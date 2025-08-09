Test du Fairphone 6 : le smartphone écoresponsable devient enfin séduisant pour le grand public

Proposer un smartphone vraiment écoresponsable relève du défi, dans un marché dominé par la consommation rapide. Après plusieurs tentatives, Fairphone semble enfin avoir trouvé la bonne formule. Le Fairphone 6 coche toutes les cases : performant, élégant, durable… et prêt pour durer.

Le Fairphone 6 marque le retour d’une gamme à part dans l’univers des smartphones. À une époque dominée par les lancements frénétiques et une obsolescence bien rodée, le constructeur néerlandais persiste dans sa mission : proposer le mobile le plus écoresponsable du marché. Cela passe par des matériaux équitables, des partenaires engagés, mais surtout par une conception modulaire unique, qui permet de réparer soi-même douze composants essentiels, de l’écran à la batterie en passant par le port USB.

Jusqu’ici, la promesse était forte, mais les modèles peinaient à convaincre, freinés par un design daté et des performances à la traîne. Avec ce Fairphone 6, la marque change de ton. Fiche technique solide, look modernisé… Le smartphone éthique a-t-il enfin trouvé la recette pour séduire au-delà du cercle des convaincus ?

Fairphone 6 Fiche technique

Modèle Fairphone 6 Dimensions 73,3 mm x 156,5 mm x 9,6 mm Interface constructeur Android Stock Taille de l’écran 6,31 pouces Définition 2484 x 1116 pixels Densité de pixels 431 ppp Technologie OLED SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Puce graphique Adreno 710 Stockage interne 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 13 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes latéral Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 4415 mAh Poids 193 g Couleurs Noir, Blanc, Vert Fiche produit

Fairphone 6 Design

Contrairement à ses aînés, le Fairphone 6 change radicalement de ton. Exit le look daté, ce nouveau modèle assume enfin un design contemporain, sobre et bien pensé.

Fairphone 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Vous pouvez comparer l’image ci-dessus à celle des précédentes générations, ci-dessous, pour voir l’évolution.

Le Fairphone 5 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Cela commence par une face avant mieux maîtrisée. Les bordures ne sont pas les plus fines du marché, mais elles restent homogènes, même si le menton est un peu plus épais, mais rien de disgracieux. L’ensemble est équilibré, et visuellement plus actuel, avec en son centre un écran OLED de 6,65 pouces avec poinçon central.

Fairphone 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Sur les tranches, le Fairphone suit la tendance des contours plats. Ici, pas de métal ni d’effet clinquant , ici le plastique est pleinement assumé. Les bords légèrement arrondis assurent une bonne prise en main, et le toucher se révèle doux.

Fairphone 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le dos, lui, affiche un style épuré. Il est plat, mat et ponctué de vis apparentes — signature visuelle de Fairphone, mais aussi une nécessité pour accéder aux composants.

Fairphone 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En bas, un insert discret avec le nom « Fairphone » gravé ajoute une touche d’identité. La surface mate limite les traces de doigts, sauf si vos mains sortent d’un cornet de frites. La surface n’est pas glissante grâce à la texture mate, mais les jours de grande chaleur, la sudation peut le rendre glissant.

Fairphone 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le bloc photo n’est plus enfermé dans un cadre. Trois modules sont disposés en triangle, avec une faible épaisseur. Pourtant, posé à plat, le smartphone devient vraiment instable dès que nous interagissons avec la moitié haute de l’écran, rien de gênant si vous tapez un texte dans sa moitié basse.

Fairphone 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec ses dimensions (156,5 x 73,3 x 9,6 mm) et ses 202 g bien répartis, le Fairphone 6 tient bien en main, même pour les petites paumes. L’ergonomie des boutons est aussi soignée : marche/arrêt à droite, touches de volume à gauche, tous bien positionnés pour être accessibles aux gauchers comme aux droitiers sans contorsion.

La construction inspire confiance. Le plastique est solide, bien assemblé, rien ne grince ni ne fléchit. En revanche, la protection IP55 reste modeste : éclaboussures et pluie fine sont tolérées, mais évitez les plongeons. En ce qui concerne l’écran, il est protégé par du verre Gorilla Glass 7i. L’ensemble du matériel est garanti 5 ans, une proposition très généreuse sur le marché.

