Max en mai 2025 : Rick & Morty revient pour une huitième saison toujours aussi déjantée et… déjantée

Max est la première plateforme de streaming à dévoiler son catalogue de mai, et on nous prévoit une sélection aux petits oignons autant du côté des films que des séries. Voici ce que Max nous réserve.

C’est une sélection de qualité qui nous attend sur Max ce mois de mai. Du côté des séries, on assiste au retour de titres cultes tels que Rick & Morty et à de nouveaux arrivages, tandis que la plateforme met le paquet sur les films. Entre les grands classiques de Quentin Tarantino, les American Pie, les meilleurs rôles de DiCaprio et de récentes grosses productions, il y aura de quoi faire.

Les séries à voir sur Max en mai 2025

Malditos (2 mai)

Malditos est une production originale française qui nous plonge au sein de la communauté gitane, au cœur de la Camargue, tiraillée entre le respect des traditions et un monde qui leur est de plus en plus hostile. Dans cette fresque familiale, la matriarche d’un clan et ses deux fils doivent sauver les leurs, menacés d’expulsion par la montée des eaux et forcés à franchir les limites de la légalité. Le tout, en gardant un secret vieux de sept ans et menaçant toujours de rompre l’équilibre du clan.

Duster (16 mai)

Dans le sud-ouest profond des États-Unis, Nina, la première femme afro-américaine à intégrer le FBI (nous sommes dans les années 70), a pour mission de faire tomber un puissant syndicat du crime. Elle s’allie alors à Jim, un chauffeur talentueux justement au service des membres de ce syndicat, afin d’affronter ces derniers ainsi que les autorités locales avec les préjugés de l’époque. Ce duo aussi fragile qu’improbable devra naviguer au cœur d’un monde où la frontière entre crime et justice est de plus en plus floue.

Rick & Morty – Saison 8 (26 mai)

Le duo culte est de retour pour une huitième saison et des aventures cosmiques encore plus délirantes ! Un abordage de vaisseau spatial, des clônes incontrôlables, la Citadelle, des nouveaux mondes, un paradoxe temporel… Le cartoon SF à succès promet encore et toujours de l’extravagance mais annonce également des épisodes de plus en plus indépendants.

Les films à voir sur Max en mai 2025

Kill Bill – 2 films (7 mai)

Le diptyque emblématique de Quentin Tarantino, la plus célèbre histoire de vengeance du cinéma moderne. Ex-tueuse à gages, « la Mariée » est attaquée par ses anciens complices et laissée pour morte. Elle se réveille quatre ans plus tard et découvre avoir perdu le bébé dont elle était enceinte. La Mariée reprend alors les armes pour éliminer un à un les personnes qui ont détruit sa vie.

Ali (9 mai)

Ali est le biopic sur la légende de la boxe : Muhammad Ali, incarné ici par Will Smith. Ce film retrace la décennie la plus marquante de la carrière du boxeur poids lourd, de 1964 lorsqu’il devient champion du monde en battant Sonny Liston jusqu’en 1974 lorsqu’il reprend son titre à Kinshasa. Le tout sur fond d’un contexte mouvementé aux États-Unis : la défense des droits civiques et la guerre du Viêt Nam qui mettra ses convictions à rude épreuve.

Wonka (13 mai)

Préquel de Charlie et la Chocolaterie, Wonka retrace la jeunesse de Willy Wonka avant la création de la meilleure chocolaterie de la ville. Sans le sou, mais des idées plein la tête et l’espoir chevillé au corps, Wonka se retrouve malgré tout asservi dans la blanchisserie d’un hôtel pour régler ses dettes. Il doit également affronter les chocolatiers véreux de la ville qui ont la police à leur botte.

Les autres sorties sur Max en mai 2025

1er mai :

American Pie – 4 films

3h10 pour Yuma

Inexorable

Tennis – Masters 1000 de Madrid (Eurosport)

2 mai :

La vague de 30 mètres – Saison 3

Miss Potter

Athlétisme – Grand Slam Track (Eurosport)

4 mai :

Cyclisme – Tour d’Espagne féminin (Eurosport)

5 mai :

Scars of Beauty – Saison 1

Mr. Bean – Saison 4

Teen Titans Go ! – Saison 9

Totally Spies ! – Saison 7

7 mai :

Blue Valentine

Jackie Brown

Reservoir Dogs

8 mai :

Anna Karenine (1997)

Conan O’Brien Must Go – Saison 2

9 mai :

Crimes sur le tapis rouge – Saison 3

Gangs of New York

Aviator

The Prince – Saisons 1 à 3

Cyclisme – Tour d’Italie (Eurosport)

11 mai :

Les Démons d’Hollywood – Saison 1

12 mai :

Trois mères en deuil : Qui a tué nos enfants ?

Cyclisme – Tro Bro Leon (Eurosport)

14 mai :

Josh Gates et les Trésors Perdus – Saison 14

Seraphim Falls

15 mai :

Le Monde de Baylen – Saison 1

16 mai :

Ghost in the Shell (1995)

Ce que veulent les femmes

Cyclisme – Championnats du monde UCI (Eurosport)

20 mai :

Aquaman et le Royaume Perdu

21 mai :

Le Journal d’une Baby-sitter

23 mai :

Sahara

Shangai

Traffic

24 mai :

Pee Wee as Himself

25 mai :

Don’t Be Gay

26 mai :

MXGP – Championnats du monde (Eurosport)

27 mai :

Sherri Papini : L’histoire vraie d’un faux kidnapping

28 mai :

Le Secret de Therabithia

The Grudge – 2 films

29 mai :

Le Tour du Monde en 80 jours

30 mai :

And Just Like That… – Saison 3

187 : Code Meurtre

31 mai :

Thelma et Louise

Handball – Final 4 (F) Champions League

