Test du Realme GT 7 Pro : pour un max de performances à pas trop cher, c’est lui qu’il vous faut

À peine six mois après le lancement du GT6, Realme lance son successeur, le GT7 Pro, qui s’annonce comme un monstre de puissance et promet autant de talent photographique et encore plus d'endurance que son prédécesseur.

Realme passe résolument à la vitesse supérieure. Après un retour discret en début d’année avec les Realme 12+ et C67, le constructeur avait commencé à montrer ses muscles l’été dernier avec le GT6. Pour la fin d’année, Realme semble bien décidé à porter le coup de grâce en 2024 avec un Realme GT7 Pro équipé d’un Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, que nous avons déjà découvert dans le tout récent Asus Rog Phone 9 Pro.

La marque ne s’arrête pas là et annonce un écran exceptionnel, une autonomie impressionnante, des fonctionnalités d’IA enrichies et, surtout, des capacités photographiques encore améliorées par rapport au GT6, un modèle qui nous avait agréablement surpris sur ce point. Il ne reste plus qu’à vérifier si toutes ces promesses se concrétisent avec brio. Si tel est le cas, nous aurons, sur le papier, une machine d’exception.

Fiche technique

Modèle Realme GT 7 Pro Dimensions 76,89 mm x 162,45 mm x 8,55 mm Interface constructeur Realme UI Taille de l’écran 6,78 pouces Définition 2780 x 1264 pixels Densité de pixels 450 ppp Technologie OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 6500 mAh Poids 222,8 g Couleurs Orange, Gris Fiche produit

Design : classique avec une pointe de modernité

Realme joue ici la sécurité avec un classicisme des lignes assumé et très joliment réalisé. En façade, nous trouvons un bel écran de 6,78 pouces, avec poinçon central, qui occupe 92,8 % de la surface avant grâce à des bords incurvés. Notez que les actions accidentelles, courantes avec les écrans incurvés, sont ici très rares, la courbure étant très douce. Seul reproche pour cette partie du smartphone : un menton un peu plus épais que les autres bords, même si cela reste léger.

Les tranches, en revanche, sont totalement plates et accueillent sur la droite les boutons physiques. Ils sont bien placés, permettant de passer du bouton de mise en marche à ceux du volume sans extension excessive du pouce.

Sur la tranche inférieure, on trouve le port USB-C ainsi que le slot pour la carte SIM. La tranche supérieure, quant à elle, affiche un port infrarouge, qui peut s’avérer pratique.

Le dos en verre dépoli offre un joli rendu mat, en gris (comme testé ici) ou, pour les plus fashion, dans un très bel orange. Nous avons beaucoup apprécié le toucher doux de cette surface, qui a la bonne idée de ne pas trop retenir les traces de doigts au quotidien.

Le bloc optique est un véritable coup de cœur. Les trois optiques sont disposées sur un fond noir presque invisible, et l’ensemble est encadré par un liseré en relief, biseauté à son extrémité droite. Ce design est séduisant, subtil, et témoigne du soin apporté à la conception du produit.

En effet, en plus d’être élégant, le smartphone est assemblé avec beaucoup de soin et est certifié IP69 ! Il résistera donc facilement à une immersion dans l’eau durant plus d’une heure et jusqu’à deux mètres de profondeur. Ajoutez à cela une protection d’écran Gorilla Glass 7i.

Avec des dimensions de 162,45 x 76,89 x 8,55 mm, il présente un gabarit équilibré, et son poids de 222,8 g reste raisonnable pour un smartphone de cette taille.

Écran : bien calibré et lumineux à souhait

L’écran de 6,78 pouces du Realme GT7 Pro repose sur une dalle OLED LTPO en 2400 x 1800 pixels, offrant une densité de 450 ppp. Cette densité de pixels garantit une finesse d’affichage de très haut niveau. De plus, l’écran propose un taux de rafraîchissement dynamique allant jusqu’à 120 Hz.

Nous avons testé les trois modes d’affichage proposés et nous nous sommes concentrés sur le mode Pro, qui offre le rendu le plus naturel. Ainsi, avec notre sonde et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons mesuré un Delta E de 3,34 contre 3 pour la valeur de référence.

En ce qui concerne la température de couleur, nous obtenons 6451 K, contre 6500 K pour la norme. Nous sommes face à un écran bien calibré, qui restitue une colorimétrie à la fois naturelle et vivace.

L’espace colorimétrique est cependant un peu plus limité que ce que proposent des concurrents plus haut de gamme, avec 104 % du sRGB, 69 % du DCI-P3 et 47 % du BT.2020. Cela dit, l’écran offre une belle palette de nuances, même si nous regrettons qu’elle ne soit pas plus étendue.

En termes de luminosité, nous mesurons un maximum de 2096 nits en SDR. L’utilisation en plein soleil est donc tout à fait confortable. En HDR, la luminosité atteint 2098 nits, ce qui permet de profiter d’un excellent rendu des contenus HDR dans l’obscurité, et d’un rendu très acceptable en plein jour.

Évitez tout de même de regarder ce type de vidéo avec une source de lumière importante derrière vous. Pour apprécier pleinement toutes les nuances des contenus HDR, il est préférable de limiter l’exposition à une lumière trop vive.

Au bilan, nous ne pouvons que saluer ces performances, d’autant plus que cet écran est certifié HDR10+ et Dolby Vision.

Logiciel : Realme UI 6.0 et ses outils IA à la manœuvre

Nous avons ici le couple Android 15, épaulé par l’interface graphique Realme UI 6.0. Nous retrouvons une expérience proche de celle proposée par Android Stock, avec cependant bien plus de possibilités en termes de personnalisation, notamment au niveau des thèmes.

L’interface inclut également une barre latérale intelligente et un mode enfant. Realme enrichit son offre avec des fonctionnalités d’IA. On retrouve celles déjà présentes sur le GT6 Pro lors de son lancement.

Cela inclut la Boucle Intelligente IA, qui propose l’application la plus pertinente en fonction du document sélectionné. Nous bénéficions aussi d’entourer pour rechercher de Google, de fonctionnalités photo basées sur l’IA pour retoucher des photographies, retirer des personnes ou des objets indésirables, et d’une nouvelle fonction antireflet.

À cela s’ajoutent des fonctions de traduction, de résumé de texte et de rédaction assistée par IA, toutes disponibles en français, contrairement à ce que proposent les derniers OnePlus ou le Find X8 Pro d’Oppo, deux autres marques du groupe BBK.

Quelques bloatwares sont présents, mais ils restent rares et peuvent être facilement supprimés. Realme garantit 5 ans de mises à jour Android et 5 ans de patchs de sécurité, un suivi logiciel supérieur à la moyenne, même s’il ne rivalise pas encore avec les propositions de Google ou Samsung.

Performances : chaud devant !

Le Realme GT7 Pro est conçu autour du dernier Snapdragon 8 Elite, la version la plus puissante et avancée à ce jour. Un SoC que nous avons déjà pratiqué avec le Rog Phone 9 Pro.

Performances mesurées sur la moyenne des benchmarks

Ce Realme, comme le GT6, propose un mode GT qui booste le processeur pour offrir un surplus de performances. La différence, bien que modérée, reste notable, avec un gain d’environ 10 %.

Même sans activer le mode GT, nous obtenons un smartphone très fluide, véloce, et qui n’a rien à envier aux meilleurs du segment. Une belle machine qui répondra à toutes vos attentes avec célérité.

Concernant les jeux vidéo, chaque titre lancé s’exécute sans difficulté. En mode normal, nous avons mesuré 88-90 fps sur Fortnite en mode graphique Épique.

Les 120 fps en mode graphique moyen (seul réglage disponible pour ce framerate) sont une formalité dans Call of Duty. Quant à Genshin Impact, en mode graphique maximal, nous avons obtenu un framerate de 59-60 fps. À ce jour, aucun jeu ne semble assez exigeant pour véritablement mettre ce smartphone en difficulté.

Le mode GT apporte un léger supplément de performances. Sur Genshin Impact, l’amélioration reste discrète, tandis que sur Fortnite, elle se traduit par un gain marginal en fps.

Toutefois, ce mode s’avère inutile au quotidien, surtout parce qu’il impacte plus fortement l’autonomie et accentue le phénomène de chauffe. Par exemple, après 20 minutes d’usage intensif, la température du processeur atteint 50 °C, et le bridage du SoC peut aller jusqu’à 22 %, mais jamais au-delà.

Sur la durée, Realme démontre une belle maîtrise, avec une chauffe certes présente, mais qui reste acceptable à l’usage.

Photo : l’ultra grand-angle le trahit

Realme embarque dans son GT7 un trio de capteurs :

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx avec une ouverture de f/1,8 ;

Un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx avec une ouverture de f/2,2 ;

Un téléobjectif x3 de 50 Mpx avec une ouverture de f/2,65.

La caméra frontale, quant à elle, embarque un capteur de 16 Mpx avec une ouverture de f/2,45.

