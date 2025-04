Test du Redmagic 10 Air, le meilleur smartphone gaming à moins de 500 euros

Rares sont les smartphones qui s’adressent directement aux joueurs et qui – dans l’optique de les séduire – adopte un design original (en plus des hautes performances, indispensables !). Les deux derniers constructeurs qui proposent des modèles spécifiquement destinés à ce marché atypique sont Asus, avec son ROG Phone, dont la neuvième déclinaison a été lancée il y a quelques mois, et Redmagic, dont le dernier smartphone, le Redmagic 10 Pro, intègre tout ce qu’il faut pour satisfaire les joueurs passionnés : un équipement très performant et un prix raisonnable.

Le Redmagic 10 Air se veut encore plus abordable que son grand frère. Pour cela, le constructeur a légèrement revu à la baisse certaines caractéristiques du smartphone : principalement le processeur, l’écran et la batterie. Au passage, il en a également profité pour réduire l’épaisseur de son smartphone et modifier quelque peu son design afin de le rendre globalement plus sobre, un peu moins gamer.

Voyons comment les quelques sacrifices qui ont été faits pour ce Redmagic 10 Air influencent les performances et son ergonomie. Le smartphone est-il en mesure d’inquiéter ses concurrents de milieu de gamme ? C’est ce que nous allons voir.

Source : Xavier Regord – Frandroid

Fiche technique

Modèle Redmagic 10 Air Dimensions 76,6 mm x 164,3 mm x 7,85 mm Interface constructeur Redmagic OS Taille de l’écran 6,8 pouces Définition 2480 x 1116 pixels Densité de pixels 400 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 6000 mAh Poids 205 g Couleurs Noir, Blanc, Orange Fiche produit

Design

Le Redmagic 10 Air est une version allégée, affinée, et aussi moins onéreuse, du Redmagic 10 Pro.

Le smartphone pèse 205 grammes (il est donc légèrement plus léger que son grand frère, de 24 grammes) et mesure 16,4 x 7,7 x 0,78 cm (soit une épaisseur réduite de 1,1 mm par rapport au Redmagic 10 Pro).

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Écran plat, bords plats… le châssis du Redmagic 10 Air est un modèle de platitude. Cela pourrait déplaire à certains utilisateurs qui préfèreraient bénéficier d’une prise en main, plus douce, que pourrait apporter un dos un peu plus arrondi.

D’autre part, ses coins sont très carrés (un peu moins que ceux du Samsung Galaxy S24 Ultra, mais un peu plus que ceux du Galaxy S25 Ultra !).

Le smartphone arbore un dos en verre à finition mate, sur laquelle les traces de doigts ne sont pas visibles. Autre bon point : les sérigraphies se font très discrètes, en particulier sur le modèle blanc que le constructeur nous a fait parvenir pour ce test.

L’affichage des images sur le grand écran du Redmagic 10 Air est sublimé par des bords très fins et l’absence de la traditionnelle ouverture en forme de poinçon ou de goutte d’eau, que l’on retrouve sur tous les autres smartphones et qui abrite le capteur photo frontal.

En effet, ce dernier est totalement invisible, puisqu’il est placé directement sous la dalle OLED, comme le lecteur d’empreintes digitales. Si cette technologie, qui existe déjà depuis quelques années, n’est pas largement utilisée par les constructeurs, cela s’explique par la piètre qualité des selfies qu’elle procure. Le Redmagic 10 Air déroge-t-il à la règle ? Réponse un peu plus bas.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une chose est certaine : les utilisateurs apprécieront de pouvoir jouer ou regarder des vidéos sur la totalité de l’écran, qui occupe 93,7 % de la face avant du smartphone.

D’autre part, si le constructeur indique que l’écran du smartphone est protégé par un revêtement en verre de type Corning Gorilla Glass 5, c’est un verre de type Panda Glass de seconde génération qui protège le dos. De plus, le cadre est réalisé en aluminium.

En outre, ceux qui connaissent déjà le Redmagic 10 Pro peuvent constater que le Redmagic 10 Air arbore un look globalement « moins gamer » (à première vue tout du moins). En effet, les éléments graphiques futuristes qui habillent le dos du Redmagic 10 Pro ont disparu.

Mais cette sensation est trompeuse. Car les gâchettes tactiles sont toujours présentes sur la tranche du smartphone, tout comme les indispensables LEDs RGB qui entourent le flash, lui-même situé au-dessus des deux capteurs photo dorsaux. Ces dernières peuvent réagir en fonction de certains évènements (une notification, une alarme, un appel, etc.).

