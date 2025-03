Test du Realme 14 Pro Plus : le milieu de gamme réussi que l’on n’attendait pas

Le Realme 14 Pro+ se veut le fer de lance du moyen de gamme pour la marque chinoise. Une proposition qui se veut équilibrée, originale avec sa coque thermochromique et avec dans son viseur les segment des smartphone entre 500 et 600 euros ! Mission réussie ? Oui, en partie…

Cela fait une petite année que Realme a fait son retour dans l’Hexagone. La marque a d’abord joué la carte de l’entrée de gamme avec des modèles comme le C67 et plus récemment le C75, avant de relancer sa gamme gaming avec le GT 6 Pro en juin 2024, puis en décembre le GT7 Pro. Il aura donc fallu attendre 2025 pour voir arriver le Realme 14 Pro+, le modèle le plus haut de gamme d’une famille axée sur le milieu de gamme.

Avec un prix qui démarre à 529 euros (8 Go + 256 Go) et se termine à 579 euros (12 Go + 512 Go), il se positionne directement face au Redmi Note 14 Pro+. Pour se démarquer, Realme mise sur un design original, une fiche technique prometteuse et des capacités photographiques dopées à l’IA. Après un GT7 Pro très convaincant, nous étions donc impatients de voir si Realme réussissait une nouvelle fois son pari…

Realme 14 Pro Plus Fiche technique

Modèle Realme 14 Pro Plus Dimensions 77,3 mm x 163,5 mm x 8 mm Interface constructeur Realme UI Taille de l’écran 6,83 pouces Définition 2800 x 1272 pixels Densité de pixels 450 ppp Technologie OLED SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Puce graphique Adreno 710 Stockage interne 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Non Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 6000 mAh Poids 194 g Couleurs Blanc, Gris, Mauve Fiche produit

Realme 14 Pro Plus Design : une robe qui change de couleur avec la température

Realme aime donner à ses produits une apparence plus haut de gamme qu’ils ne le sont réellement. Une fois encore, la marque réussit son coup avec le Realme 14 Pro+, qui pourrait aisément passer pour un smartphone à plus de 800 euros. Son design a été conçu en collaboration avec le studio Valuer Designers, qui a notamment travaillé avec Bang & Olufsen.

Chloé Pertuis – Frandroid

La face avant est réussie, avec un bel écran de 6,83 pouces aux bords incurvés. Les bordures sont assez fines, avec un taux d’occupation de l’écran atteignant 93,8 % de la face avant. Un poinçon central est placé en haut de l’écran. La courbure reste modérée, évitant ainsi les erreurs de manipulation sur les bords et les angles.

Chloé Pertuis – Frandroid

Mais la vraie originalité se trouve à l’arrière, avec deux déclinaisons : blanc perlé et noir. La version blanche adopte un design perlé, chaque dos de smartphone présentant des variations distinctes. Inspirée des éléments marins, cette finition arbore une texture nacrée très élégante. La surface a été traitée pour changer de couleur en fonction de la température : en dessous de 16 °C, le blanc nacré vire au bleu. Un effet purement gadget, mais amusant et qui fait son petit effet. La seconde déclinaison est en similicuir noir, plus sobre, mais tout aussi réussie.

Revenons à la version nacrée, qui offre un toucher doux et une surface lisse, sans être glissante. Cependant, en cas de forte chaleur et de sudation, la prise en main peut devenir plus délicate. Le dos est moins incurvé que l’avant, mais la prise en main reste agréable. Les deux faces se rejoignent sur une tranche en métal doré. L’ensemble respire le haut de gamme, tant par son design que par ses finitions impeccables.

Chloé Pertuis – Frandroid

Sur la tranche droite, on retrouve les boutons de volume et de mise en marche, parfaitement positionnés pour être facilement accessibles avec le pouce. Toutefois, si vous avez de grandes mains, passer de l’un à l’autre demandera un léger effort. Avec des dimensions de 163,51 × 77,34 mm, son utilisation peut nécessiter deux mains si les vôtres sont petites. Bonne nouvelle, il reste assez fin avec une épaisseur inférieure à 8 mm (7,99 mm pour la version blanche et 8,29 mm pour la grise). De plus, son poids reste raisonnable : 194 g pour la version blanche, 196 g pour la noire. Surtout, il est réparti avec équilibre.

