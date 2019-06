Autonomie, photo, performances : qui propose en ce moment le meilleur téléphone 4G chez Samsung, OnePlus, Xiaomi, Google, Sony, Honor, Asus ou encore Huawei ? De 100 à 1000 euros, nous avons sélectionné les meilleurs smartphones Android disponibles en ce moment avec notre avis et les meilleurs prix pour mieux vous aider à choisir.

Un smartphone est plus qu’un objet lambda du quotidien pour bien des gens. Il s’agit d’un compagnon que vous allez garder sur vous à longueur de journée. Il en saura plus sur vous que la plupart de vos proches. Il sera toujours là pour répondre à vos questions, pour contacter quelqu’un rapidement, pour capturer un souvenir et bien plus encore. Tel Indiana Jones dans sa dernière croisade, il faut donc choisir judicieusement.

Vous trouverez donc ci-dessous une liste des meilleurs smartphones en fonction de vos besoins, mais surtout de votre budget.

Les meilleurs smartphones Android

Vous recherchez le meilleur smartphone du moment, celui qui saura répondre à tous vos besoins ? Celui qui possède les meilleurs composants ? Un processeur puissant, un appareil photo de qualité et une batterie qui ne vous laissera jamais tomber ? Ci-dessous vous retrouverez des smartphones qui ne font aucun compromis !

Samsung Galaxy S10+

Si le Samsung Galaxy S10 peut pêcher par une autonomie relativement faible, ce n’est pas le cas du modèle grand format. Le Galaxy S10+ profite d’une excellente autonomie grâce à sa batterie de 4100 mAh, en plus de son grand écran de 6,4 pouces. Le smartphone de Samsung reprend également les principaux avantages de son petit frère comme d’excellentes performances en photo, avec une grande polyvalence, un design chiadé, un écran époustouflant et une excellente interface logicielle grâce à One UI. On pourra lui reprocher une trop grande sensibilité tactile sur les bords incurvés, mais rien de rédhibitoire.

Huawei P30 Pro

Avertissement : une décision récente des États-Unis empêche Google de proposer ses applications à Huawei et Honor. Pour l’heure, rien n’indique que ce smartphone sera mis à jour plus tard vers Android 10 Q avec les services Google. Nous mettrons à jour ce guide d’achat à mesure que la situation évolue. Faut-il acheter un smartphone Huawei / Honor actuellement ? Voilà ce que l’on en pense.

Le Huawei P30 Pro est le premier smartphone de la marque chinoise doté d’un quadruple appareil photo. En plus d’une excellente qualité de prise de vue, le smartphone profite ainsi d’un impressionnant zoom x10 et d’un mode Portrait très précis et performant. À ce séduisant tableau s’ajoutent un écran AMOLED de très bonne facture, l’efficacité du Kirin 980 et une grosse autonomie qui rassure au quotidien. Si on ne peut pas nier que le P30 Pro n’est pas la plus incroyable évolution proposée par Huawei, le smartphone reste parfaitement maîtrisé de bout en bout.

Huawei Mate 20 Pro

Le Huawei Mate 20 Pro a fait très forte impression dès sa sortie. Le téléphone équipé d’un triple capteur photo est capable de prendre des clichés de très haute qualité tout en offrant une flopée d’ingénieux effets de personnalisation. Pour les performances, la puissance du Kirin 980. L’écran est très convaincant et l’autonomie bien correcte. En plus de ces qualités très alléchantes, il dispose d’un lecteur d’empreintes sous l’écran efficace et d’une solution de reconnaissance faciale 3D. Le design, quant à lui, est particulièrement soigné avec des bordures très fines. Il vous plaira à coup sûr… si vous supportez les grosses encoches.

OnePlus 7 Pro

Alors que les smartphones premium ont presque tous atteint la barre des 1000 euros, OnePlus a décidé de venir se frotter aux grands comme les Galaxy S10 et les Huawei P30. Pour cela, il a créé le OnePlus 7 Pro, qui met en avant un grand écran au taux de rafraîchissement à 90 Hz qui est absolument sublime, sûrement le meilleur du marché. Certes, la photo n’est pas son fort et l’autonomie pourrait être meilleure, mais il reste impressionnant et mérite ses 709 euros.

Le haut de gamme (un peu) moins cher

Les smartphones qui suivent coûtent un petit peu moins cher que les appareils ultra-premium que l’on vient de citer. Soit parce qu’ils sont sortis quelques mois avant, soit parce qu’ils sont légèrement moins bien équipés qu’un modèle phare lancé en même temps.

Samsung Galaxy S10

Le Samsung Galaxy S10 veut s’imposer comme la référence incontournable du haut de gamme sur Android. Pour cela, il se dote d’un design soigné, d’une excellente expérience logicielle, d’un très bon triple capteur photo, d’un sublime écran, d’une qualité audio aux petits oignons et de belles performances. Il est un peu trop court sur l’autonomie, mais le produit est vraiment très agréable à utiliser dans sa globalité.

