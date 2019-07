Amazon Prime s’est longtemps contenté de ne proposer que la livraison gratuite. Au fil des années, l’offre s’est enrichie de nombreux nouveaux services, a point de ne plus savoir vraiment à quoi l’on a droit pour 49 euros annuels. Amazon Prime, qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ? Quels sont les avantages ? On vous explique tout dans ce guide.

Amazon Prime, qu’est-ce que c’est ?

Amazon propose, comme de nombreux e-commerçants en France, une offre Premium baptisée Amazon Prime. Elle permet de bénéficier de divers avantages moyennant un abonnement mensuel (ou annuel), en donnant notamment un accès à la livraison express gratuite. Si c’était l’argument principal au lancement de l’offre en 2008 en France, l’offre s’est bien étoffée depuis.

Au fil de la croissance et de la diversification d’Amazon, on a alors vu naître des services comme Amazon Prime Video ou encore Amazon Prime Music, fort de ses 2 millions de titres audio — et Unlimited avec plus de 50 millions de titres. Ne serait-ce que pour ça, l’abonnement se justifie de plus en plus, mais les cerises sur le gâteau sont nombreuses et c’est ce que nous allons voir.

On le rappelle, Amazon Prime est actuellement disponible à 49 euros par an ou à 5,99 euros par mois. Les nouveaux clients peuvent d’ailleurs bénéficier d’un mois d’essai gratuit.

Livraison gratuite

Sur Amazon, la livraison classique est gratuite à partir de 25 euros d’achat ou si la commande contient un livre, elle n’est dans ce cas facturée que 0,01 centime. Avec Amazon Prime, c’est simple : la livraison est toujours gratuite quel que soit le montant de la commande. Vous pouvez également choisir d’être livré, sans frais supplémentaires, en 1 jour ouvré en France, à Monaco ou en Belgique ou le soir même dans certaines villes comme Paris, Lyon, Marseille et Aix-en-Provence.

C’est l’argument historique de l’abonnement et si vous achetez régulièrement sur Amazon, l’avantage a clairement du sens. Cependant, il apparaît de plus en plus comme secondaire, car se sont finalement surtout les autres services qui vont faire sauter le pas.

Prime Video

Prime Video est probablement désormais l’une des meilleures raisons de souscrire à un abonnement Prime. Longtemps écrasé par Netflix, qui a profité pleinement de son antériorité sur le marché de la SVoD, Amazon Prime Video a su acquérir ses lettres de noblesse au fil de temps. Son catalogue de créations originales, ou non, s’est bien étoffé. On pourra citer des séries telles que Good Omens, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Man In The High Castle ou Hanna, ainsi que des films cultes comme Watchmen, Indiana Jones, etc. On compte également quelques classiques français avec notamment Les Parapluies de Cherbourg.

Comme sur Netflix, vous pouvez télécharger les films et les séries pour les consulter hors ligne sur vos appareils mobiles.

Le petit bonus : il est le seul service de SVOD à proposer un aperçu en temps réel des différentes scènes d’un film pour savoir précisément quels sont les acteurs présents à l’écran, et même parfois des analyses de scène et des secrets de tournage.

Prime Music

Avec le service Amazon Prime il est également possible d’accéder à un service de streaming musical proposé directement par Amazon : Prime Music. Avec l’abonnement, il est alors possible d’accéder à 40 heures de musique par mois, sans aucune publicité, parmi un catalogue de 2 millions de titres et de les télécharger sur vos appareils mobiles.

Attention, l’offre est néanmoins distincte d’Amazon Music Unlimited. Cette dernière est plus riche avec 50 millions de titres disponibles, le tout sans limite de durée d’écoute. Cette dernière n’est pas incluse d’office dans votre abonnement Amazon Prime. Elle est facturée 9,99 euros par mois, ou 3,99 euros si vous possédez un appareil de la gamme Echo. Vous pouvez tout de même l’essayer gratuitement pendant un mois avant de vous décider.

Twitch Prime

L’offre Prime d’Amazon permet d’accéder gratuitement à l’offre Twitch Prime. Celle-ci vous permet de profiter du service de streaming sans publicité, ainsi que de disposer d’un badge et d’emojis personnalisés dans les chats.

En plus de cela, la nouvelle offre Twitch Prime vous permet de vous abonner gratuitement à un diffuseur de contenu sur la plateforme américaine tous les mois afin de le soutenir et de recevoir tous les avantages qu’il propose à ses abonnées. Des cadeaux mensuels sont également offerts aux membres Amazon Prime, comme des jeux gratuits ou du contenu additionnel supplémentaire (objets, apparences de personnages, etc.) sur des jeux populaires comme League of Legends ou encore StarCraft II.