Ce smartphone a été conçu pour être résistant. Il affiche ainsi une excellente solidité avec des certifications IP66, IP68 et IP69. Il résistera donc à une immersion de deux mètres pendant 48 heures, ainsi qu’à des jets d’eau à haute pression. Pour protéger l’écran, Realme a opté pour un verre Gorilla Glass 7i. De plus, il est certifié TÜV Rheinland Rugged Smartphone et a passé les épreuves du Military Grade Shock-Resistance Test. Il n’est pas indestructible, mais sur le papier, il est plus solide que bien des modèles haut de gamme.

Realme 14 Pro Plus Un écran bien calibré

Realme exploite une dalle AMOLED de 6,83 pouces, offrant un espace d’affichage généreux en 2800 x 1272 pixels. La finesse d’affichage est au rendez-vous avec 450 ppi en densité de pixels. La dalle n’est pas LTPO, donc la fréquence de rafraîchissement varie par paliers : 60 Hz ou 120 Hz.

Nous avons testé les cinq modes d’affichage du smartphone (Vif, Naturel, Pro, Cinématique et Éclatant). Durant nos essais, le mode Cinématique s’est révélé être le plus performant. À l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons mesuré un Delta E de 2,16, contre une valeur de référence de 3, garantissant une excellente fidélité des couleurs.

Concernant la température des couleurs, nous avons obtenu 6516 K, contre 6500 K pour la référence standard, soit un point blanc quasiment parfait. L’espace colorimétrique mesuré par notre sonde atteint 143 % du sRGB, 96 % du DCI-P3 et 65 % du BT.2020.

Chloé Pertuis – Frandroid

Côté luminosité, nous avons mesuré 1192 nits en SDR, ce qui permet un usage confortable dans la plupart des environnements. Toutefois, en plein soleil, la lisibilité peut être plus difficile. En HDR, nous avons relevé 1420 nits, offrant une expérience correcte en journée, bien que l’idéal reste un environnement tamisé pour en profiter pleinement.

Realme 14 Pro Plus Logiciel : une interface très proche d’Android Stock

Comme sur le GT7 Pro, nous avons ici le couple Android 15, épaulé par l’interface graphique Realme UI 6.0. Visuellement et ergonomiquement, nous sommes très proches d’un Android Stock, avec cependant bien plus de possibilités de personnalisation et l’ajout de nombreuses fonctionnalités complémentaires.

L’interface inclut donc une barre latérale et plusieurs outils d’IA, comme la Boucle Intelligente IA, ainsi que diverses fonctionnalités photo assistées par IA pour retoucher les images. Cela inclut notamment l’effacement des objets ou personnes indésirables, une fonction antireflet, et un nouvel outil pour améliorer la netteté.

En revanche, les outils comme le résumé de texte et la rédaction assistée sont absents de cette famille de produits. Ce qui est étonnant, puisque la configuration technique permettrait pourtant de les utiliser. Nous retrouvons quelques bloatwares, mais ils ne sont pas trop nombreux. Seule la boutique d’applications Realme se montre un peu intrusive. Toutefois, l’ensemble peut être facilement supprimé.

Enfin, Realme assure 5 ans de mises à jour Android et 5 ans de patchs de sécurité. Nous ne sommes pas encore au niveau de Google ou Samsung, mais cela reste au-dessus de la moyenne dans cette gamme de prix..

Realme 14 Pro Plus Performances : de belles prestations mais encore du lag en gaming

Le Realme 14 Pro+ est architecturé autour du Snapdragon Gen7 S, exactement le même SoC que le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ dans le même segment de prix. Il est accompagné ici de 8 ou 12 Go de mémoire vive et 256 ou 512 Go d’espace de stockage. La partie 3D est prise en charge par un GPU Adreno 810.

