Le VRR est une fonctionnalité malheureusement absente de la Nintendo Switch 2 une fois connectée à un téléviseur via le dock. Mais la fonctionnalité semble bien marcher une fois connectée à une autre console comme le Steam Deck.

À l’approche du lancement désormais record de la Switch 2, Nintendo a commis un raté de communication. Si la console portable supporte le VRR en mode portable via la technologie G-Sync de Nvidia, elle ne le supporte pas une fois la console connectée à un téléviseur via le dock.

L’apport du taux de rafraîchissement variable aurait en effet été un sérieux atout en mode docké pour les titres offrant des performances variables. La technologie permettant au framerate du jeu (les FPS) de décider du rafraîchissement de votre écran (les Hz), plutôt que les deux soient désynchronisés.

Si beaucoup espère que Nintendo résoudra la situation avec une éventuelle mise à jour logicielle, il semblerait bien que le dock soit compatible avec le VRR, mais pas avec la Switch 2.

Le Steam Deck compatible VRR avec le dock Switch 2

Un utilisateur Reddit du nom de DynaMach a relaté son expérience sur le subreddit dédié au Steam Deck, testant la compatibilité de la console de Valve avec le dock de la Switch 2.

Les deux sont parfaitement compatibles si vous connectez le Steam Deck au dock via un câble d’extension USB-C mâle-femelle. Le connecteur USB-C du dock intégrant une gaine de ressort qui se rétracte à la connexion de la Switch 2, l’opération est, semble-t-il, un peu laborieuse, mais pas impossible.

Et le constat est sans appel : le dock de la Switch 2, une fois branchée au Steam Deck sur un téléviseur Samsung S90C, supporte la 4K, le 120 Hz, le HDR et le VRR, soit toutes les technologies de la norme HDMI 2.1.

Pour rappel, la Switch 2 une fois dockée ne supporte qu’une sortie 4K 120 Hz sans activation de VRR possible. Le 120 Hz est cependant disponible pour les jeux en définition 1080p, comme le prochain Metroid Prime 4.

On pourrait donc se dire que l’absence de VRR en mode docké sur Switch 2 viendrait de la console et non du convertisseur DisplayPort-HDMI qui permet la sortie vidéo du périphérique.

Plusieurs théories

Alors que plusieurs utilisateurs ont pu tester et confirmer la présence du VRR, beaucoup espère une mise à jour de firmware de la part de Nintendo. Le géant japonais a bien ajouté le support de l’audio Bluetooth à la première Switch, une mise à jour qui aura tout de même mis plus de 4 ans et demi.

Il existe pour l’instant peu d’informations concernant les capacités de ce convertisseur DisplayPort vers HDMI, mais la théorie qui semble la plus probable concerne le GPU. Le Steam Deck utilisant une puce AMD compatible FreeSync une fois connectée à un écran externe, seuls les GPU de la marque pourraient débloquer l’usage du VRR via le dock de la Switch 2.

Le G-Sync de Nvidia n’est, semble-t-il, pas compatible, y compris avec le mode G-Sync compatible plus permissif. Le convertisseur semble exploiter des métadonnées qui permettent aux GPU AMD, et non Nvidia, de faire transiter un signal DisplayPort VRR vers du HDMI VRR.

On reste dans le domaine de la théorie et cela ne nous étonnerait pas de voir d’autres consoles portables AMD compatibles, comme l’Asus ROG Ally ou la Lenovo Legion Go.