Source : Xavier Regord – Frandroid

On note que sur le Redmagic 10 Pro, ces LEDs entouraient le mini ventilateur intégré au dos du smartphone (alors que le flash était placé à côté de l’objectif principal, juste au dessus de l’objectif macro).

Le ventilateur et l’objectif macro ayant été retirés, le dos du Redmagic 10 Air apparaît nettement plus sobre. De plus, comme il n’y a pas de bloc optique, puisque les objectifs sont indépendants et placés verticalement, l’ensemble n’est pas sans rappeler le design élégant d’un Samsung Galaxy S25 Ultra.

Deux autres petites modifications ont été apportées par rapport au Redmagic 10 Pro.

Tout d’abord, en raison de la réduction de l’épaisseur du smartphone, les objectifs dépassent légèrement de la surface du dos du Redmagic 10 Air, alors qu’ils étaient totalement intégrés à celui du Redmagic 10 Pro, qui pouvait ainsi afficher un dos parfaitement plat.

Ensuite, le commutateur, qui était placé sous le bouton de démarrage sur le Redmagic 10 Pro, a été remplacé par un nouveau bouton, rouge, (appelé Magic Key par le constructeur), qui a été déporté de l’autre côté du smartphone. Si sa fonction première est d’accéder rapidement à l’application Game Space, qui permet d’ajuster de nombreux paramètres relatifs à chaque jeu, il est possible de le configurer pour effectuer d’autres tâches, comme prendre une photo rapidement, activer la lampe torche, lancer une autre application, etc.

Source : Xavier Regord – Frandroid

Pour le reste, on peut regretter que le Redmagic 10 Air ne soit certifié que IP54. Il n’y a donc aucun changement par rapport à son grand frère sur ce point. C’est dommage, car – ces derniers temps – nous avons vu débouler plusieurs smartphones, vendus moins de 500 €, qui affichaient la certification IP 67 ou IP68, et ne craignent pas une immersion accidentelle. Le Redmagic 10 Air pourra donc fonctionner sous la pluie, tout au plus.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un affichage lumineux et bien calibré

Le grand écran OLED de 6,8 pouces du Redmagic 10 Air a des caractéristiques techniques plutôt conventionnelles, mais largement suffisantes pour offrir une expérience ludique de bonne qualité.

Ainsi, il affiche des images dans une définition légèrement supérieure au mode Full HD+ (2340 x 1080 pixels), soit 2480 x 1116 pixels (contre 2688 x 1216 pixels pour le Redmagic 10 Pro).

Le Redmagic 10 Air supporte une fréquence d’affichage maximale de 120 Hz. Il faut reconnaître que cela suffit amplement sur un smartphone et que le mode 144 Hz proposé par le Redmagic 10 Pro ou l’Asus ROG Phone 9 Pro n’est pas vraiment indispensable.

Quatre possibilités sont offertes :

Le mode 60 Hz

Le mode 90 Hz

Le mode 120 Hz

Le mode Automatique (sélection d’une des trois fréquences ci-dessus par l’OS en fonction de l’application en cours d’utilisation).

L’écran n’exploitant pas la technologie LTPO, la gestion du taux de rafraichissement de l’affichage ne peut pas être plus fine, ce qui aurait permi d’obtenir une plus grande autonomie.

Source : Xavier Regord – Frandroid

Pour ce qui est des performances d’affichage, le constructeur annonce une large couverture colorimétrique (100 % du gamut DCI-P3) ainsi qu’une luminosité maximale de 1600 nits (en pic HDR). Celle-ci s’avère donc – en théorie – moins élevée que la luminosité maximale du Redmagic 10 Pro (2000 nits maxi). Et cela se confirme dans les faits.

En effet, les mesures faites à l’aide de notre sonde Calibrite Display Pro HL et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays s’avèrent convaincantes.

Source : Xavier Regord – Frandroid

Ainsi, la luminosité maximale a été mesurée à 1025 nits (SDR) / 1160 nits (HDR). Cela permet de bénéficier d’une bonne lisibilité. Une valeur correcte pour le prix réclamé.

