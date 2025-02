Kia lance une voiture électrique ultra-pratique avec les SUV en ligne de mire : voici le PV5

En parallèle de ses nouvelles EV2 et EV4, Kia lève le voile sur une inédite voiture électrique. Baptisée PV5, cette dernière prend la forme d’un utilitaire, qui vise à concurrencer les Volkswagen ID. Buzz et Renault Trafic E-Tech.

Kia PV5 // Source : Kia

Si de nombreux constructeurs, comme Porsche, Ford ou encore Volvo ont fait le choix de ralentir sur la voiture électrique, ce n’est en revanche pas le cas de tous. Chez Kia par exemple, l’offensive se poursuit, alors que la firme possède déjà une gamme bien étoffée. On peut notamment citer l’EV6 et l’EV9 ainsi que le petit dernier, l’EV3 que nous avons récemment pu essayer.

Un modèle inédit dans le catalogue

Mais voilà que la firme coréenne continue sur sa lancée. Elle profite de son EV Day pour lever le voile sur plusieurs modèles. Parmi eux, l’EV4, qui avait été préfigurée par un concept-car en fin d’année 2023, de même que l’EV2. Il s’agit d’une petite auto abordable, qui avait été annoncée quelques semaines plus tôt. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c’est le 3ᵉ véhicule qui a été officialisé lors de cet évènement. Ce dernier porte le nom de Kia PV5, et il est le premier représentant du segment des vans électriques au sein de la marque.

Kia PV5 // Source : Kia

Inaugurant la gamme PVB (Purpose-Built Vehicle ou véhicule à usage spécifique) chez le constructeur, ce nouvel arrivant se déclinera en plusieurs versions. En effet, il se déclinera en utilitaire classique, mais également en ludospace familial, à cinq ou six places, comme le Ford e-Tourneo Courrier. Une version « chassis cab » permettant diverses configurations sera aussi proposée pour les professionnels. Mais nous reviendrons dessus un peu plus bas. Le Kia PV5 avait été montré sous sa forme définitive quelques jours plus tôt, et son style n’est donc pas une grande surprise.

Kia PV5 // Source : Kia Kia PV5 // Source : Kia Kia PV5 // Source : Kia

La face avant reprend le style des dernières productions de la marque, avec des feux à LED particulièrement originaux. Nous retrouvons un pare-brise très droit, ainsi qu’un bouclier avant assez imposant. Globalement, la silhouette est très cubique, afin d’optimiser l’espace à bord, quelle que soit la version choisie. Les dimensions sont quant à elles identiques, avec 4,70 mètres de long pour 1,90 mètre de large. Le van électrique mesure 1,90 mètre de haut, de quoi offrir une excellente garde au toit pour les passagers.

Kia PV5 // Source : Kia Kia PV5 // Source : Kia Kia PV5 // Source : Kia

Le Cx (coefficient de traînée) n’a pas été précisé par le constructeur dans son communiqué, mais nul doute que celui-ci devrait être assez élevé. De profil, la version ludospace se distingue par de grandes vitres latérales, et la déclinaison utilitaire possède des panneaux de carrosserie à la place. Cette dernière a le droit à des portes battantes à l’arrière, tandis que la poupe des deux variantes reste globalement identique. Nous retrouvons en effet des feux verticaux et le logo de la marque.

À bord, toutes les technologies nécessaires

Le nouveau Kia PV5 offre un intérieur modulaire et très pratique, quelle que soit la version choisie. Le poste de conduite offre de nombreux rangements pour la famille et les professionnels qui en prendront le volant. La console centrale s’offre des porte-gobelets, et on retrouve également un crochet faisant office de porte-manteau. Des filets permettent également de ranger les bagages. Si le volume de coffre n’a pas été précisé pour la version van, plusieurs configurations sont possibles. Trois rangées de sièges sont disponibles, qui peuvent être utilisées différemment selon les besoins.

Kia PV5 // Source : Kia

Dans la déclinaison utilitaire Cargo, l’espace de chargement atteint les 5,1 m³, tandis que le plancher est à seulement 41,9 centimètres. Ce qui permet de charger facilement des objets encombrants. Divers éléments peuvent être ajoutés pour rendre l’intérieur encore plus pratique, dont des rails permettant de fixer des éléments. Le Kia PV5 a aussi été conçu pour faciliter l’accès aux personnes en fauteuil roulant, avec rampe pouvant supporter jusqu’à 300 kilos. Mais ce n’est pas tout, car le van fait aussi la part belle à la technologie.