Au quotidien, ce Realme se comporte très bien. Certes, les résultats des différents benchmarks ne sont pas aussi impressionnants que ceux d’un Snapdragon 8 Elite, mais Android, comme les applications les plus lourdes, tourne de manière fluide. De plus, dans cette gamme de prix, nous avons un niveau supérieur à la moyenne. Comparé au Redmi Note 14 Pro+, il est un peu moins puissant en traitement brut, mais aussi puissant, voire plus en activant le mode GT. Il prend toutefois l’avantage sur le traitement des fonctionnalités IA.

Cela est aussi le cas en gaming, où chaque titre lancé s’exécute avec de bons niveaux de performances pour un smartphone à moin de 600 euros.

En mode Épique, sur Fortnite nous avons mesuré entre 55 et 60 fps, avec des chutes à 48 fps. En activant le mode GT, nous oscillons entre 58 et 60 fps, avec des chutes à 52 fps. Nous avons testé le mode 90 fps, qui se cale automatiquement en qualité graphique minimale, et le résultat ne dépasse jamais 65 fps, 70 fps avec le mode GT activé.

Dans Call of Duty, le mode 120 fps en mode graphique moyen (seul réglage disponible pour ce framerate) ne permet jamais de dépasser 85 fps, nous sommes plus proches des 80 fps en moyenne. En mode GT, nous oscillons en moyenne entre 85 et 90 fps, mais jamais 120 fps. Dans le mode graphique le plus élevé, nous mesurons 55 à 60 fps, et un 60 fps quasi stable en mode GT.

Nothing Phone (2a) : le plus stylé des smartphones Le Nothing Phone (2a) passe enfin sous la barre des 300 euros. Le smartphone le plus stylé de 2024 est aussi l’un des plus complets : écran OLED, performances au rendez-vous et autonomie record.

Passons maintenant à Genshin Impact, qui, en mode graphique maximum, parvient à maintenir un framerate de 55 à 60 fps, et de 58 à 60 fps avec le mode GT. En mode graphique maximum, en visant les 60 fps, l’animation reste fluide, mais est entrecoupée de lags assez réguliers. Il est donc préférable de viser 30 fps, ce qui permet d’obtenir des phases de jeu presque sans à-coups.

La marque gère bien le SoC, qui, après une heure d’usage intensif, ne sera jamais bridé à plus de 18 %.

La température est bien maîtrisée, avec un maximum de 38 °C, ce qui permet de longues phases de jeu sans sensation de chaleur désagréable.

Realme 14 Pro Plus Photo : ce n’est pas encore un Pixel et pourtant il tire son épingle du jeu

Realme embarque dans son 14 Pro+ un trio de capteurs :

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx avec une ouverture de f/1,8 ;

Un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx avec une ouverture de f/2,2 ;

Un téléobjectif x3 de 50 Mpx avec une ouverture de f/2,65.

Une configuration identique à celle du Realme GT 7 Pro, à une exception prêt, la caméra frontale. Qui passe de 16 Mpx avec une ouverture de f/2,45 à 32 Mpx en f/2,0.

Capteur principal

Depuis le GT6, Realme nous a démontré qu’il était désormais capable de proposer des cameraphones convaincants. Cette tendance s’est confirmée avec le GT7, bien que l’évolution ait été plus que modérée. Voyons maintenant si Realme a réellement progressé et appliqué ces améliorations à son 14 Pro+.

Le capteur principal de 50 Mpx réalise un travail de qualité. Les clichés sont agréables à l’œil, avec un piqué satisfaisant. Si un lissage numérique reste perceptible lorsqu’on zoome dans l’image, il se révèle moins agressif que sur le Redmi Note 14 Pro+, par exemple. Cela permet de capturer des photos plus précises, capables de restituer fidèlement les textures. Tant que vous ne zoomez pas trop dans l’image, l’illusion est saisissante.

La gestion de la luminosité est bien maîtrisée, limitant les risques de surexposition et permettant de restituer correctement les ciels nuageux. Cependant, l’autofocus manque parfois de précision et peut nécessiter une légère assistance pour un résultat optimal.

Côté colorimétrie, les teintes sont vives, voire un peu trop flatteuses, surtout en forte luminosité. Comme sur le GT7 Pro, on remarque un découpage des scènes parfois trop prononcé et des contours qui se démarquent excessivement, ce qui altère légèrement le naturel des clichés. Notez toutefois que plus la luminosité baisse, plus le rendu des couleurs et des détails est en retrait.