D’autre part, les couleurs affichées sont assez fidèles aux couleurs idéales. En effet, le Delta E moyen relevé est de 3,77 dans le meilleur des cas (profil Couleurs normales), ce qui est proche de la valeur cible (3) en dessous de laquelle on considère que l’oeil humain est trompé. C’est bien mais on a vu mieux chez la concurrence.

La température moyenne des couleurs, quant à elle, s’établit à 6319 K, ou 6872 K si on modifie la colorimétrie pour avoir un rendu un peu plus froid (réglage « Cool »). Dans les deux cas, on tourne autour du pot et de la valeur idéale : 6500K qui représente le blanc parfait.

Enfin, l’écran est capable d’assurer une bonne reproduction des espaces colorimétriques et donc de disposer de nombreuses nuances : 148 % du BT 709, 99 % du DCI-P3 et 67 % du BT 2020.

Source : Xavier Regord – Frandroid

Logiciel : trop peu de fonctions IA

Le smartphone fonctionne sous Android 15, complété par l’interface Redmagic OS 10. Celle-ci offre une ergonomie agréable, avec de nombreuses fonctions pratiques réparties ici et la.

Bon point, les mises à jour sont assurées pendant 5 ans, aussi bien pour l’OS et que pour les mises à jour de sécurité. Le constructeur a donc corrigé un des principaux points faibles du Redmagic 10 Pro, pour lequel les mises à jour n’étaient assurées que pendant un an.

Sans se placer parmi les constructeurs les plus généreux dans ce domaine (comme Samsung ou Honor, qui garantissent des mises à jour pendant 6 et 7 ans respectivement), Redmagic assure donc une bonne pérennité logicielle pour son Redmagic 10 Air.

En revanche, on sent clairement que l’IA n’est (pour l’instant ?) pas une préoccupation majeure pour Redmagic. En effet, à part la Magic Key, qui n’a pas grand-chose de magique, et la présence de Google Gemini, la seule fonction qui fait appel à l’intelligence artificielle est celle qui effectue des traductions en temps réel. Rien n’est prévu pour la retouche des photos.

Enfin, on peut apprécier le petit nombre de pourriciels installés. En effet, ils ne sont qu’une poignée et se désinstallent donc rapidement si on ne les utilise pas.

Des performances haut de gamme

Malgré son positionnement tarifaire de milieu de gamme, le Redmagic 10 Air est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Cette équipait tous les smartphones haut de gamme en 2024 et est aujourd’hui remplacée par le Snapdragon 8 Elite sur des modèles nettement plus onéreux (comme le Xiaomi Poco F7 Ultra, vendu actuellement à partir de 699 €). L’ancien fleuron de Qualcomm demeure néanmoins une option des plus rapide à l’heure actuelle.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Il n’est donc pas étonnant de constater que les résultats obtenus avec les différents benchmarks figurent parmi les plus élevés, à l’instar des autres smartphones dotés du Snapdragon 8 Gen 3, comme le Xiaomi Poco F7 Pro ou le OnePlus 13R. On note toutefois que ces deux modèles sont nettement plus chers que le Redmagic 10 Air !

Pour ne rien gâcher, le constructeur indique que la puce Qualcomm est complétée par un composant, appelé RedCore R3, dont la mission est d’améliorer de booster les performances, par interpolation d’images afin de simuler un affichage en 120 Hz, ou d’optimiser la gestion du refroidissement.

Source : Xavier Regord – Frandroid

Le constructeur annonce pouvoir atteindre ce framerate avec différents jeux, comme Genshin Impact, Call Of Duty, League of Legend Wild Rift, Clash of Clans, Arena Breakout ou encore Honkai Impact 3.

Avec Fortnite, les animations sont d’une grande fluidité avec le niveau graphique maximum (Epique), malgré la limite à 90 images par seconde, qui est atteinte quasiment tout le temps.

Le Snapdragon 8 Gen 3 chauffe, c’est connu !

Signalons que le dos du Redmagic 10 Air chauffe pas mal après une séance de jeu d’une heure. C’est un phénomène récurrent avec le Snapdragon 8 Gen 3.

La température reste toutefois très supportable. Pas de quoi se brûler les doigts tout de même. Il est possible que la disparition du mini ventilateur du Redmagic 10 Pro ne soit pas une si bonne idée.

Enfin, le Redmagic 10 Air délivre un niveau de performances assez stable, lors des longues séances de jeu. En effet, les performances demeurent la plupart du temps au-delà de 80 % avec deux petits passages, assez courts aux environs de 70 %.