Kia PV5 // Source : Kia Kia PV5 // Source : Kia Kia PV5 // Source : Kia

Et pour cause, ce nouvel arrivant s’offre tout le nécessaire pour être tout à fait dans l’air du temps. Le conducteur a donc le droit à un grand écran tactile de 12,9 pouces, qui s’offre un système d’info-divertissement basé sur Android Automotive. Ce dernier est alors compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance. Si cela n’a pas été confirmé dans le communiqué, le véhicule est très probablement équipé d’Apple CarPlay et Android Auto sans fil, comme c’est le cas d’autres modèles de la gamme.

Kia PV5 // Source : Kia

Plusieurs ports USB sont disséminés à l’intérieur du véhicule pour les passagers. La vitesse et toutes les informations importantes pour la conduite sont affichées sur le combiné d’instrumentation numérique. L’accès à bord du van peut se faire sans clé, via le système Digital Key 2.0. Enfin, le poste de conduite du nouveau Kia PV5 fait appel à des matériaux faciles à entretenir, et surtout éco-responsables. Les sièges sont par exemple recouverts de polyuréthane bio et le PVC est remplacé par de l’oléfine thermoplastique plus durable.

Deux batteries et une autonomie correcte

Le nouveau Kia PV5 repose sur la plateforme E-GMP bien connue et déjà utilisée pour de nombreux modèles de la marque, et dans la gamme de Hyundai. Cette dernière possède la particularité d’avoir une architecture skateboard, qui lui permet de faire preuve d’une grande modularité. D’ailleurs, ce van électrique est également le premier SDV (software-defined vehicule) de la marque coréenne. C’est à dire qu’il a été conçu autour de sa partie logicielle, qui est particulièrement développée et qui pourra être mise à jour au fil des années.

Ce nouvel arrivant se décline en plusieurs versions, avec un choix de deux batteries NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 51,5 et 71,2 kWh. A noter que la variante Cargo propose également une alternative LFP (lithium – fer – phosphate) affichant une capacité de 43,3 kWh. Il faut savoir que le Kia PV5 opte pour une architecture cell-to-pack, avec de cellules de batteries qui ne sont pas intégrées dans des modules. Ce qui permet de gagner de la place mais aussi de réduire sensiblement le poids.

Kia PV5 // Source : Kia

L’autonomie maximale est quant à elle annoncée à environ 400 kilomètres selon le cycle WLTP. Ce n’est pas énorme, mais c’est cependant suffisant pour rassurer les automobilistes qui ont peur de tomber en panne. La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en 30 minutes en courant continu, mais la puissance maximale n’a pas été confirmée par le constructeur pour le moment. Malheureusement, le véhicule ne semble pas avoir le droit à une architecture 800 volts. Il propose ne revanche la charge bidirectionnelle V2L (vehicule to load).

Kia PV5 // Source : Kia

En ce qui concerne les performances, une seule motorisation est disponible dans la gamme pour le moment. Le van électrique, quelle que soit sa carrosserie, embarque un moteur électrique de 120 kW, soit environ 163 chevaux, pour un couple de 250 Nm. Rien n’a en revanche été dit sur les performances, telles que le 0 à 100 km/h ainsi que la vitesse maximale de ce nouvel arrivant au sein du catalogue. Nous devrions sans doute en savoir un peu plus au cours des prochains mois à ce sujet.

De nombreux rivaux

Le nouveau Kia PV5 arrivera en Europe d’ici au milieu de l’année 2025, tandis que les précommandes ouvrir un peu plus tôt, sans doute au cours du printemps. Le van électrique va devoir faire face à une concurrence rude, face aux Citroën ë-Berligo et autres Renault Kangoo E-Tech. Sans oublier les nouveaux utilitaires de la marque Flexis, fruit de l’alliance entre la marque au losange et Volvo. Pour le moment, le prix de ce nouvel arrivant n’a pas encore été annoncé par le constructeur. Il devrait être produit en Corée du Sud, ce qui pourrait le priver de bonus écologique en France…