Prime Now

Prime Now est une offre de livraison rapide d’Amazon, disponible pour la France mais uniquement à Paris pour l’instant. Elle vous permet de commander rapidement de très nombreux produits qui vous seront livrés dans les deux prochaines heures, ou en 1 heure avec des frais supplémentaires via une application smartphone. De la nourriture aux objets high-tech, l’application propose de très nombreux produits et est plutôt pratique pour ceux qui y sont éligibles.

Certaines villes situées dans la banlieue proche de Paris (petite couronne) sont également éligibles à ce service. Consultez votre éligibilité ici.

Amazon propose également un service de livraison de course avec une sélection de 3 800 produits et 600 marques et sans minimum d’achat pour les membres Prime, qui est plus accessible que Prime Now pour les non-Parisiens : Amazon Pantry.

Prime Photo

Une offre assez méconnue d’Amazon Prime est l’espace de stockage offert pour les photos. À l’instar de Google Photo, vous disposez d’un espace de stockage illimité pour vos photos dans le drive d’Amazon (ou le cloud), qui seront par la suite consultables sur smartphone, sur le web ou grâce à l’application PC Amazon Drive.

Dash Button

Disponibles uniquement pour les membres Amazon Prime, les Amazon Dash Button sont des boutons connectés qui vous permettent de passer une commande en un appui de manière très simple. Disponibles pour de nombreux produits du quotidien (mouchoirs, lessive, rasoirs, couches, etc.), ils vous permettent de passer simplement des commandes lorsque vous en avez besoin.

Pas d’inquiétude à avoir dans les doublons des commandes, le bouton enregistre uniquement la première commande.

Ventes Flash et Prime Day

Régulièrement, Amazon propose des ventes flash qui regroupent des offres de courte durée sur des produits limités en stock. Elles sont accessibles à tout le monde, mais les membres Amazon Prime peuvent y avoir accès 30 minutes avant ceux qui ne sont pas abonnés, ce qui peut s’avérer très utile pour les produits les plus populaires.

Une fois par an, Amazon organise également son « Black Friday » à lui : les Prime Day. Pendant l’été (souvent en juillet), le géant américain propose alors de belles promotions sur de nombreux produits éligibles. Smartphones, objets connectés, drones, casques audio, tout y passe !

N’hésitez pas à consulter notre article dédié pour bien se préparer à l’événement.

Amazon Famille

Amazon Famille regroupe de nombreuses offres de puériculture, avec par exemple une réduction permanente de 20 % sur toutes les couches. D’autres promotions sont régulièrement accessibles en fonction de l’âge de votre enfant, à rentrer dans les paramètres de votre compte. Vous pouvez également partager les avantages de votre compte Prime avec deux membres de votre foyer.

Les Alternatives

De nombreuses alternatives existent chez les autres e-commerçants français. Elles sont régulièrement proposées à un prix plus intéressant, mais elles sont moins complètes et mettent donc naturellement en avant les modes de livraisons rapides offerts.

Cdiscount à volonté

Le programme Premium de Cdiscount propose, en plus de la livraison rapide offerte, d’accéder à des ventes privées et exclusives pour les membres du programme Cdiscount à volonté.

De plus, c’est l’un des seuls sites de e-commerce à proposer un système de cash-back chez de nombreux partenaires afin de récupérer une partie de l’argent dépensé chez eux en bon d’achat sur le site du e-commerçant (Deezer, Air France, Nike, Blablacar, etc.). L’abonnement est proposé normalement à 29 euros par an, avec 30 jours d’essai gratuit.

Carte Fnac+

La Carte adhérant Fnac permet, comme ses concurrents, de profiter de la livraison gratuite en 1 jour sur la quasi-totalité des articles proposés par le e-commerçant.

Elle permet d’accéder aux caisses prioritaires dans les magasins physiques Fnac, d’avoir des remises sur de nombreux produits et de participer à des ventes privées réputées pour être très avantageuses. Elle est disponible à 49 euros par an avec un essai gratuit de 30 jours.

Rue du Commerce : Express illimité

Rue du Commerce propose également son propre système d’abonnement, qui permet de profiter de la livraison express gratuite pour 29,90 euros par an. Vous avez la possibilité de souscrire à l’offre lorsque vous passez une commande chez le e-commerçant.