Capteur principal

Alors que Realme n’avait jamais brillé en photographie, le test du GT6 nous avait radicalement fait changer d’avis. Nous étions donc impatients de voir si le GT7 suivait la même voie, voire si la marque avait amélioré sa formule.

Le capteur principal de 50 Mpx délivre des clichés au piqué agréable, avec des images qui révèlent de beaux détails tout en restituant textures et nuances avec talent. La gestion de la luminosité est assez équilibrée, ce qui permet d’offrir des photos très lisibles.

Tout n’est pourtant pas parfait. Ainsi, la colorimétrie est un peu trop flatteuse à notre goût, même si Realme évite les exagérations.

Cela manque donc de naturel, mais correspond également aux attentes des aficionados des réseaux sociaux.

Le découpage des scènes est parfois un peu trop accentué, ce qui donne une image légèrement artificielle. Nous avons également noté une baisse de précision sur les bords des clichés, dissimulée par un flou qui n’est pas toujours esthétique.

Capteur ultra-grand-angle

Un capteur ultra grand-angle de seulement 8 Mpx : les choses commencent un peu mal sur le papier. Malheureusement, la réalité ne fait que confirmer les limites d’une telle configuration. Commençons par le bon point : une gestion des distorsions plutôt bien maîtrisée.

Pour le reste, le constat est moins flatteur, à commencer par la colorimétrie, qui manque un peu de naturel. Le principal point noir reste le manque de précision de l’image. Les détails sont en retrait, les contours manquent de finesse, et plus on s’éloigne du centre de l’image, plus ces défauts s’accentuent.

Ultra grand-angle Grand-angle

La gestion de la luminosité est correcte, mais nous notons une légère tendance à la surexposition. L’ultra grand-angle du GT7 est donc à utiliser avec parcimonie.

Téléobjectif absent et zoom numérique défaillant

Le téléobjectif x3 sait tirer son épingle du jeu : il parvient à conserver un bon niveau de détail. Nous notons toutefois un peu de lissage, qui en atténue certains, notamment sur des surfaces texturées comme le mur en pierre d’une maison sur la photo.

Grand-angle Zoom x2

La gestion de la lumière est satisfaisante, avec des contrastes légèrement accentués, ce qui permet de mieux faire ressortir certains détails. La colorimétrie, quant à elle, reste correcte, mais apparaît un peu plus pâle qu’elle ne le devrait.

Zoom x3 Zoom x6

Le zoom 6x conserve les qualités essentielles du zoom 3x. Dans de bonnes conditions de luminosité, le niveau de détail reste très satisfaisant. On constate certes une légère perte et un peu de lissage, mais les clichés restent cohérents et précis.

Zoom x6 Zoom 10x

Le zoom 10x est également d’une qualité honorable, mais un lissage plus marqué gomme beaucoup de détails, donnant parfois un rendu légèrement flou, surtout sur le second plan et les suivants. Le premier plan, lui, est plus nuancé. Le niveau de détail reste acceptable, mais le traitement numérique a tendance à accentuer exagérément les contours, créant un rendu un peu artificiel.

x30 x20 x120 x60

Dans de bonnes conditions de lumière, nous sommes assez bluffés par le rendu, qui parvient à conserver un peu de détail malgré un traitement numérique parfois agressif. Les clichés ne seront pas toujours parfaits, mais ils ont plus de chances d’être réussis que chez de nombreux concurrents.

Mode nuit

Comme le GT6, le GT7 s’en sort très bien en basse luminosité ou en pleine nuit. Tant qu’il bénéficie d’un peu de renfort lumineux, nous obtenons des clichés de très bonne facture.

Il sait capturer la lumière, et le niveau de détail est globalement satisfaisant. Certes, ici aussi, le traitement numérique a tendance à flatter les couleurs et les contrastes. Ce dernier point, comme en plein jour, permet au GT7 d’accentuer certains détails. Cela rend les clichés plus riches, sans paraître trop artificiels et tout en restant cohérents.

Photo de jour Photo de nuit

Si le premier plan est particulièrement bien traité, les seconds plans et au-delà sont moins détaillés et plus sensibles au lissage. Par ailleurs, nous apprécions la belle gestion du bruit numérique.

Ultra grand-angle mode nuit Grand-angle mode nuit

L’ultra grand-angle, déjà peu convaincant en plein jour, ne se rattrape pas de nuit. La colorimétrie est peu naturelle et trop pâle. Les contrastes sont trop accentués au premier plan, ce qui permet de récupérer un peu de détail. Toutefois, les plans secondaires, bien que visibles, manquent de détails en raison d’un lissage trop agressif.

