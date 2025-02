Test du Asus Zenbook A14 : un vrai poids plume pour une autonomie record

Asus a toujours été le constructeur prêt à travailler avec tout le monde. Le constructeur n’a jamais, dans son histoire, véritablement préféré une équipe ou une autre, particulièrement dans le milieu des puces. Aussi, il n’était pas étonnant de le voir en première ligne lorsque Qualcomm est arrivé sur le marché des PC portables.

Ceci étant dit, ses intégrations de puce sont souvent… simplement de changer la puce au sein d’un châssis déjà prêt. Mais avec le Zenbook A14, Asus semble avoir profité de toutes les meilleures forces des Snapdragon pour sortir un PC portable vraiment dédié. Et c’est une réussite… pour peu que l’on sache à quoi s’attendre.

Fiche technique

Modèle Asus Zenbook A14 (UX3407) Dimensions 310,7 mm x 15,9 mm Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Snapdragon X Elite X1E 78 100 Puce graphique (GPU) Qualcomm Adreno Mémoire vive (RAM) 16 Go, 32 Go Mémoire interne 512 Go, 1024 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 980 grammes Profondeur 213,9 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Design

L’Asus Zenbook A14 est très clairement dédié à la mobilité. On le ressent immédiatement en le sortant de boîte, ou plutôt… On ne le sent pas. À 980 grammes pour son format 14 pouces très contenu, ce nouveau PC portable fait un effet fou rien qu’à le soulever à deux doigts avec une facilité déconcertante. Il rappelle quelque part ce qu’on rêvait d’avoir avec les eeePC de l’époque : des configurations relativement puissantes, mais qui ne font pas tant de sacrifices pour cela.

Et ici, il faut le dire… Le Zenbook A14 ne fait aucun sacrifice. Seulement 1,59 centimètres d’épaisseur au plus haut point pour un châssis en céraluminium signature d’Asus qui est terriblement agréable au toucher. Alors oui : l’écran a un peu plus de flexibilité que sur les châssis plus robustes, mais rien qui ne choque véritablement dans le milieu des ultraportables. Et quel ultraportable que celui-ci : séduisant autant qu’il apparaît solide, le Zenbook A14 donne tout de suite envie de l’utiliser comme petit compagnon du quotidien.

Clavier et pavé tactile

Côté clavier, mais pas de mauvais tours. Nous sommes sur une configuration Asus très classique, avec un clavier rigide et des touches rebondies qui offrent une distance d’activation satisfaisante et une bonne stabilité. Le rétroéclairage blanc est également réussi, avec une bonne intensité d’éclairage même au plus bas réglage.

Le pavé tactile est naturellement un peu plus petit que la moyenne, faute d’être intégré à un châssis de 14 pouces, mais il reste de très bonne qualité avec un clic franc et une glisse impeccable. Une vraie réussite.

Connectique

À gauche, nous pouvons retrouver un port HDMI 2.1 plein format, deux ports USB-C 4.0 Gen 3, et un port combo jack. À droite, nous retrouvons un port USB A 3.2 Gen 2.

Difficile de se plaindre ici en considérant le format minime de l’ordinateur. La connectique est large, et on ne peut pas réellement pointer du doigt des sacrifices dans cette catégorie non plus qui ne soient pas tout simplement logiques en considérant la taille du produit.

Par contre, il est à noter que l’ordinateur n’est « que » compatible avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, quand le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 sont plus communs dans le haut de gamme aujourd’hui. Rien de franchement dramatique, tant que la compatibilité 6 GHz est bien là.

Webcam et audio

La webcam Full HD intégrée ici bénéficie du très bon traitement de Qualcomm et son ISP. Nous retrouvons ici un bon respect de la gamme dynamique et des couleurs chaudes, mais également le bruit et les marques habituelles du traitement numérique. Excellent pour de la visioconférence.

Les petites enceintes intégrées en bas du châssis ne sont pas particulièrement importantes ici. Le volume est satisfaisant, mais la qualité est très moyenne et aucune fréquence n’est véritablement respectée à son plein potentiel. Pour des vidéos YouTube ou pour un petit film au coin du lit, c’est au moins suffisant.

Écran

L’Asus Zenbook A14 intègre une dalle OLED de 14 pouces de diagonale supportant une définition maximale de 1920 x 1200 pixels, soit un ratio 16:10. Celle-ci n’offre qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz très traditionnel, qui n’est plus exactement la norme sur une catégorie de produit qui a désormais bien adopté les 120 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que celle-ci couvre 173,6% de l’espace sRGB pour 122,9% de l’espace DCI-P3 en termes de volume. La luminosité maximale est mesurée à 403 cd/m², satisfaisante sans être digne d’éloges, quand la température de couleurs moyenne se trouve à 6346K, légèrement trop chaude mais très proche de la norme NTSC à 6500K recherchée.

Le delta E00 moyen est mesuré à 1,71, tout simplement parfait, avec un écart maximal de seulement 3,94 sur les tons orangés. Autant dire que la calibration est presque parfaite, et tout ce qu’il manque à cet Asus Zenbook A14 en termes d’écran est un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz. Pour ce qu’il cherche à faire, ces 60 Hz sont cependant bien suffisants.