Capteur ultra-grand-angle

Même configuration matérielle que sur le GT7 Pro avec un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx, et des résultats très similaires. Les détails sont bien moins précis qu’avec le capteur principal. Le centre de l’image manque de définition et la situation se dégrade encore davantage en s’éloignant vers les bords.

La colorimétrie manque de naturel, avec des teintes légèrement plus pâles qu’elles ne le devraient. Les contrastes sont aussi moins fins, ce qui nuit à la restitution des détails.

Ultra grand-angle Grand-angle

Les clichés restent lisibles, mais la qualité se détériore rapidement à mesure que la luminosité diminue. Dommage, car la gestion de la distorsion est globalement réussie.

Téléobjectif

Le téléobjectif x3 fait parfaitement le job. La perte de précision est minime, bien que l’on note un léger lissage. Celui-ci ne gomme pas complètement les détails, mais il atténue la restitution des textures, comme les murs des bâtiments.

Grand-angle Zoom x3

La gestion des contrastes et de la lumière est un peu plus brute, moins nuancée qu’avec le capteur principal. Ce manque de subtilité n’est pas très gênant et permet d’accentuer certains gros détails, mais au détriment des plus fins. La colorimétrie reste assez naturelle, bien qu’un peu plus claire que ce que propose le capteur principal.

Zoom x3 Zoom x6

Le zoom x6 reste dans la continuité du x3, mais le rendu devient plus sensible aux variations de luminosité. Plus celle-ci baisse, plus le niveau de détail diminue. La colorimétrie reste relativement constante, tout comme la gestion des contrastes.

Zoom x6 Zoom 10x

Le zoom x10 est une bonne surprise avec une perte de détail encore limitée. Le lissage est toujours présent, mais les éléments les plus marquants, comme les boulons d’un pont ou des traces de rouille, restent bien définis. Toutefois, comme pour le zoom x6, le rendu dépend fortement du niveau de luminosité.

Au-delà du zoom x10, le x20 et même le x30 peuvent encore être exploitables dans d’excellentes conditions de lumière. Sinon, mieux vaut éviter, sous peine d’être déçu. Les zooms supérieurs deviennent vraiment peu efficaces, avec un mélange de bruit numérique, d’artefacts et de lissage excessif.

Mode nuit

En basse luminosité, le capteur principal, bien aidé par l’IA, s’en sort très bien. Il capte la lumière avec talent, offre des contrastes assez fins qui permettent de profiter d’agréables dégradés et d’un rendu des textures plus fidèle.

Il réussit à préserver l’ambiance tout en offrant une lisibilité proche de ce que perçoivent nos yeux. Les contrastes participent à un découpage précis des scènes et des contours. Toutefois, ces qualités sont entachées par un rendu colorimétrique trop flatteur. Les couleurs manquent de naturel, affichant un surplus de peps qui ravira les amateurs de réseaux sociaux. Cela assure une belle lisibilité et un rendu esthétique, mais moins fidèle à la réalité.

Photo de jour Photo de nuit

Le bruit numérique est très bien géré, et le lissage reste raisonnable, laissant apparaître les plis en relief d’une toge de statue, par exemple.

Ultra grand-angle mode nuit Grand-angle mode nuit

L’ultra grand-angle capte bien la lumière, mais il est nettement en retrait par rapport au capteur principal. La gestion des contrastes est correcte, mais le niveau de détail est plus faible. La colorimétrie est plus sombre qu’elle ne le devrait, et le lissage se montre trop agressif. Ce mode reste exploitable uniquement en environnement urbain bien éclairé.

Grand-angle mode nuit Zoom 3x mode nuit

Le téléobjectif x3 s’en sort convenablement, même si le bruit numérique devient plus perceptible. Le lissage réduit la précision des détails, rendant le rendu légèrement moins net. Cela reste exploitable, mais en retrait face à ce que proposent Google et ses Pixel. Les contrastes sont un peu moins fins et la colorimétrie, encore une fois, trop flatteuse.