Enfin, le cœur du projet Fairphone reste intact : la réparabilité. Il suffit d’un tournevis (livré avec chaque accessoire et composant de remplacement) pour retirer les vis visibles et accéder aux entrailles de la bête. Chaque pièce de rechange est accompagnée d’un guide illustré pour vous assister pas à pas. Une opération à la portée de tous, ou presque.

Fairphone ne se contente pas de lancer un nouveau smartphone. En parallèle, la marque soigne l’aspect lifestyle avec une gamme d’accessoires dédiés : une coque de protection, une bague de téléphone, un dos porte-cartes de visite et un dos porte-cartes de visite.

Ils ont la particularité de devoir être vissés au téléphone, et pour les trois premiers, cela nécessite de retirer le dos existant, pas le dernier. Pensez à avoir un espace sûr où ranger vis et éléments physiques que vous n’utilisez pas.

Ce Fairphone 6 passe un cap, Il reste fidèle à ses valeurs, tout en s’ouvrant à un public plus large grâce à un design moderne et plus séduisante que par le passé.

Fairphone 6 Écran

En ce qui concerne l’affichage, Fairphone intègre un bel écran OLED LTPO de 6,31 pouces en 2484 × 1116 pixels. Un bond en avant notable pour la marque, qui offre en plus un affichage d’une très belle finesse avec une densité de pixels de 431 ppp. Nous avons en prime un taux de rafraîchissement adaptatif de 10 à 120 Hz.

À l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons constaté un beau calibrage. Ainsi, avec le mode d’affichage Natural, nous mesurons un Delta E de 2,35 contre 3 pour la valeur de référence. La colorimétrie est donc fidèle, surtout avec une température de couleurs mesurée à 6492 K, pour 6500 K comme valeur idéale.

Nous avons ensuite mesuré l’espace colorimétrique qui est assez généreux, avec 139 % du BT 709, 93 % du DCI-P3 et 63 % du BT 2020. Nous profitons donc d’une belle palette de nuances colorimétriques, qui font de ce Fairphone 6 un très bon support de lecture comme de visionnage.

Fairphone 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, cela est valable dans un environnement qui ne soit pas trop lumineux. En effet, avec une luminosité SDR mesurée à 689 nits au maximum et 719 nits en HDR, nous sommes plus proches d’un smartphone d’entrée-milieu de gamme. Il sera difficile d’en profiter en extérieur un jour de plein soleil, et le HDR, même dans le noir, ne sera pas flamboyant, loin de là.

Fairphone 6 Performances

Aors qu’à sa sortie, le Fairphone 5 peinait face à la concurrence avec un SoC Qualcomm QCM6490. Fairphone corrige le tir avec le Fairphone 6. Il embarque un Snapdragon 7s Gen 3, gravé en 4 nm, que l’on retrouve dans des modèles récents comme le Nothing Phone (3a) Pro ou le Redmi Note 14 Pro+. Ce SoC est épaulé par un GPU Adreno 710, 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1, extensible jusqu’à 2 To via carte microSD. Une fiche technique cohérente et moderne, qui rassure sur la durée d’utilisation du mobile.

Moyenne pondérée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Les résultats des benchmarks confirment cette montée en puissance. Le Fairphone 6 se positionne dans la bonne moyenne de son segment. Que ce soit sous Android 15 ou en usage courant, les ralentissements sont rares.

Côté jeux, les performances sont très honorables. Dans Fortnite, le mode graphique Épique dépasse difficilement les 45 à 50 fps. En mode Élevé, les 60 fps sont atteints, mais tombent entre 45 et 60 fps en présence de nombreux ennemis. Les joueurs les plus compétitifs préféreront le mode Moyen pour un framerate à 60 fps stable.

Nous pouvons faire les mêmes constats dans Genshin Impact. Et dans Call of Duty Mobile, le mode 120 fps en qualité moyenne tient ses promesses.

Fairphone a bien optimisé sa plateforme. Même en usage intensif, le bridage thermique reste contenu. Les performances se maintiennent à 88 % de la puissance maximale. À titre de comparaison, le Nothing Phone (3a) Pro descend à 82 %. Même en jouant plus d’une heure, nous conservons des performances assez stable et l’impact sur le framerate est négligeable.

