Comment afficher l’écran d’un smartphone Android sur une TV ?

Avec un smartphone, une tablette sous Android ou un ordinateur, il est possible d'afficher l'écran de son appareil directement sur un téléviseur. Tout cela sans aucun fil, de quoi remiser un câble HDMI. Voici comment s'y prendre grâce à Google Chromecast.

Avec Google Chromecast, on peut très facilement répliquer de son écran sur une télévision sans-fil, grâce au « mode miroir ». Voici comment s’y prendre.

Le matériel nécessaire

Pour utiliser la technologie de Google, le téléviseur doit prendre en charge Google Cast, ou être connecté à un appareil compatible. C’est bien sûr le cas du dongle Google Chromecast (une clé HDMI), mais c’est aussi le cas des box et des TV sous Android TV.

Vous aurez également besoin de votre appareil sous Android, un smartphone ou une tablette, pour diffuser l’image. Notez que le navigateur Google Chrome pour Windows, Linux et Mac peut aussi diffuser grâce à Google Cast.

Pour en apprendre plus sur les dongles Google Chromecast, ou apprendre à configurer pour la première fois un Google Chromecast, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet sur le sujet. Cet article se concentre sur la diffusion depuis un smartphone vers un appareil Google Cast déjà configuré.

La marche à suivre

Prenez tout d’abord soin d’être connecté sur le même réseau local que votre TV ou box compatible Google Cast. Il suffit en général d’être sur le même réseau Wi-Fi.

Avec les applications compatibles

De plus en plus d’applications intègrent directement la fonction Google Cast. C’est le cas des services les plus populaires comme Netflix, Molotov, ADN ou bien sûr YouTube. Google en dresse une liste sur son site officiel.

Depuis une application compatible, ici YouTube, le déclenchement est très simple. Il suffit de repérer le logo de Google Cast (encerclé de rouge sur notre capture d’écran), il ressemble au rectangle d’un téléviseur, mordu de plusieurs ondes.

Une fois l’option sélectionnée, votre appareil va dresser la liste des appareils compatible Google Cast à portée. Sélectionnez votre téléviseur pour commencer la diffusion. Notez qu’à partir de ce moment, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil sans que cela influence la diffusion, l’affichage est ici déporté. Votre appareil peut servir de télécommande.

On résume :

ouvrir l’application compatible

repérer le logo Google Cast

choisir la TV ou la box dans la liste

Le mode miroir complet

Google Cast permet également de diffuser intégralement l’écran du smartphone sur une TV. C’est particulièrement pratique pour les présentations, les jeux mobiles, ou plus généralement pour facilement passer d’une application à une autre sans perdre la diffusion.

Cette option s’active généralement assez simplement depuis la barre de notifications du smartphone ou de la tablette. Elle se nomme « caster » ou « diffuser ». Sur certains smartphones cette fonction porte un autre nom. Chez Samsung, elle se nomme Smart View alors que chez Xiaomi, avec l’interface MIUI, il faut aller chercher « affichage sans fil » dans les paramètres de réseau du smartphone (Paramètres > réseau > plus > affichage sans fil).

Ce qu’il faut retenir

Comment afficher l’écran d’un smartphone Android sur une TV ?