Zoom 3x de nuit Zoom 6x de nuit

En zoom x6, les qualités du téléobjectif x3 sont préservées. Le niveau de détail reste bon, bien que les contrastes soient parfois un peu trop marqués.

Les zooms x10 et x20 restent exploitables si la scène bénéficie d’un bon éclairage ambiant. Au-delà, le rendu devient trop artificiel, avec une perte de nuances et de détails qui les rend difficilement exploitables.

Mode portrait

Le mode portrait du Realme 14 Pro+ est plaisant, avec un détourage généralement réussi. Toutefois, il peut se laisser piéger par des lunettes fines ou une chevelure foisonnante. L’effet bokeh n’est jamais trop brutal, avec une progressivité agréable à l’œil.

La colorimétrie tient la route, avec une carnation assez proche du naturel. Nous apprécions son bon niveau de détail : les poils de barbe sont très bien restitués. Tant que vous ne zoomez pas dans l’image, vous ne pourrez être que satisfait du résultat. Attention, désactivez toute correction automatique des portraits, sinon vous vous retrouverez avec des clichés où toute la peau est bien trop lisse pour sembler naturelle…

De nuit, Realme propose d’utiliser un flash ou, mieux, son nouveau système de triple flash. La principale différence réside dans une surexposition de la peau et des matières à forte réflectance. La colorimétrie devient également moins précise, mais ce système permet, dans le noir complet, d’obtenir des résultats assez étonnants.

Capteur selfie

Le passage à un capteur de 32 Mpx change la donne par rapport aux 16 Mpx du GT7 Pro. Nous obtenons ici un bien meilleur niveau de détail, avec des poils de barbe mieux définis et des textures rendues avec plus de justesse.

La colorimétrie est naturelle, un peu pale parfois, mais elle n’est pas artificiellement flatteuse. Nous avons un effet de flou joliment maitrisé et le détourage fait le job.

Realme 14 Pro Plus Audio : des haut-parleurs qui font bien le job

Realme a bien travaillé ici avec deux haut-parleurs stéréo embarqués qui offrent un rendu très convaincant. Certes, cela manque de basses, mais les médiums et les aigus sont bien présents et définis. Même à haut volume, il n’y a pas de saturation, bien que les aigus deviennent un peu plus brouillons.

Nous avons cependant remarqué un léger déséquilibre dans la stéréo, le haut-parleur situé sur la tranche basse étant un brin plus puissant. La différence n’est pas énorme, mais suffisante pour être perceptible de temps en temps.

Realme 14 Pro Plus Réseau et communication

Le Realme 14 Pro+ est compatible avec les réseaux 4G et 5G. Il prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France.

En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 6, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.2 et le GPS (GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS).

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception.

Realme 14 Pro Plus Autonomie : grosse batterie

Avec une batterie de 6000 mAh, Realme nous promet une excellente autonomie. Dans les faits cela est un peu plus nuancé.

Dans un usage classique, mêlant réseaux sociaux, mails, consultation de texte, de vidéos, écoute musicale et un peu de jeu vidéo, le mobile a tenu presque 18 heures avant de demander une recharge. En usage intensif, l’autonomie atteint environ 15 heures. Comptez environ 10% de consommation en plus en activant le mode GT.

En démarrant à 100 % de batterie, le visionnage du film Inglourious Basterds (2 h 30) avec une luminosité de 250 nits et un volume à 50 % a consommé 12 % de batterie sur le Realme 14 Pro+.nTrente minutes de jeu sur Fortnite, en mode graphique épique et avec une luminosité à 250 nits, consomment environ 8 à 9 % de batterie, et 9 à 11 % en mode GT.

Si votre batterie se vide entièrement, vous pouvez compter sur la charge rapide à 80 W, qui se révèle assez efficace : 10 % en cinq minutes, 55 % en 20 minutes et 100 % en 45 minutes.

Realme 14 Pro Plus Prix et disponibilité

Le Realme 14 Pro+ est disponible en deux coloris (noir simili cuir et blanc perlé) et en deux configurations :

12 Go + 256 Go pour529 euros

12 Go + 512 Go pour 579 euros

La première configuration profite d’une offre de lancement à 429 euros et 529 euros pour la seconde.