La température reste maîtrisée et la surface du dos permet de ne pas trop ressentir de gêne thermique, même sur la zone la plus chaude à 43°. Toutefois, après plus d’une heure de jeu, les plus sensibles seront peut-être gênés par la chaleur dégagée.

Fairphone 6 Logiciel

Fairphone reste fidèle à sa philosophie même au niveau logiciel. Ainsi, nous avons un Android 15 livré dans une version presque pure, avec une surcouche graphique ultra légère. Résultat : une expérience proche d’Android Stock, idéale pour celles et ceux qui fuient les interfaces surchargées.

Côté personnalisation, c’est minimal : changement de fond d’écran, thème clair ou sombre, et c’est tout. Rien de comparable à ColorOS ou One UI, mais cela colle bien à l’esprit du Fairphone. Notez également que cette interface ne propose pas de fonctionnalités IA, excepté bien sur Gemini.

Le switch jaune latéral active la fonction Fairphone Moments. Il s’agit d’un espace pensé pour la gestion de son environnement numérique. Concrètement, vous définissez jusqu’à cinq applications autorisées à rester actives. Le reste est silencieux en arrière-plan, pour vous laisser souffler ou vous concentrer.

Ce mode vise à vous aider à préserver des moments de qualité : avec vos proches, votre partenaire ou vous-même. L’interface épurée fait le job, de plus il est facile de créer plusieurs profils selon les contextes (travail, détente, famille…). Bonne nouvelle : si ce bouton ne vous intéresse pas, vous pouvez le reconfigurer et l’utiliser pour activer la torche, activer le mode, l’économiseur de batterie ou encore le monde avion.

Enfin, Fairphone frappe fort avec une promesse rarement vue : 8 ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité. De quoi tenir jusqu’en 2033 en toute sérénité, ou presque. En effet, la marque n’est toujours pas la plus rapide pour déployer ses mises à jour, mais sur le papier, c’est un sans-faute.

Fairphone 6 Photo

Le design et les performances ne sont pas les seuls à connaître un grand bond en avant. La photographie n’a pas été oubliée avec un nouveau trio de capteurs :

Grand-angle 50 Mpx avec une ouverture de f/1,88 ;

Ultra grand-angle 13 Mpx avec une ouverture à f/2,2 ;

Un dernier capteur dédié à la profondeur de champ est proposé.

Fairphone 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une configuration qui, sur le papier, devrait faire oublier les piètres performances photo des précédents Fairphone. Si bien sûr Fairphone a également amélioré ses algorithmes de traitement de l’image.

Grand-angle

De jour, il est difficile de se plaindre des clichés obtenus avec le Fairphone 6. En effet, nous obtenons des photos avec un très beau piqué. Le niveau de détail est plus que satisfaisant, et nous ne notons pas de traitement trop agressif. Les micro-détails sont bien restitués, donnant un certain volume aux textures.

Toutefois, nous notons une baisse de précision à la périphérie, mais rien de trop présent. La gestion des contrastes est assez fine, mais nous constatons une légère tendance à la surexposition, en général sur un ciel trop ensoleillé, moins sur les surfaces. La colorimétrie est naturelle, parfois peu précise, mais globalement nous avons des clichés offrant une belle cohérence et agréables à regarder.

De nuit, le capteur principal se débrouille bien, il n’est pas brillant, mais dans la bonne moyenne dans cette gamme de prix. Nous avons une colorimétrie qui reste assez naturelle, mais nous notons que la gestion des contrastes perd en finesse.

Ainsi, les zones les plus sombres manquent de détails mais nous notons également un bruit numérique qui reste très discret. Le niveau de détail tient la route. Il est plutôt bon dans les environnements lumineux, mais cela chute assez rapidement si la lumière ambiante devient trop faible.

Portrait

Fairphone a clairement progressé avec le mode portrait du Fairphone 6. Le rendu général est plutôt réussi, mais reste perfectible. Sur les poils de barbe, par exemple, le lissage est encore un peu trop prononcé. Les micro-détails, essentiels pour restituer la texture des matières, sont gommés, aussi bien sur la chemise en lin que sur le grain de peau.

La colorimétrie est plutôt bonne, un peu trop pâle au niveau de la carnation, mais cela reste léger. Le détourage est efficace, avec quelques erreurs lorsqu’il doit s’attaquer aux cheveux en bataille de la fille du testeur. La gestion de la luminosité est honnête, mais le Fairphone 6 a du mal, en mode portrait, à gérer les zones à forte luminosité. La surexposition reste rare, mais nous sommes souvent à la limite. À prendre en compte avant vos prises de vue.

De nuit, les résultats sont nettement moins convaincants. Le piqué chute fortement, les détails deviennent grossiers. Le bruit numérique fait rapidement son apparition, particulièrement sur les textures fines comme les poils de barbe ou les tissus clairs.

Malgré le manque de lumière, le détourage reste très propre. La colorimétrie est très terne et le rendu sombre. L’usage du flash écran améliore les choses, mais les surfaces claires ressortent trop lumineuses. De jour comme de nuit, nous apprécions un effet bokeh joliment maitrisé.

Ultra grand-angle

Le capteur ultra grand-angle réalise un travail honorable, mais loin d’être parfait. Si le niveau de détail est assez bon au centre de l’image, cela se dégrade rapidement en s’en éloignant.

Ultra grand-angle Grand-angle

Cela est vraiment visible à l’œil nu, et nous notons également que les micro-détails ne sont pas mieux traités. Résultat : les textures ne sont plus aussi bien rendues, et si les clichés sont globalement acceptables, nous sommes loin de ce que proposent les meilleurs du marché à prix équivalent.

La gestion des contrastes est plus grossière, ce qui influe sur le rendu des détails, surtout sur les zones sombres. La colorimétrie reste naturelle, mais nous notons une petite tendance à être plus claire qu’elle ne le devrait, comparée au capteur principal.

De nuit, ce capteur de 13 Mpx ne nous a pas épatés. Le piqué est faible, les détails sont trop estompés par un lissage excessif, et les micro-détails presque gommés. Bon point : le bruit numérique reste maîtrisé, mais cela ne rattrape pas le manque de finesse de l’image.

Ultra grand-angle de nuit Grand-angle de nuit

En plus d’offrir une lisibilité en retrait, la colorimétrie n’arrive pas à rester constante. En fonction de la puissance du renfort lumineux, nous passons de photos qui tendent trop vers l’orange quand elle est faible, à des rendus plus naturels quand elle est puissante.

mais, même dans ce cas, elles restent ternes et la gestion des contrastes n’aide pas à améliorer le résultat.

Zoom

Le Fairphone 6 ne dispose d’aucun téléobjectif dédié. Il faut donc se reposer sur un zoom purement numérique. À ce jeu, le grossissement 2x s’en sort étonnamment bien. Les pertes restent limitées, et la majorité des détails, y compris les microdétails, sont correctement restitués. Seule ombre au tableau : plus on s’éloigne du centre de l’image, plus la netteté diminue sensiblement.

Grand-angle Zoom 2x

Autre constat notable : la colorimétrie devient un peu plus saturée, et les contrastes manquent parfois de finesse. Malgré cela, les clichés restent parfaitement exploitables en pleine journée, même par temps nuageux.

En passant au zoom 6x, les premières faiblesses apparaissent. Les micro-détails sont les premiers à souffrir, bien que les éléments centraux conservent encore une certaine précision. Cela dit, même dans cette zone, le traitement numérique lisse les textures, atténuant les reliefs et le naturel de l’image.

Zoom 2x Zoom 6x

Comme vous pouvez le constater, le rendu du texte perd en naturel dans sa restitution et la fresque dorée en bas de l’image est peu précise, presque pixelisée. Un niveau de zoom à n’utiliser que dans des environnements très lumineux, et en visant des zones peu complexes visuellement.

Les autres niveaux de zoom, x10 et x20, ne font qu’accentuer les défauts du zoom 6x. De plus, la colorimétrie est dénaturée, devenant bien trop claire, ce qui accentue les défauts de l’image.

De nuit, le zoom 2x n’est pas à la fête. Le niveau de détail est faible, surtout dans les zones sombres ou dans la pénombre. Les zones profitant d’un bon renfort lumineux sont juste correctes.

Grand-angle de nuit Zoom 2x de nuit

Surtout que le bruit numérique a rapidement tendance à s’installer. La colorimétrie est correcte et la gestion des contrastes honorable, malgré son manque de finesse.

Au-delà, comme vous pouvez le constater, utiliser le zoom 6x est le dernier niveau encore un peu exploitable, ensuite le bruit numérique devient trop présent et le lissage trop visible.

Le Fairphone 6 propose un mode Super Nuit censé offrir un bien meilleur niveau de qualité en capturant mieux la lumière. Et il faut admettre que la différence est palpable.

Grand-angle mode Super Nuit Grand-angle mode Nuit

Les clichés affichent plus de lumière, les contrastes sont plus fins, permettant un rendu plus proche du réel. De plus, le niveau de détail est bien meilleur, avec une plus grande précision due à un lissage moins agressif. Par contre, cela se paye par un temps de prise de vue un peu plus long. À n’utiliser que sur des scènes fixes ou des personnes posant, pas en action.

Selfie

En plein soleil, le capteur selfie de 32 Mpx montre de bonnes capacités… à condition de composer avec une gestion difficile des hautes lumières. Les zones les plus exposées ressortent souvent trop lumineuses, flirtant avec la surexposition. En lumière plus douce, ces excès disparaissent, laissant place à une colorimétrie plus naturelle, même si la carnation conserve un léger manque de justesse.

Le détourage est de qualité, l’effet bokeh tout aussi bien géré. Par contre, nous avons ici encore un traitement trop agressif qui a tendance à estomper les micro-détails. Les poils de la barbe manquent de précision, la chemise en lin de texture.

De nuit, si vous n’avez pas un bon renfort lumineux urbain, le bruit numérique s’installe très rapidement et, associé au lissage, ce couple se fait un plaisir de gommer les détails, au niveau de la barbe par exemple. Mais le haut en coton, mieux éclairé, ressort un peu mieux.

Fairphone 6 Audio

Fairphone a ici particulièrement soigné les aigus et les médiums. Les premiers sont joliment clairs, mais à haut volume, ils peuvent devenir plus brouillons.

Fairphone 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les médiums sont bien définis, et les bas médiums sont ce qui se rapproche le plus des basses. Nous avons finalement un rendu honnête, avec une restitution cohérente, mais un bon casque sera toujours mieux pour vos oreilles.

Fairphone 6 Réseau et communication

Le Fairphone permet d’utiliser une nano SIM et une eSIM, les deux compatibles 5G. Le positionnement est assuré par les technologies GPS, Beidou, Galileo et GLONASS. Le Poco F7 peut accueillir des cartes nano SIM 5G.

En sus, la technologie NFC est supportée, tout comme le Bluetooth 5.4. Le Wi-Fi 7 est absent au profit du Wi-Fi 6E, ce qui reste honorable, mais un peu décevant pour un smartphone garanti 5 ans…

Fairphone 6 Batterie

Avec sa batterie de seulement 4415 mAh, le Fairphone 6 ne joue pas dans la cour des mastodontes. Pourtant, il tient bon. En usage modéré, il assure une journée complète, voire un peu plus si vous limitez le streaming, les jeux vidéo et le déluge de notifications. Lors de nos tests, l’autonomie a oscillé entre 13 h 25 et 18 heures selon les usages.

Fairphone 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En lecture vidéo, avec Wonder Woman 84 en streaming, volume à 50 % et luminosité calée à 250 nits, la batterie perd 17 % sur 2 h 30 de visionnage. Un score supérieur à la moyenne. En jeu, l’endurance chute rapidement aussi, la capacité limitée de la batterie est clairement fautive, mais il y a sûrement encore des optimisations à réaliser dans la gestion de l’énergie. En attendant, pour tenir toute la journée, il vaut mieux ne pas abuser du multimédia.

Nous avons droit à la charge rapide, qui permet de récupérer jusqu’à 9 % en 5 minutes, 24 % en 15 minutes, 45 % en 30 minutes. Une charge à 97 % se fait en 1 h 10. Toutefois, il faut jusqu’à 10 minutes de plus pour atteindre les 100 %. En effet, la charge ralentit fortement sur les derniers points. Notez l’absence de charge sans fil et, comme le veut maintenant la législation européenne, de bloc de charge.

Fairphone 6 Prix et disponibilité

Le Fairphone 6 est disponible en blanc, noir et vert au prix de 599 euros sur le site du constructeur et les revendeurs partenaires.