Logiciel

Asus a toujours la même très bonne expérience client, notamment grâce à MyAsus. Ce logiciel permet de retrouver en un seul et même endroit tous les réglages importants de l’ordinateur, notamment ceux de puissance effective ou de réglages de la dalle OLED. L’application est toujours aussi intuitive et agréable à prendre en main, et peut rester comme le centre de mise à jour et de personnalisation de l’ordinateur sans aucun problème.

Le reste est toujours aussi anecdotique. ScreenXpert et GlideX ne méritent pas les mégaoctets qu’ils prennent sur l’espace de stockage. Quant à StoryCube, la petite modernité boostée à l’IA ajoutée par le constructeur sur ces derniers mois, il reste très… anecdotique. Certains apprécieront ce centre multimédia qui permet d’organiser facilement ses fichiers photos, vidéos et audio au sein d’un même point central. La grande majorité ne modifiera pas ses habitudes pour lui.

Enfin, rappelons-le : nous sommes sur un ordinateur propulsé par les puces ARM de Qualcomm. Ce qui veut dire qu’une bonne partie des logiciels de production les plus populaires ne sont pas lancés nativement, mais par le biais d’un traducteur. Cela veut dire que les performances sur les applications les plus gourmandes, type jeu ou suite créative, ne seront pas forcément au rendez-vous. Renseignez-vous avant achat afin de savoir si vos logiciels ont bien une version ARM sur Windows, pour éviter les déconvenues.

Performances

Notre configuration de test de l’Asus Zenbook A14 est la plus abordable financièrement. Elle est propulsée par le Snapdragon X (X126100), la nouvelle version plus accessible financièrement, mais diminuée techniquement de la puce Qualcomm.

Elle intègre ici 8 cœurs pour 8 threads pouvant atteindre une fréquence maximale de 2,97 GHz, et toujours le NPU Hexagon phare de Qualcomm et la partie graphique Adreno X1 limitée par sa compatibilité. Le SoC est ici couplé à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage en PCIe 4.0.

Benchmarks

Sur Cinebench 2024, nous retrouvons des scores de 644 points en multi core pour 93 points en single core. Ces résultats rappellent essentiellement les produits Surface sous Intel de la génération précédente, où le constructeur choisissait essentiellement de ralentir les performances sur les applications les plus lourdes et se focaliser sur les tâches en single core. Ou pour le dire plus clairement : c’est un ordinateur focalisé principalement sur les tâches bureautiques simples et le surf sur le web.

C’est d’autant plus vrai en considérant son score de seulement 1153 points sur Steel Nomad Light. La partie graphique de Qualcomm est toujours en retard sur ses compétiteurs actuels, et le manque de compatibilité des jeux et des applications dans l’univers ARM rajoute au problème. Ne comptez donc pas sur lui pour ça.

Pour l’usage de l’IA au quotidien par contre, l’Hexagon de Qualcomm est toujours aussi efficace avec un score de 1731 points sur des calculs à nombres entiers. Une partie sur laquelle le nouveau challenger frappe toujours fort, mais qui manque encore d’outils réels à utiliser au quotidien. Tout Copilot+ qu’il soit, l’Asus Zenbook A14 ne change rien à cette situation.

Et enfin, la mémoire de stockage atteint bien les 6727 MB/s en lecture pour 3696 en écriture séquentielle que l’on attend de la génération PCIe 4.0. Asus a tendance à faire des économies sur ce point, et ce n’est pas le cas ici !

Refroidissement et bruit

Lancé à pleine performance, l’Asus Zenbook A14 n’atteint que 38°C en bas du châssis. Surtout, ses ventilateurs s’entendent à peine, même lors de cette charge, et sont généralement inexistants dans une utilisation plus naturelle au quotidien. Voilà encore une grande force des SoC ARM sur ce marché.

Autonomie

L’Asus Zenbook A14 intègre une batterie de 70 Wh plutôt impressionnante en considérant le poids et la taille du produit. Celle-ci se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 65W fourni, mais le produit est également compatible avec la norme Power Delivery.

À l’usage… l’ordinateur est tout simplement impressionnant. Une heure de vidéo YouTube ne l’a pas fait descendre en dessous des 100% d’autonomie. Il n’y a qu’avec un cycle plus poussé d’applications 3D pendant la même durée que nous avons réussi à le faire descendre à…. 96%. Dans cette situation, difficile de ne pas avoir confiance dans les mesures d’Asus, qui avance 32 heures en vidéo pour 20 heures d’usage bureautique.

Ce sans compter sur la mise en veille des ordinateurs Qualcomm, qui ne dépense vraiment aucune énergie contrairement aux processeurs x86. Même les plus récents. Ce petit Asus Zenbook A14 est définitivement là pour être transporté n’importe où et être prêt-à-utiliser même sans prise disponible. Impressionnant.

Prix et disponibilité

Dans notre configuration de test, l’Asus Zenbook A14 est vendue en France au prix de 999 euros. Une version équipée d’un Snapdragon X Elite, plus puissante, mais que l’on recommanderait moins, est également disponible et atteint les 1700 euros avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage.