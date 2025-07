Voici la nouvelle voiture électrique de Huawei avec sa batterie XXL : la Tesla Model X en ligne de mire

Le constructeur chinois Aito lève le voile sur sa nouvelle voiture électrique, un SUV baptisé M8. Ce dernier est conçu en partenariat avec Huawei et peut parcourir jusqu’à 700 kilomètres en une seule charge.

Crédit : Aito

Avez-vous déjà entendu parler de Aito ? La réponse est très probablement non. Cependant, vous avez peut-être vu ses voitures récemment. En effet, on se rappelle que le constructeur chinois était présent lors du dernier mondial de l’auto de Paris, au mois d’octobre 2024. Ce dernier avait notamment ramené son M9 dans ses valises ainsi que ses Aito 5 et 7.

Un grand SUV rival de la Tesla Model X

Cependant, la marque fondée en 2021 n’est pas encore commercialisée chez nous pour le moment. Il s’agit pour mémoire d’une co-entreprise crée par le constructeur automobile Seres et le géant de la tech Huawei. Et voilà qu’elle vient de lever le voile sur sa toute nouvelle voiture électrique, comme elle l’indique sur son compte Weibo officiel. Cette dernière est baptisée Aito M8 et prend la forme d’un grand SUV, qui chasse sur les terres de la Tesla Model X.

Cette nouvelle venue affiche des dimensions très généreuses, puisqu’elle mesure 5,19 mètres de long, pour 2,0 mètres de large et 1,80 mètre de haut. Elle repose sur de grandes jantes de 21 pouces, et affiche un style facilement reconnaissable. La voiture reprend l’identité esthétique des autres modèles de la gamme, et notamment au niveau de la face avant. Nous retrouvons des feux à LED, qui devraient reprendre une fonctionnalité vue sur les modèles présentés à Paris.

Pour mémoire, ces derniers peuvent afficher différents motifs, et même projeter des images sur un mur par exemple. Mais pour le moment, le constructeur n’a pas encore donné beaucoup d’informations sur son SUV électrique. Celui-ci affiche une silhouette très cubique, qui devrait notamment favoriser l’habitabilité, avec une garde au toit généreuse. On note également la présence sur le toit d’un capteur LiDAR, qui permet sans doute d’atteindre une conduite autonome de niveau 3 à terme. À noter que l’Aito M8 fait partie des premiers à avoir le droit au système Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 4.

Enfin, la partie arrière ressemble elle aussi aux autres modèles de la gamme, avec ses feux reliés entre eux par une bande noire. La voiture sera disponible avec plusieurs teintes de carrosserie, dont le nouveau Violet Nuit. Pour le moment, le poste de conduite n’a pas encore été montré, mais il devrait s’inspirer des autres modèles de la gamme. Nous devrions alors retrouver un écran tactile intégrant le système d’infodivertissement HarmonyOS fourni par Huawei. À savoir que la voiture est disponible avec cinq ou six places.

Plusieurs versions dans le catalogue

Le site spécialisé Car News China précise quant à lui que l’empattement mesure 3,11 mètres, ce qui est plutôt généreux. En revanche, le volume de coffre reste encore inconnu pour le moment. Sous son capot, le nouvel Aito M8 embarque un système de propulsion électrique haute tension 7-en-1 de Huawei, doté d’une alimentation redondante à double circuit. Ce dernier se décline en plusieurs versions, avec deux ou quatre roues motrices. La première revendique une puissance de 304 chevaux, tandis que la seconde ajoute un moteur de 215 chevaux à l’avant.

Ces deux déclinaisons embarquent une batterie fournie par CATL et affichant une capacité de 100 kWh. De quoi offrir une autonomie maximale de 705 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 599 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Pour le moment, le temps et la puissance de charge n’ont pas encore été révélés. Mais on sait que le SUV a le droit à une architecture 800 volts. À savoir que le système 7-en-1 développé par le constructeur offre de nombreux avantages selon Richard Yu, directeur exécutif de Huawei.

Ce dernier indique que cette solution permet de gagner 30 % d’espace dans l’habitacle et le coffre, et d’atteindre un rendement de 92,9 % CLTC. En fait, cela se traduit par la présence de deux circuits d’alimentation ainsi que par un recours à l’IA, entre autres. Il faut compter 378 000 yuans, soit environ 45 649 euros pour cet Aito M8, qui pourrait finir par arriver en Europe. Mais dans ce cas, le tarif devrait être revu à la hausse, en raison des droits de douane. Le SUV se décline aussi dans une version dotée d’un prolongateur d’autonomie.