Quels sont les meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone ?

Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, Oppo : la majorité des fabricants de smartphones proposent aujourd'hui des technologies permettant de charger rapidement la batterie de son smartphone : Quick Charge, Fast Charge, Power Delivery, etc. Quels sont les meilleurs chargeurs rapides pour bénéficier de la charge rapide sur votre iPhone ou smartphone Android ? Découvrez notre sélection.

Samsung, Motorola, OnePlus, Huawei, Honor, Xiaomi, Apple, Oppo… les constructeurs de smartphones proposent tous ou presque des technologies de charge rapide différentes pour leurs smartphones. Apple en particulier ne fournit pas de chargeur compatible à l’achat de l’iPhone 11 (seulement avec les modèles « Pro ») et sur les modèles précédents.

Si vous n’avez aucune idée de quel chargeur choisir pour votre smartphone et que vous n’avez pas envie d’aller plus loin, voici nos recommandations qui peuvent être utilisées et réutilisées avec n’importe quel smartphone :

Notez que pour la majorité des technologies (sauf OnePlus, Oppo et Realme qui utilisent un câble propriétaire VOOC), tous les câbles USB sont compatibles avec la charge rapide, puisqu’elle n’est pas liée directement au câble.

Samsung, Apple, Google, Sony : USB-C Power Delivery

Le standard autour duquel toutes les marques se réunissent progressivement pour la charge rapide est l’USB Power Delivery. Cette technologie, rendue possible avec le standard USB 3.1, permet de charger rapidement ses périphériques grâce à une tension de sortie plus importante. Elle permet surtout de charger tout type d’appareil (smartphones, PC, tablettes, Nintendo Switch, accessoires) avec le même chargeur rapide.

De plus en plus de smartphones sont compatibles, en particulier : Google (depuis les Nexus 5X et 6P, et sur les Pixel), Sony (depuis le Xperia XZ2), Samsung (depuis le Galaxy S8) ou encore Apple (depuis la génération iPhone 8, 8 Plus, iPhone X). Même si votre smartphone n’est pas compatible USB 3.1, le fait d’opter pour un chargeur USB C Power Delivery lui permettra d’avoir la meilleure vitesse de charge possible et, surtout, d’avoir un chargeur réutilisable pour éviter de les collectionner.

Si vous avez un iPhone, il faudra penser à prendre un câble Lightning vers USB Type-C. Et si vous n’avez pas de câble compatible, il existe en USB C vers USB C si vous en savez besoin pour un iPad Pro par exemple.

Si vous choisissez un chargeur avec une forte puissance de sortie (45W ou plus), il sera capable de charger des périphériques plus demandeurs comme un PC ou un MacBook. Ne vous inquiétez pas pour le smartphone, la puissance de charge s’adaptera à sa demande sans danger.

Huawei et Honor : Huawei Supercharge

La majorité des smartphones proposés par Huawei disposent d’un SoC Kirin de HiSilicon offrant une technologie de charge rapide propre à la marque : Huawei Supercharge. Afin de profiter de la meilleure vitesse de charge, nous vous recommandons donc d’opter pour un chargeur officiel.

OnePlus, Oppo et Realme : VOOC/Warp Charge

OnePlus et Oppo/Realme proposent, depuis le OnePlus 3, une technologie de charge rapide propriétaire : Warp Charge/VOOC Charge. Contrairement à ses concurrentes, celle-ci ne fonctionne qu’avec un chargeur et un câble compatibles. Ils ne sont disponibles officiellement que sur la boutique de OnePlus.

Si vous smartphone est compatible, nous avons également sélectionné les meilleurs chargeur sans fil du moment.