Perdu au cœur de l’immensité sauvage de la province de Qinghai, en Chine, et sans aucun réseau, un conducteur a échappé au pire grâce à une fonction satellite intégrée à son Huawei Aito M9. En un clic, son véhicule a contacté les secours par l’espace, déclenchant une mission de sauvetage inédite.

Aito M9 // Source : Aito

Si certaines technologies intégrées à nos autos peuvent paraître cruellement gadget, voire même totalement ridicules par moment, d’autres ont un intérêt beaucoup plus honorables.

L’histoire nous provient de Chine, où un automobiliste en détresse a été secouru avec succès dans une région inhabitée de Delingha, dans la province du Qinghai, grâce au système de communication par satellite de son Aito M9. Il s’agit du tout premier sauvetage automobile rendu possible par ce type de technologie en Chine comme le relate Car News China.

« Allo la Terre, ici l’espace »

L’incident s’est produit lorsque le véhicule a crevé dans une zone désertique, sans aucun accès aux réseaux cellulaires. Ni les téléphones portables ni la connectivité du véhicule ne permettaient d’émettre un appel. Le conducteur a alors déclenché la fonction eCall par satellite de l’Aito M9, transmettant ses coordonnées GPS précises aux services d’urgence via le réseau spatial.

Aito M9 // Source : Aito

Le centre d’assistance d’Aito a immédiatement coordonné une opération de sauvetage, envoyant une équipe de Delingha. Le trajet jusqu’au lieu de l’incident a nécessité la traversée de trois chaînes montagneuses et 100 kilomètres de pistes non asphaltées. Pendant les 3 heures et demie qu’a duré le déplacement, les secours sont restés en contact vocal satellite avec le conducteur durant 61 minutes, fournissant des mises à jour régulières sur leur progression.

L’ensemble de l’opération, en prenant en compte les réparations du véhicule et le transfert du conducteur vers un hôtel, a duré environ huit heures.

Une fonction qui se démocratise

Le véhicule en question, nous avons pu le découvrir en Chine il y a quelques mois. L’Aito M9, est équipé du système de communication Xinghe développé par Huawei.

Cette technologie permet une couverture satellite à 360 degrés et offre une connectivité autonome entre la Terre et l’espace. Elle peut basculer intelligemment entre les réseaux des principaux opérateurs chinois pour garantir une connexion optimale, même dans les zones les plus reculées.

Outre les appels par satellite, le système Xinghe permet également de partager sa connexion avec d’autres appareils mobiles. Il soutient aussi les fonctions de conduite semi-autonome Huawei ADS 3.0, qui fonctionnent via le réseau, même dans des lieux sans couverture « classique » comme les parkings souterrains.

L’Aito M9 n’est pas seul à bénéficier de la technologie Xinghe. Le Maextro S800, lancé cette année, en est également équipé. Selon China Telecom, six modèles de véhicules connectés par satellite sont désormais commercialisés en partenariat avec six constructeurs, dont Seres, BYD et Geely.

Rappelons que Huawei a prévu de commercialiser son modèle en Europe, même si aucune date précise n’a été annoncé. Vendu aux environs de 70 000 euros en Chine, si l’Aito M9 pose ses roues sur le Vieux Continent, il coûtera certainement encore plus cher avec les frais de douane et autres mises aux normes européennes.