Comment recalibrer la batterie de son téléphone ?

À mesure que l'on charge et décharge son appareil, la batterie peut se dégrader et Android n'en tient pas compte dans son estimation de la batterie restante. Il faut alors recalibrer ou étalonner la batterie pour obtenir une estimation plus juste du niveau encore disponible. Voici les différentes étapes à suivre, sur un smartphone Samsung, Honor, Apple, Xiaomi ou autre.

En quoi consiste le recalibrage ?

Il est possible qu’au cours du temps, une batterie perde de sa capacité de charge. Cela est un phénomène d’usure commun qui est provoqué par plusieurs facteurs, mais qui est principalement dû à un mauvais entretien de la batterie.

Il n’est pas rare dans ce cas de voir que son téléphone ne veut plus se charger au-delà d’un certain pourcentage, ou qu’il s’éteint alors que le téléphone indique qu’il reste encore quelques points de batterie. Cela signifie que le système n’est pas calibré sur la capacité actuelle de la batterie. Il existe un moyen pour recalibrer le tout pour obtenir une indication plus juste de sa capacité restante.

Il faut cependant être conscient qu’il n’existe pas de solution miracle. La batterie peut se retrouver calibrée comme il faut après la manipulation, mais le résultat n’est hélas pas garanti. De plus, si la batterie a perdu une quantité égale ou supérieure à 20 % de sa capacité, alors elle est trop abîmée, et il est préférable de changer de batterie… voire de téléphone.

Malheureusement, il n’existe pas une méthode unique pour recalibrer une batterie. Apple et Samsung ont des techniques bien différentes de celles qui suivent, il est donc conseillé de se renseigner pour le cas de modèles spécifiques.

Déchargez complètement le téléphone, jusqu’à ce qu’il s’éteigne. Essayez de le rallumer, et laissez-le s’éteindre pour vous assurer qu’il n’a vraiment plus de batterie. Sans rallumer votre appareil, branchez-le à prise secteur et laissez-le charger encore deux heures après sa charge complète. Débranchez votre téléphone et démarrez-le. S’il n’affiche pas 100 %, alors la batterie n’est pas calibrée. Rebranchez votre téléphone et laissez-le atteindre les 100 %. Une fois ce palier atteint, redémarrez votre téléphone. Répétez cette étape jusqu’à ce que le téléphone affiche 100 % au démarrage. Félicitations, votre téléphone est maintenant (normalement) calibré sur la capacité réelle de la batterie.

Le recalibrage de batterie est-il vraiment utile ?

Le recalibrage de la batterie peut être utile dans certains cas, notamment lorsque l’indicateur de niveau de batterie affiche des informations erronées ou lorsque les performances de la batterie se dégradent de manière significative. Cependant, il ne s’agit pas d’une solution miracle pour résoudre tous les problèmes liés à la batterie.

Il est important de noter que le recalibrage de la batterie ne permet pas de restaurer la capacité de la batterie à son niveau d’origine. L’usure normale de la batterie entraîne une perte progressive de sa capacité, et le recalibrage ne peut pas inverser ce processus.