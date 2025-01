Les sorties Prime Video en février 2025 : Le retour d’Invincible pour une saison 3 et une réécriture épique de David contre Goliath

Amazon vient de dévoiler les nouveautés qui vont débarquer sur sa plateforme Prime Video tout le mois de février, de quoi passer l’hiver bien au chaud à la maison. Surtout qu’on fête ce mois-ci le retour de séries très attendues.

Si le mois de janvier était plutôt léger côté nouveautés sur Prime Video, c’est une toute autre musique qu’on entend pour ce mois de février. Reacher et Invincible sont de retour, chacun pour une troisième saison, et on retrouve également quelques longs-métrages labellisés Amazon Originals.

Les séries à voir sur Prime Video en février 2025

Invincible – Saison 3 (6 février)

Première grande nouvelle : il n’y aura pas de pause mi-saison pour la troisième saison d’Invincible. Nous pourrons donc suivre d’une traite la suite des aventures de Mark qui continue de s’entrainer sous l’égide de Cecil Stedman afin de faire face à la menace Viltrumite. Mais les relations entre le patron des Gardiens du Globe et du fils d’Omni-Man se dégraderont jusqu’à atteindre un point de non-retour.

Reacher – Saison 3 (20 février)

Jack Reacher est de retour pour accomplir une mission encore plus dangereuse et explosive. Cette fois, l’ancien militaire doit s’infiltrer au cœur d’un empire criminel afin de sauver la vie d’un informateur de la DEA sous couverture. Une mission qui s’annonce des plus intenses pour Reacher qui sera confronté à une partie de son passé.

House of David (27 février)

Une réécriture épique de la légende biblique de David et Goliath. Consumé par son orgueil, le roi Saül à la tête de l’ancien royaume d’Israël voit son pouvoir menacé par un jeune berger destiné par le prophète Samuel à lui succéder. Ayant pris connaissance de son avenir, David se retrouve à la cour du roi Saül et finit par servir ce dernier tandis qu’une guerre contre les Philistins se profile, avec à leur tête un colosse dénommé Goliath.

Les films à voir sur Prime Video en février 2025

The Order – La confrérie de l’ombre (6 février)

Ce thriller avec Jude Law dans le premier rôle relate l’histoire vraie du groupe armé néo-nazi The Order. Dans les années 1980, l’agent du FBI Terry Husk enquête sur l’augmentation de la criminalité dans l’Idaho : braquages de banques, vols de véhicules, faux-monnayage, attentats à l’explosif. L’agent Husk découvre que tous ces crimes sont liés à The Order, un groupe de suprémacistes blancs qui ont pour objectif de renverser le gouvernement et de déclencher une guerre civile.

Broken Rage (14 février)

Broken Rage est un long-métrage surprenant car divisé en deux parties, chacune racontant le même récit mais sous un angle différent. On assiste d’abord à un polar puis à une comédie absurde. Ce récit, c’est celui de Nezumi, un tueur à gages pour le compte des yakuzas qui se retrouve pris entre deux feux lorsque la police lui met le grappin dessus.

Nickel Boys (27 février)

Adapté du roman éponyme de Colson Whitehead, Nickel Boys raconte l’histoire d’Elwood Curtis, un jeune afro-américain condamné injustement à être détenu en centre de rééducation pour mineurs alors que la ségrégation raciale est encore appliquée. Malgré les abus, les humiliations et les violences, Elwood se lie d’amitié avec Turner avec qui il tentera de surmonter les épreuves du centre de rééducation.

Les autres sorties sur Prime Video en février 2025

1er février :

Les Minions

Moi, moche et méchant – 3 films

World War Z

Apocalypto

Le silence des agneaux

Recherche Susan, désespérément

L’affaire Thomas Crown

F/X2, effets très spéciaux

West Side Story

Mississippi Burning

Secret défense

La fille sur la banquette arrière

Mon étoile solaire

The Cash Collector

Mise à l’épreuve 2

My Happy Ending

Ivresse et conséquences

Le Chasseur de Primes

Le Feu sur la glace – 3 films

Premier regard

#Pire soirée

La machine à démonter le temps 2

Sparkle : A Unicorn Tale

Le solitaire

Air Force : Bat 21

Raging Bull

Sang noir

L’impasse

Scorpio

Comment tuer votre femme

Les seigneurs de Harlem

Hold-up en jupons

La revanche de Jessie Lee

Brannigan

Les grands espaces

La chevauchée des bannis

Les chiens de guerre

Le pont de Remagen

L’arme à l’œil

Un violon sur le toit

L’homme à la peau de serpent

La comtesse aux pieds nus

Elmer Gantry, le charlatan

Miracle en Alabama

The Birdcage

Le grand défi

Cadillac Man

Banco pour un crime

Escrocs

Jamais sans ma fille

Et la femme créa l’homme parfait

6 février :

Clean Slate – Saison 1

7 février :

Newtopia – Saison 1

Dear You – Saison 1

12 février :

Prey

13 février :

À Contre-Sens : Londres

Tell it like a woman

L’amour en double

14 février :

The Commoner – Saison 1

Sound of Freedom

15 février :

xXx : Reactivated

Bumblebee

House of Time

21 février :

Battle of Disclosure

27 février :

Su Majestad – Saison 1