Audio

La configuration audio du Redmagic 10 Air s’avère des plus classique, avec deux haut-parleurs qui se chargent de restituer un son stéréo. En pratique, ils s’avèrent assez efficaces, malgré le traditionnel déséquilibre audio (le haut-parleur placé près du port USB-C domine largement). L’équilibre entre les plages de fréquence est plutôt bon, avec des basses moins discrètes que sur d’autres smartphones, et la réserve de puissance n’est pas négligeable.

Et comme la prise jack du Redmagic 10 Pro a disparu, il faut avoir recours à un casque ou à des écouteurs Bluetooth (ou USB-C), si on ne désire pas gêner les personnes proches lorsqu’on écoute de la musique ou quand on regarde des vidéos.

Source : Xavier Regord – Frandroid

Des prestations photo basiques

Pour la photo, Redmagic a doté son nouveau smartphone du minimum vital, misant sans doute sur le fait que les joueurs préfèreraient privilégier les performances en jeux et un prix raisonnable sur la qualité des images générées.

Du coup, le Redmagic 10 Air n’embarque que deux objectifs dorsaux :

Un grand angle, associé à un capteur de 50 mégapixels, doté d’un dispositif de stabilisation optique.

Un ultra grand angle, doté – lui aussi – d’un capteur de 50 mégapixels.

Les deux capteurs délivrent par défaut des images de 12 mégapixels.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On note donc que le Redmagic 10 Air abandonne le capteur macro de 2 mégapixels qui était présent au dos du Redmagic 10 Pro, ce qui est loin de constituer une grosse perte !

Sans grosse surprise, l’objectif grand-angle et son capteur s’avèrent efficaces en plein jour. Le duo délivre des images précises et parfaitement colorées.

De nuit, grâce à la technologie Quad Pixel Binning, les photos obtenus sont exploitables sans problème, car globalement assez précises, avec une bonne gestion des sources lumineuses.

Les performances de l’objectif et du capteur ultra grand angle s’avèrent également satisfaisantes, en plein jour. Bien que la précision ne soit pas extraordinaire, les clichés font facilement illusion (surtout si on ne les regarde pas de trop près).

De nuit, en revanche, la donne n’est pas la même. En effet, si les clichés obtenus ne sont pas catastrophiques, ils sont tout de même de qualité très moyenne, avec – dans le meilleur des cas – un manque de précision flagrant.

Le Redmagic 10 Air n’intègre pas de téléobjectif. Rappelons tout de même que le Nothing Phone (3a) Pro, vendu 479 euros ou le Realme 14 Pro Plus à 529 euros, embarquent un téléobjectif 3x, qui complète toujours avantageusement les autres focales, mais Redmagic vise la puissance à pas cher avant tout.

Il faut donc exploiter un zoom numérique, si on désire capturer son sujet en plus gros plan. L’interface du module photo propose des grossissements en 2x, 5x et 10x au maximum. Si les photos réalisées à l’aide d’un petit zoom (2x/3x) bénéficient d’une précision encore appréciable, celles faites avec le zoom numérique 5x le sont beaucoup moins. Le zoom maximum, 10x, quant à lui, n’est à utiliser qu’en cas d’extrême nécessité, car ses photos sont trop grossières.

Finissons enfin par ce fameux objectif frontal, dont le capteur permet de réaliser des selfies de 16 mégapixels. Ces derniers s’avèrent corrects, sans plus, en raison d’une précision toute relative.

D’autre part, bizarrement, le mode Portrait ne génère pas d’effet bokeh (flou appliqué à l’arrière plan). Il est toutefois possible d’utiliser un des outils de retouche d’image pour en ajouter un après la prise de vue.

Enfin, pour les vidéos, le Redmagic 10 Air a l’avantage de pouvoir réaliser des séquences en 8K, avec 30 images par seconde, ou en 4K, avec 60 images par seconde. Ce dernier mode a de plus l’avantage de bénéficier d’une stabilisation d’image.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Réseau et communication

Le Redmagic 10 Air est doté de deux emplacements nano SIM 5G. Dommage, il n’est pas possible d’utiliser un des deux pour installer une carte MicroSD. Cela aurait pu constituer une façon simple et rapide pour étendre la capacité de stockage.

Certains pourront également regretter le fait que le smartphone ne supporte pas la technologie eSIM.

Pour le reste, le Redmagic 10 Air est compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et NFC.

