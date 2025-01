Les jeux offerts sur Prime Gaming et Luna en janvier 2025 : Deux Ex, BioShock 2, Metro Exodus, et quelques autres jeux cultes

Amazon vient de dévoiler les premiers jeux qui seront ajoutés à Prime Gaming et Luna cette année ! Au programme : pas mal de jeux cultes qui fleurent bon la nostalgie mais aussi des titres récents qui ont laissé leur empreinte tels que Super Meat Boy Forever.

BioShock, Deux Ex, Metro Exodus… Si vous n’avez pas encore joué à l’un de ces jeux phares, alors c’est le moment de les découvrir. Ou bien même de les redécouvrir, puisque ces jeux débarquent sur les services Prime Gaming et Luna et sont accessibles gratuitement pour les abonnés ! Certaines de ces merveilles vidéoludiques sont d’ailleurs déjà disponibles !

Les jeux offerts sur Prime Gaming en janvier 2025

BioShock 2 Remastered (Disponible – GOG Code)

Huit ans après les événements du premier volet, la dystopie sous-marine de Rapture continue de s’enfoncer dans le chaos le plus total suite à la mort de son fondateur, Andrew Ryan. C’est la rivale de ce dernier, Sofia Lamb, qui tient désormais les rênes de la cité. Dans cette ruine qu’est devenue Rapture, Delta, un Protecteur de la première génération de Big Daddy, se met à la recherche de la Petite Sœur à laquelle il est lié. Cette dernière n’est autre qu’Eleanor, la fille de Sofia Lamb.

Metro Exodus (Disponible – Amazon Luna)

Adapté de la série littéraire « Métro » de Dmitri Gloukhovski, Metro Exodus prend place dans une dystopie post-apocalyptique où le monde fut ravagé par une guerre nucléaire. À Moscou, les quelques survivants qui ont échappé au désastre se sont réfugiés et réorganisé un semblant de société sous terre, dans le métro. Mais cette vie, Artyom n’en veut plus et se met en quête d’un avenir dans le monde extérieur, devenu hostile à cause de créatures féroces et des radiations mortelles.

Score Metacritic : 82/100

Deus Ex – Édition Jeu de l’Année (23 janvier – GOG Code)

Avant Cyberpunk 2077, Deux Ex était LA référence du genre et le premier volet que voici est encore considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. L’histoire prend place dans la seconde moitié du XXIe siècle, le terrorisme et une pandémie de peste font progressivement sombrer le monde dans le chaos. De l’autre côté, la technologie a tellement évolué qu’il existe désormais des humains ‘augmentés » grâce aux nanorobots. C’est le cas de JC Denton, agent de la Coalition antiterroriste des Nations Unies, qui se retrouve mêlé à une conspiration mondiale.

Score Metacritic : 90/100

Mais aussi :

Disponible maintenant :

Eastern Exorcist (Epic Games Store)

The Bridge (Epic Games Store)

Spirit Mancer (Amazon Games App)

SkyDrift Infinity (Epic Games Store)

16 janvier :

GRIP (GOG Code)

SteamWorld Quest : Hand of Gilgamech (GOG Code)

Are You Smarter Than A 5th Grader ? (Epic Games Store)

23 janvier :

Star Stuff (Epic Games Store)

Spitlings (Amazon Games App)

Zombie Army 4 : Dead War (Epic Games Store)

30 janvier :

Ender Lilies : Quietus of the Knights (Epic Games Store)

Blood West (GOG Code)

Super Meat Boy Forever (Epic Games Store)

Les jeux gratuits sur Amazon Luna

Guacamelee ! 2 Complete

Super Meat Boy

Airhead

The Magical Mixture Mill

Fallout 3 – Édition Jeu de l’Année

Fallout New Vegas – Édition Ultime

Fortnite

LEGO Fortnite

Rocket Racing

Fortnite Festival

Fortnite Battle Royale

Trackmania

