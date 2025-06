PS Plus en juillet 2025 : Voici les jeux gratuits du mois pour fêter les 15 ans du PlayStation Plus !

Le 29 juin 2010 était le jour de lancement du PlayStation Plus, un service qui a traversé les années à coups de jeux offerts tous les mois et qui a su surpasser les attentes de Sony. Voyons ce que le PS Plus a en réserve ce mois-ci pour célébrer son 15e anniversaire.

Pour ses 15 ans, Sony ne propose pas un ou deux jeux supplémentaires en plus des trois offerts habituellement, mais ces derniers sont toutefois de grande qualité. Profitez-en, Sony se sent pousser des ailes et compte prochainement augmenter les prix des abonnements au PlayStation Plus.

Les jeux offerts sur PlayStation Plus en juillet 2025

Voici les jeux qui seront disponibles gratuitement pour tous les abonnés PlayStation Plus à compter du 1er juillet et jusqu’au 4 août.

Diablo IV (PS5, PS4)

The King of Fighters XV (PS5, PS4)

Jusant (PS5)

Diablo IV

Le dernier volet de la licence dark fantasy et hack’n’slash de Blizzard Entertainement. Diablo IV prend place directement après la fin de Diablo III, dans un monde envahi par les démons après la défaite de Malthaël. À l’instar des précédents volets nous explorons un univers sombre dans la peau d’un héros choisi parmi cinq classes : barbare, sorcier, voleur, druide, nécromancien.

Score Metacritic : 86/100

The King of Fighters XV

Dernier volet d’une très longue série de jeux de combat née en 1994, King of Fighters XV reprend le même système de gameplay que ses prédécesseurs avec les traditionnels combats 3 VS 3. On retrouve cette fois un roster de 39 personnages dont certains issus de précédents volets.

Score Metacritic : 79/100

Jusant

Jusant est un magnifique jeu issu du studio français Don’t Nod Entertainment prenant place dans une civilisation en ruines. Ici, le héros escalade une tour abritant différents écosystèmes afin d’en apprendre plus sur l’histoire de cette civilisation perdue.

Score Metacritic : 85/100

Dernière chance pour les jeux offerts du mois précédent :

Les abonnés PlayStation Plus ont jusqu’au 1er juillet pour ajouter gratuitement les jeux suivants dans leur ludothèque.

NBA 2K25

Alone in the Dark

Bomb Rush Cyberfunk

Destiny 2 : La Forme Finale