Une bonne autonomie, pour le streaming vidéo seulement

Tout comme le Xiaomi Poco X7 Pro ou le OnePlus 13R, le Redmagic 10 Air est équipé d’une batterie de grande capacité : 6000 mAh.

Certes, cette dernière est plus petite que celle du Redmagic 10 Pro (7050 mAh), mais le Redmagic 10 Air ne démérite pas pour autant !

L’autonomie bureautique / multimédia, mesurée avec le benchmark intégré à l’application PC Mark, s’élève à 10 heures et 44 minutes, ce qui n’est pas vraiment satisfaisant à l’heure actuelle. Le test a été réalisé avec une fréquence d’affichage automatique et une luminosité ajustée à 250 nits.

Et si on fixe le taux de rafraichissement à 60 Hz, le smartphone fait fonctionner le benchmark pendant environ une heure de plus, soit 11 heures et 47 minutes, ce qui n’est pas renversant non plus.

En revanche, dans les mêmes conditions, l’autonomie en streaming vidéo s’avère plus satisfaisante. En effet, en lisant en boucle un film de deux heures, en Wi-Fi, on constate que le niveau de la batterie baisse de 6 % à la première lecture, puis de 15 % après la deuxième lecture et enfin de 23 % au bout de 6 heures.

En définitive, on peut tabler sur un peu plus de 25 heures d’autonomie totale en streaming vidéo, ce qui est un bon résultat.

D’autre part, l’autonomie en jeu peut être estimée à environ un peu moins de 5 heures. En effet, une heure de combats intensifs, dans Fortnite, a fait baisser le niveau de charge de la batterie de 21 %.

Source : Xavier Regord – Frandroid

Bon point, la recharge filaire peut être réalisée avec un adaptateur d’une puissance de 80 W, comme c’est le cas pour certains concurrents vendus aux alentours de 800 €, comme le OnePlus 13R ou le Oppo Reno 13 Pro. Le Redmagic 10 Air se classe donc parmi les bons élèves en la matière.

Comme l’adaptateur n’est pas fourni, nous avons utilisé un modèle Xiaomi de 120 W. Dans ces conditions, le smartphone a pu recharger sa batterie à hauteur de 27 % en un quart d’heure. Puis, celle-ci a retrouvé 50 % de sa pleine charge en une demi-heure. Et si, au bout d’une heure, la batterie était rechargée à 90 %, il n’a fallu attendre qu’un peu moins de 15 minutes supplémentaires pour atteindre les 100 %.

Précisons enfin que la recharge sans fil n’est pas possible, ce qui – encore une fois – n’est pas étonnant, compte tenu du prix du Redmagic 10 Air.

Source : Xavier Regord – Frandroid

Le Redmagic 10 Air est disponible en trois versions. Les deux premières, disponibles en noir ou en blanc, sont équipées de 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage, ou de 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Ils devraient être disponibles, sur le site du constructeur, à partir du 23 avril.

Le troisième modèle pourra être acheté un peu plus tard, dans le courant du mois de juin vraisemblablement. De couleur rouge / orange, il sera proposé uniquement en version 16 Go / 512 Go. On note que – contrairement aux modèles blanc et noir – celui-ci arbore une bande verticale noire, habillée de quelques éléments de décoration futuristes, un peu comme le Redmagic 10 Pro, dans ses version Dusk (noir) ou Moonlight (blanc).

Source : Xavier Regord – Frandroid

Les deux modèles dotés de 12 Go de mémoire et de 256 Go de stockage seront vendus 499 €, ce qui est un prix très agressif, compte tenu du processeur !

Les trois autres (avec 16 Go / 512 Go) sont quant à eux commercialisés à 649 €. On note qu’il s’agit du prix à partir duquel le Redmagic 10 Pro fut lancé l’année dernière (avec 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage). Il est aujourd’hui disponible sur le site du constructeur pour 619 €.

La différence de prix entre le Redmagic 10 Air et le Redmagic 10 Pro est donc de 150 €, ce qui est loin d’être négligeable.

Précisons enfin que le Redmagic 10 Air n’est pas décliné en version Ultime, dotée de 24 Go de mémoire et de 1 To de stockage, comme le Redmagic 10 Pro.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les alternatives

Outre tous les autres smartphones haut de gamme « traditionnels », équipés des processeurs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ou Snapdragon 8 Elite, on peut mettre en avant les modèles suivants, conçus spécifiquement pour les joueurs :