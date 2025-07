Aux États-Unis, Apple en guerre contre une décision de justice qui « menace les fondements mêmes de ce qui différencie l’iPhone »

Dans son pays natal, Apple n’est guère plus tranquille qu’en Europe. Accusé de maintenir un monopole illégal sur le marché des smartphones, le constructeur se défend en invoquant une erreur d’appréciation judiciaire.

« Ce procès menace les fondements même de ce qui différencie l’iPhone dans un marché ultra-compétitif ». Pour se défendre face aux accusations de monopole porté par le ministère de la justice étasunien, Apple n’y va pas de main morte. Accusé depuis 2024 de pratique anticoncurrentielle, le fabricant vient de répondre avec un courrier salé.

Le timing n’est pas complètement choisi au hasard, puisqu’au fil des mises à jour de son système d’exploitation, Apple estime que le procès a de moins en moins de fondements, note MacRumors.

Une mainmise sur le marché ?

En effet, la mainmise d’Apple sur son écosystème est attaquée sur 5 fronts : l’interdiction des « super app » sur l’App Store, l’absence d’applications de cloud gaming, le verrouillage d’iMessage, l’incompatibilité avec les montres connectées tierces et la fermeture de son système de paiement par NFC. Une bonne partie de ces reproches ont été corrigés depuis les récentes mises à jour de l’OS, à part peut-être la compatibilité avec les montres connectées tierces.

Néanmoins, Apple estime que l’intervention de l’appareil d’état dans la conception de son système d’exploitation menacerait donc l’ADN de l’iPhone et, plus largement, le monde mobile. « Ce procès pourrait créer un dangereux précédent, donnant au gouvernement le pouvoir d’intervenir de manière excessive dans la conception des technologies utilisées par les citoyens », plaide la firme.

L’entreprise se défend aussi en estimant que cette plainte émane « d’un petit nombre de développeurs — notamment des concurrents très bien dotés économiquement — et non des millions de consommateurs et consommatrices satisfaits de leur expérience ». Malgré le fait qu’Apple cumule 58,6 % de parts de marché mobile aux États-Unis, la firme se défend en expliquant évoluer « dans un marché ultra compétitif » avec des concurrents, tels que Samsung ou Google, et même « les nombreux fabricants chinois low cost ».

Apple affaiblie

En parallèle de ce processus législatif qui pourrait encore s’étaler sur des années, Apple doit faire face à d’autres offensives juridiques. Début juin, un tribunal a obligé l’entreprise à accepter les systèmes de paiement alternatifs au sein des applications prévues pour iPhone. Une menace financière sérieuse sur la manne que représente l’App Store.

Petit à petit, Apple se retrouve donc contrainte et forcée d’ouvrir son système d’exploitation à la concurrence, en Europe comme dans son pays natal, et l’attaque du ministère de la Justice pourrait encore forcer la firme à bouger sur ce point.