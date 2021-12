Nos idées cadeau tech et geek à moins de 50 euros

Noël approche et vous séchez ? Frandroid arrive à la rescousse avec une sélection de cadeaux de bon goût pour tous les goûts pour moins de 50 euros.

En panne sèche d’idées cadeaux ? Pas de soucis, ça arrive aux meilleurs. Pour vous aider, nous avons choisi pour vous 7 produits (et quelques jeux) à moins de 50 euros qui nous ont séduits cette année.

Realme Buds Air 2 : un max de fonctions

Avec ses Buds Air 2, Realme casse les prix des écouteurs sans fil. Malgré cela, ils restent bien finis, confortables et tiennent bien dans les oreilles. Encore mieux : ils bénéficient d’une réduction de bruit active. Et force est d’avouer que cette dernière n’a pas à rougir même face à des appareils deux fois plus chers. Si elle ne nous isole pas complètement, en particulier dans des environnements très bruyants comme les transports, l’atténuation n’en reste pas moins un vrai plus.

Le rendu sonore est équilibré, avec des basses et des médiums bien représentés. La dynamique est elle plus qu’honorable pour peu que l’on ne dépasse pas les 80 % de volume. Pour finir, l’autonomie annoncée de 4 heures est respectée, avec 4 charges de plus dans le boitier.

Les Buds Air 2 sont un vrai coup de cœur et l’un des meilleurs rapports qualité-prix de cette fin d’année. Pour en savoir plus, lisez le test des Realme Buds Air 2.

Huawei Band 6 : un petit bracelet qui a tout d’un grand

Avec le Band 6, Huawei floute la frontière entre montre connectée et bracelet de tracking. Le design est hybride, plus compact qu’une montre, mais plus large que la majorité des bracelets. Le suivi cardiaque et de l’oxygénation du sang sont de la partie et on retrouve avec plaisir Lite OS, simple d’utilisation et relativement complet.

L’absence de GPS obligera à utiliser une app pour avoir un suivi précis de ses sorties de course à pied, mais rien de méchant. On apprécie beaucoup son excellente autonomie de l’ordre d’une dizaine de jours.

Sans être révolutionnaire, cette Huawei Band 6 se révèle agréable à l’usage et complète en fonctions. On vous en dit plus dans notre test de la Huawei Band 6.

Anker PowerCore III Wireless : avec ou sans fil

Offrir une batterie externe, c’est un peu comme offrir une paire de chaussettes : ça ne vend pas forcément du rêve, mais c’est au moins la garantie d’un cadeau qui sera utilisé régulièrement. Un peu plus chère qu’une batterie de 10 000 mAh classique, cette PowerCore III se distingue par la présence de la charge par induction QI. Cela permettra de recharger de nombreux smartphones sans même avoir un câble avec soi. Pratique quand on part en vadrouille avec le minimum d’accessoires.

La connectique est fournie puisqu’au-delà du QI on a le droit à de l’USB-C et de l’USB classique. Côté puissances de sortie, cela sera du Power Delivery de 18 W avec un câble et du QI de 10 W si l’on ne veut pas de fil à la patte. Un petit crochet intégré permet à la batterie de servir de stand au téléphone quand il est posé en mode paysage. Idéal pour regarder tranquillement des séries dans le train par exemple.

Apple AirTag et Samsung Galaxy SmartTag : pour les têtes en l’air

Si vous avez un proche qui a la désagréable tendance à perdre ses clefs, offrez-lui donc une balise de suivi. Deux modèles, signés Apple et Samsung sortent du lot. Attendu depuis des années, l’AirTag est compact étanche et bénéficie d’un réseau de près de 800 millions d’appareils. En pratique, cela veut dire qu’un objet sera localisé en quelques minutes dans des zones urbaines.

Ses seules véritables faiblesses ? Il ne fonctionne qu’avec les iPhone et est vendu sans support. Il faudra donc ajouter quelques euros pour un porte-clefs. À noter que pour les cyclistes nous recommandons l’un des excellents supports de Ninja Mount pour retrouver un destrier volé.

