vous faire une idée plus précise du produit, rendez-vous sur notre test de la Microsoft Surface Pro 9.



Honor MagicBook 14 AMD (2022) L'ultrabook ultra abordable

Le Honor Magicbook 14 est une excellente solution si vous avez un petit budget. Vendu à moins de 600 euros, voire moins selon les promos en cours, il incarne une option abordable et fiable. Bien sûr, il ne s’agit pas du plus léger, du plus fin ou du plus performant. Mais si vous avez juste besoin d’un petit PC portable pas cher à transporter un peu partout, il fera bien l’affaire. Avec 1,38 kg au compteur et 1,5 cm d’épaisseur, il s’en sort tout de même bien pour un prix vraiment honnête.

Côté design, Honor a misé sur la simplicité : le châssis en aluminium est sobre, les bordures de l’écran sont fines. Ce dernier est moyen et manque un peu de luminosité, mais reste tout à fait respectable si on le considère en rapport avec le prix de la machine. Si vous comptez utiliser cet ordinateur pour travailler, sachez que le clavier est très agréable, avec une course des touches très courtes — ce qui est très courant sur les ultraportables. Le pavé tactile est dans la moyenne pour le prix, mais son revêtement plastique ne le met pas à la hauteur des autres de cette sélection.

Avec son processeur AMD Ryzen 5 5500U (certes un peu vieillissant) et ses 8 Go de RAM, il permet de faire tourner toutes les applications du quotidien sans souci. Bien sûr, ne comptez pas l’utiliser pour du gaming, du multitâche lourd ou du montage vidéo. Avec 13 heures d’autonomie atteintes lors de notre test, le Magicbook offre un réel confort d’utilisation. Notez bien un petit détail qui sera important pour les personnes faisant beaucoup de visio : la webcam est cachée sous une des touches du clavier, et fournit donc un angle en contre-plongée assez peu flatteur. À savoir avant l’achat.

Retrouvez sur Frandroid le test du Honor Magicbook 14 si vous souhaitez en savoir plus.



Comment bien choisir son PC ultraportable ?

Quels sont les avantages et les concessions d’un ultraportable ?

Un ultraportable est, comme son nom l’indique, facile à transporter. Vous disposez donc d’une machine compacte et légère. Vous pouvez ainsi le glisser facilement dans un sac ou une valise sans que son poids ne se fasse ressentir. Ce type de machine est pensé principalement pour la bureautique, le clavier et le pavé tactile sont donc bien travaillés. Enfin, le but étant de pouvoir être en déplacement avec son ordinateur portable, ces PC proposent une bonne autonomie, généralement autour de 10 heures, ce qui permet de ne pas s’embêter à rester près d’une prise de courant ou de travailler facilement en déplacement, notamment dans le train.

Sur les concessions, c’est sur la connectique, ainsi que la puissance, qu’il faudra abaisser vos attentes. Comme ils sont fins et compacts, nombreux sont les modèles à se contenter de quelques ports USB-C, faisant notamment l’impasse sur un port HDMI ou micro-SD. Le dongle USB peut alors devenir indispensable. Côté puissance, les processeurs peuvent offrir de bonnes performances ; par contre, ne comptez pas sur une carte graphique dédiée. Pour cela, il faudra plutôt se tourner vers le PC gamer.

Puis-je utiliser mon ultraportable pour jouer aux jeux vidéo ?

La réponse risque de ne pas vous satisfaire : cela dépend. Cela dépend quel modèle d’ultrabook vous utilisez, quels jeux vidéo vous aimez, et de quels paramètres graphiques vous pouvez vous contenter. Si le modèle que vous choisissez possède un bon chipset graphique, vous pourrez faire tourner certains jeux pas trop récents, en faisant bien sûr une croix sur des fonctionnalités telles que le ray tracing. Prenez en compte que l’ordinateur pourra par contre vite chauffer. Et bien sûr, si vous optez pour un MacBook Air, le monde du jeu vidéo sera alors très restreint…

Quels accessoires prévoir pour un ultraportable ?

Pour accompagner un ultraportable, on pensera d’emblée à une housse de transport. Ensuite, vous pourrez avoir besoin d’un hub USB-C, par exemple si vous souhaitez connecter un moniteur externe. Certaines personnes ne sont pas à l’aise avec le pavé tactile : dans ce cas-là, une petite souris sans fil sera bien utile. Notez que la plupart des souris fonctionnent avec un dongle USB-A à brancher : si votre PC ne possède pas ce port nativement, encore une fois, le hub USB-C sera indispensable. Enfin, un disque dur externe ou une clé USB pour des sauvegardes ou des transferts de gros fichiers sera aussi utile.