Huawei P30

Le Huawei P30 a l’avantage d’être significativement moins cher que son grand frère le P30 Pro. En contrepartie, on doit se contenter d’un zoom x5 au lieu de x10 sur l’appareil photo, de 6 Go de RAM au lieu de 8 Go et composer avec l’absence d’étanchéité et de capteur TOF. Malgré ces quelques concessions, le téléphone offre une prise en main très agréable grâce à son format modéré tout en gardant l’essentiel des grosses qualités de son grand frère. Il s’agit d’une très bonne solution si vous n’avez pas besoin d’avoir absolument toutes les fonctionnalités gadgets de la version Pro.

Les meilleurs flagships à prix cassés

Parfois, il faut faire des compromis. Ce sont nos banquiers qui le disent. Est-il réellement nécessaire de toujours posséder le top du top ? Ne peut-on pas se contenter d’un « flagship killer », ces smartphones à un prix généralement plus doux, mais capables de rivaliser avec les meilleurs dans presque tous les domaines. Presque.

Xiaomi Mi 9

Le prix de lancement du Xiaomi Mi 9, 499 euros, paraît presque dérisoire quand on se penche sur sa fiche technique. Il offre tout ce que l’on attend d’un smartphone premium et ne fait que quelques petits compromis. ll s’équipe d’un Snapdragon 855 surpuissant et profite de très bonnes performances photo tandis que son autonomie saura vous satisfaire même sur les journées un peu plus chargées. À ce prix, c’est un tueur.

OnePlus 7

Moins en vue que la version Pro, le OnePlus 7 a tout de même de sérieux atouts pour séduire son public. Très puissant, parfaitement autonome et jouissant d’une agréable interface, il dispose de nombreuses qualités pour un tarif moins exorbitant que le OnePlus 7 Pro. Ce smartphone est avant tout une recette parfaitement maîtrisée depuis de générations et peaufinée à l’extrême.

Asus Zenfone 6

L’Asus Zenfone 6 a le mérite d’offrir une bonne dose d’originalité en termes de design grâce à son module photo rotatif. Cela lui permet de profiter d’un écran occupant une grande partie de la surface avant sans se coltiner une encoche ou un trou dans l’écran. La belle qualité du double capteur photo sert aussi bien sur les clichés classiques que sur les selfies. Une grande autonomie et des performances de haut rang sont également de la partie. On regrettera simplement quelques petites lacunes sur l’écran, l’ultra grand-angle et la reconnaissance faciale. Mais dans l’ensemble, c’est très séduisant.

Honor View 20

Le dos ultra élégant du Honor View 20 ne doit pas vous faire oublier ses autres qualités. Parmi elles : on citera une autonomie en béton, les très bonnes performances du Kirin 980 et son appareil photo qui ne déçoit pas, même en basse luminosité. Le Honor View 20 est un excellent smartphone au prix attractif qui mérite clairement qu’on y jette un coup d’œil. Notez également qu’il a un écran percé pour loger le capteur photo frontal.

Les meilleurs rapports qualité/prix

Vous recherchez plutôt le bon rapport qualité/prix ? Le bon plan d’une vie ? Le meilleur équilibre entre des performances acceptables et un prix pas trop haut ? Voici notre sélection des meilleurs rapports qualité/prix sur le segment du milieu de gamme.

Google Pixel 3a

Les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL n’ont pas conquis le haut de gamme, mais ont mis une énorme baffe sur la qualité photo des smartphones. Vous pouvez retrouver cette même qualité sur les Pixel 3a et Pixel 3a XL désormais, deux smartphones milieu de gamme qui ne manquent pas d’atouts. Outre l’excellente en photo, vous profitez d’Android pur et d’un suivi exceptionnel, en prime d’une très bonne autonomie. Parfois, le plus simple est tout simplement le meilleur.

Samsung Galaxy A50

Cela faisait longtemps que Samsung n’était pas parvenu à proposer un smartphone avec un excellent rapport qualité/prix. Avec le Galaxy A50, c’est exactement ce que le fabricant sud-coréen propose. Le smartphone aligne un très bel écran AMOLED, une interface One UI moderne et simple d’utilisation, une belle autonomie et un appareil photo performant pour son prix.

Les meilleurs smartphones au premier prix

Des smartphones à petit prix, il en existe pléthore et il peut être difficile de faire un choix, d’autant que certains sont plutôt à fuir. C’est pourquoi nous vous proposons une sélection de smartphones d’entrée de gamme, abordables, mais qui ne vous décevront pas.

Xiaomi Redmi Note 7

Le Redmi Note 7 est un excellent smartphone qui reprend les bases des précédents Redmi Note, mais en les parfaisant. Lancé à moins de 200 euros en version 3/32 Go, l’appareil bénéficie pourtant d’une très bonne fiche technique avec une puce Snapdragon 660, jusqu’à présent réservée aux smartphone autour de 300 euros. La qualité photo n’est pas en reste avec un très bon capteur de 48 mégapixels au dos qui saura faire le job, même de nuit. On appréciera également la recharge par prise USB-C, encore rare sur cette gamme de prix et surtout son excellente autonomie de plus de deux jours grâce à sa batterie de 4000 mAh.