Grand-angle mode nuit Zoom 3x mode nuit

Le téléobjectif 3x est une bonne surprise. Certes, il y a une perte de détail, mais globalement, il s’en sort très bien. Nous parvenons à obtenir une belle lisibilité tout en conservant suffisamment de précision pour que les textures ressortent correctement. La colorimétrie reste propre, mais les contrastes sont parfois un peu trop abrupts.

x30 x20 x10 x6

Les zooms x6 et x10 restent de bon niveau tant que le renfort lumineux extérieur est suffisant. Au-delà, en revanche, les détails sont vraiment trop noyés dans le bruit numérique.

Mode portrait

Realme réalise ici un joli travail, notamment dans le détourage. Celui-ci est précis, et même la zone autour des lunettes est bien traitée. Nous constatons une belle gestion des effets de flou, avec une progressivité agréable.

La colorimétrie est assez naturelle, bien que la carnation soit un peu plus pâle qu’elle ne le devrait. Le niveau de détail est appréciable, mais attention à la lumière : ce mode a parfois des difficultés à gérer la surexposition. De nuit, le rendu reste bon tant que vous êtes dans un environnement urbain suffisamment lumineux. Dans des conditions plus sombres, le niveau de détail devient insuffisant.

Capteur selfie

La caméra frontale de 16 Mpx est tout aussi performante, avec, ici aussi, un détourage impeccable. Le niveau de détail est remarquable, des poils de la barbe jusqu’aux traces d’usure sur une veste en cuir.

La colorimétrie est plus naturelle que celle proposée par le mode portrait dorsal, bien que la gestion de la lumière soit plus agressive. Cela entraîne moins de surexposition, mais des contrastes moins nuancés. Toutefois, le rendu global est très satisfaisant, et de nuit, la qualité reste tout aussi convaincante.

Mode 50 Mpx

Oui, le passage au mode 50 Mpx permet d’obtenir un niveau de détail plus poussé. Cependant, cette amélioration n’est pas suffisamment accentuée pour en profiter pleinement.

Le temps de prise de vue est plus long, ce qui réduit d’autant plus son intérêt. Toutefois, pour capturer de près de petits objets, il peut se révéler utile.

Audio : pas de saturation et pas de basses

Les deux haut-parleurs stéréos embarqués par le GT7 Pro font le job avec vaillance. Le rendu est assez précis, nous avons une séparation convaincante des fréquences.

Ils ne saturent pas ce qui nous fait d’autant plus regretter des basses bien trop discrètes pour ne pas dire plus. Notez que le mobile est censé supporter le Dolby Atmos, mais pour en profiter vraiment il vous faudra un casque.

Réseau et communication

Le Realme GT7 Pro est compatible avec les réseaux 4G et 5G. Il prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France.

En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 7, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.4 et le GPS (GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS).

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception.

Autonomie : l’endurance n’est pas un vain mot

Avec une batterie de 6500 mAh, Realme sort l’artillerie lourde et semble avoir tout fait pour proposer un smartphone aussi endurant que puissant. Cependant, avec la puissance affichée par le GT7, nous étions en droit de nous inquiéter de son autonomie.

Dans un usage classique, mêlant réseaux sociaux, mails, consultation de texte, de vidéos, écoute musicale et un peu de jeu vidéo, le mobile a tenu presque 23 heures avant de demander une recharge. En usage intensif, l’autonomie atteint environ 16 heures.

Trente minutes de jeu sur Fortnite (mode moyen, luminosité à 50 %) consomment environ 4 % de batterie, et une heure de série sur Netflix, en qualité maximale et avec une luminosité à 50 %, consomme seulement 2 à 3 % de batterie.

Si jamais vous épuisez tout de même la batterie avant la fin de la journée, la charge rapide 120 W vient à la rescousse. Ainsi, en moins de 40 minutes, nous obtenons une charge complète, et cinq minutes permettent déjà de récupérer presque 20 % d’autonomie.

Deux bémols dans ce florilège de compliments : le GT7 ne propose pas de charge sans fil et en mode GT l’autonomie est réduite d’environ 10 à 20 %. Sachant que sur ce dernier point, même avec cela il n’en reste pas moins l’un des meilleurs du marché.

Prix et disponibilité

Le Realme GT7 Pro est disponible en deux coloris (Gris ou Orange) et en deux configurations :

12 Go + 256 Go pour 999 euros

12 Go + 512 Go pour 1099 euros

La première configuration profite d’une offre de lancement à 799 euros et la seconde à 899 euros.