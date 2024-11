Les jeux offerts sur Prime Gaming et Luna en novembre 2024 : une aventure galactique et rock’n’roll et une référence du FPS furtif

Amazon n’a pas perdu de temps pour dévoiler sa liste de jeux offerts à ses abonnés en novembre. Une sélection d’une qualité rare, d’autant plus que tous les genres sont représentés. Il n’y aura que des heureux ce mois-ci chez Prime Gaming !

Après nous avoir fait frissonner en octobre avec des jeux comme Alien : Isolation et BioShock, Prime Gaming compte nous faire passer un mois de novembre au chaud avec une très belle sélection de titres. Elle est, certes, moins étoffée que le mois dernier avec 23 jeux, mais elle ne perd pas en qualité.

Les jeux offerts sur Prime Gaming en novembre 2024

Les Gardiens de la Galaxie (Disponible – Epic Games Store)

Deuxième jeu issu d’un partenariat entre Marvel et Square Enix, Les Gardiens de la Galaxie se déroule dans un univers différent des films du MCU. On y retrouve le quintet original avec Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot et Drax dans une aventure totalement inédite tout en conservant l’ADN de la franchise. Surtout, on retrouve un scénario encore plus centré sur nos protagonistes et dans lequel les choix du joueur auront un impact direct sur la conclusion de l’aventure.

Score Metacritic : 78/100

Dishonored – Definitive Edition (7 novembre – GOG Code)

Dishonored est un jeu d’action et d’infiltration à la première personne prenant place dans une ville inspirée du Londres de la révolution industrielle, mais dans le genre steampunk. Accusé à tort du meurtre de l’impératrice de Dunwall, son garde du corps, Corvo Attano, se voit contraint de devenir un assassin afin de se venger des responsables de ce coup monté et délivrer de leurs griffes l’héritière de l’impératrice.

Score Metacritic : 80/100

Super Meat Boy (21 novembre – Epic Games Store)

Le genre de bijou vidéoludique dont on peut facilement passer à côté. Malgré les graphismes vieillots et un scénario qui tient sur trois lignes, Super Meat Boy est un hommage réussi à ces jeux des années 80-90 dans le style Super Mario Bros et Mega Man. Son côté tryhard le rend addictif comme ce n’est pas permis et nous sommes servis avec une bande-son dynamique comme il faut. Un must-play qu’on adore détester.

Score Metacritic : 87/100

Mais aussi :

1er novembre :

Mafia : Definitive Edition (GOG Code)

7 novembre :

Duck Paradox (GOG Code)

Close To The Sun (GOG Code)

Disney-Pixar Cars (Amazon Games App)

Bang Bang Racing (Amazon Games App)

Snakebird Complete (Epic Games Store)

14 novembre :

Ms. Holmes : The Case of the Dancing Men – Édition Collector (Amazon Games App)

Chasm : The Rift (GOG Code)

House of Golf 2 (Epic Games Store)

Tomb Raider : Anniversary (GOG Code)

Blade of Darkness (GOG Code)

21 novembre :

Max : The Curse of Brotherhood (Amazon Games App)

Overcooked – Gourmet Edition (GOG Code)

Gloomy Tales : Billet aller simple – Édition Collector (Legacy Games Code)

Moonscars (GOG Code)

RIOT – Civil Unrest (GOG Code)

27 novembre :

Elite Dangerous (Epic Games Store)

Sir Whoopass : Immortal Death (GOG Code)

Jurassic World Evolution (Epic Games Store)

Mystery Case Files : L’Héritage de Dalimar – Édition Collector (Amazon Games App)

Shogun Showdown (GOG Code)

Les jeux gratuits sur Amazon Luna

Fortnite Festival

LEGO Fortnite

Rocket Racing

Fortnite Battle Royale

Trackmania

xDefiant

The Jackbox Party Pack 7

Saints Row : The Third Remastered

Endling : Extinction Is Forever

Moving Out

Infinite Minigolf