Samsung Galaxy A10

Cela faisait bien longtemps que Samsung ne rendait pas des copies très convaincantes en entrée de gamme, tout occupé qu’il était à peaufiner ses produits vitrines. Et pourtant, le voilà avec un très intéressant Galaxy A10. Ce dernier offre une qualité photo très satisfaisante pour son tarif, une grosse autonomie et une interface One UI toujours aussi agréable. Dommage que l’écran ne soit pas vraiment à la hauteur. Mais bon, on saura le pardonner grâce à son prix tout en douceur.

Les meilleurs smartphones compacts

Catégorie un peu à part, les « petits formats » sont une espèce en voie d’extinction aujourd’hui. Si pour vous, la taille compte et que vous cherchez un smartphone compact, voici une sélection des meilleurs en la matière.

Samsung Galaxy S10e

Si vous aimez les smartphones pas trop grands, le Samsung Galaxy S10e est un délice de prise en main. Léger, compact, élégant… Il est ultra agréable au quotidien. À côté de cela, vous avez droit à presque toutes les qualités du Galaxy S10 classique. Les compromis les plus importants sont l’absence d’un troisième capteur photo (téléobjectif) et d’un lecteur d’empreintes sous l’écran. Deux détails que l’on peut rapidement oublier tant le téléphone séduit par son écran, ses photos et sa partie logicielle. Dommage que l’autonomie soit un peu juste.

Google Pixel 3

Le Google Pixel 3 est un peu plus gros que le XZ2 Compact, et surtout un peu plus haut, mais il reste dans la catégorie des plus petits smartphones de 2019. Il se démarque cependant de toute sa concurrence sur certains points. Conçu entièrement par Google, il profite notamment d’une expérience Android « pure », sans ajouts d’un constructeur tiers. Cela lui permet par ailleurs de recevoir ses mises à jour en priorité.

Notons également qu’il s’agit d’un excellent photophone. Malgré son unique capteur, il arrive à réaliser des merveilles grâce à un traitement logiciel époustouflant, et ce aussi bien avec son appareil principal qu’avec son double appareil frontal.

Xiaomi Mi 9 SE

Le Xiaomi Mi 9 SE est un peu plus gros que le Pixel 3, mais c’est l’un des meilleurs rapport qualité/prix dans ce format relativement compact en 2019. C’est une déclinaison milieu de gamme du Mi 9 qui intègre le Snapdragon 712 malgré un prix de lancement sous les 400 euros. Le smartphone propose notamment un très bel écran AMOLED, de très bonnes performances et un design maitrisé.

Quel forfait choisir ?

L’avantage d’opter pour un smartphone nu est d’être libre de choisir son forfait mobile. Nous vous conseillons de choisir un forfait sans engagement afin de bénéficier d’un tarif plus abordable et d’une plus grande liberté. Vous pouvez utiliser notre comparateur de forfait mobile sans engagement pour choisir le meilleur forfait pour votre smartphone. Si vous ne savez pas pour quel réseau opter, rendez-vous sur notre comparatif des réseaux mobile français.

Quelques conseils avant d’acheter

Pour beaucoup, acheter un smartphone n’est pas un acte anodin. Il ne s’agit pas d’une botte de carottes, mais peut-être de l’objet que vous allez le plus utiliser dans les prochaines années. Voici donc ce à quoi il faut faire attention avant de passer à la caisse.

Le design et l’écran : vous l’aurez dans la main très souvent, ne négligez pas ce point ! Il doit vous plaire, il doit être agréable en main et correspondre à vos besoins. Notez également que l’écran joue son importance. Si vous utilisez beaucoup votre smartphone en extérieur, un écran lumineux est nécessaire.

vous l’aurez dans la main très souvent, ne négligez pas ce point ! Il doit vous plaire, il doit être agréable en main et correspondre à vos besoins. Notez également que l’écran joue son importance. Si vous utilisez beaucoup votre smartphone en extérieur, un écran lumineux est nécessaire. La photo : il est difficile de dire exactement ce qui fait qu’un smartphone est bon en photo ou non. C’est un mélange de plusieurs éléments, aussi bien matériels que logiciels. Pour autant, ce sera votre appareil photo de secours au quotidien, celui qui vous permettra de garder des souvenirs des meilleurs moments improvisés. Ne l’oubliez pas.

il est difficile de dire exactement ce qui fait qu’un smartphone est bon en photo ou non. C’est un mélange de plusieurs éléments, aussi bien matériels que logiciels. Pour autant, ce sera votre appareil photo de secours au quotidien, celui qui vous permettra de garder des souvenirs des meilleurs moments improvisés. Ne l’oubliez pas. Les mises à jour : on ne peut pas garantir avec certitude la durée des mises à jour des smartphones, mais les constructeurs ont tendance à suivre une certaine logique qu’ils répètent tous les ans. Renseignez-vous sur la fréquence des mises à jour sur le modèle précédent pour savoir si vous pourrez profiter des prochaines avancées logicielles sur votre prochain joujou.