Si le destinataire est équipé d’un smartphone Samsung Galaxy, le SmartTag+ est une excellente alternative. Si le réseau d’appareils est un peu plus petit que celui d’Apple, il reste toutefois bien plus important que les autres concurrents. Ses capacités sont par ailleurs virtuellement identiques à celles de l’AirTag et à même l’avantage de ne pas nécessiter de porte-clefs supplémentaire vu qu’il est percé !

Anker Soundcore 2 : Simple et efficace

Si vous avez un budget serré, la Soundcore 2 d’Anker devrait assurer l’essentiel. Cette petite enceinte ne produira pas un son extraordinaire, suffit pour la plupart des usages. Certifiée IPx7, elle résistera donc sans problème aux éclaboussures et pourra donc être emmenée à l’extérieur sans soucis.

Le reste est assez simple, voire simpliste. On retrouve des boutons de contrôle sur le haut et puissance totale de 12 Watts grâce à deux haut-parleurs de 6 W. Si vous préférez les câbles, sachez également qu’elle dispose d’une entrée jack. L’ensemble est compact et léger avec seulement 350 grammes sur la balance.

La Soundcore 2 a enfin le mérite d’offrir une bonne autonomie avec 24 heures de fonctionnement annoncées, un peu moins en pratique, surtout si vous avez tendance à pousser le volume. Autant de qualités qui font d’elle une excellente petite enceinte d’appoint.

Nos coups de cœur gaming de l’année

Pour 50 euros de budget, on peut trouver la grande majorité des jeux vidéos PC ou console. Une parfaite excuse pour vous proposer une liste non exhaustive et complètement biaisée des titres qui nous ont fait vibrer cette année.

Disco Elysum : The Final Cut

Le meilleur RPG de ces 15 dernières années. Voilà, c’est dit. Quasiment sans action et porté par une écriture et un humour ciselé, Disco Elysium est un chef-d’œuvre comme on en croise très rarement. Et comme la nature fait bien les choses, il est désormais doublé et même traduit en français. Vous pourrez y jouer sur PC, Switch, PS5, PS4 et Xbox.

Deathloop

Façonné avec amour par les Lyonnais d’Arkane Studio, Deathloop est un petit ovni qui vous envoie dans un univers baroque 70’s. Mélange d’enquêtes et de FPS, le jeu vous plonge dans une boucle temporelle. Difficile d’en dire plus sans partir dans les spoilers, mais on vous le recommande très chaudement.

Il est disponible sur PS5 et PC.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Avec ce remake de leur titre mythique, Square Enix réussit le coup de force de remettre au gout du jour un classique. Tant les vieux de la vielle que les (sales) jeunes trouveront leur compte dans ce qui est sans équivoque l’un des meilleurs JRPG de ces dernières années.

Cette version Intergrade comprend à la fois le FF VII original et sa première expansion. Le jeu est sans surprise une exclu PS5.

Le Xbox Game Pass

Comment ça, ce n’est pas un jeu ? Oui effectivement l’offre de Microsoft n’est pas UN jeu, mais un catalogue complet rempli d’excellents titres. Impossible d’en faire le tour en un seul paragraphe, mais si vous ne devez retenir qu’une nouveauté sur la plateforme cette année c’est Forza Horizon 5, qui a fait basculer une bonne partie de la rédac dans la course au meilleur chrono.

Le lancement du Xbox Game Pass Ultimate permet même à ceux qui n’ont pas de PC gamer de jouer dans une bonne qualité. Vous pouvez offrir 6 mois de Xbox Game Pass Ultimate pour seulement 30 euros en exploitant une astuce simple.

Chiffonnette Apple : pour les vrais fans

Vous avez un véritable fanboy d’Apple dans votre entourage, mais vous n’avez pas le budget pour lui offrir l’un de ces magnifiques nouveaux MacBook ? Reportez-vous donc sur la chiffonnette microfibre d’Apple. Il pourra astiquer ses appareils préférés sans craindre de les rayer.

