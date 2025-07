Amazon baisse une seconde fois le prix de l’excellent Samsung Galaxy S25 lors des soldes

Le Galaxy S25 est l’un des derniers représentants de panier haut de gamme de Samsung en 2025. C’est un smartphone Android qui réserve quelques surprises, à commencer par son prix qui tombe actuellement à 682,05 euros au lieu de 899 euros au lancement. Notez qu’il était vendu à 752 euros depuis le début des soldes.

C’est un combat de titans qui se répète chaque année : les nouveaux smartphones d’Apple et de Samsung qui s’affrontent avec une sortie à quelques semaines d’intervalle. Dans le coin gauche, l’iPhone 16 et le savoir-faire d’Apple ; dans le coin droit, le Samsung Galaxy S25. Un smartphone compact avec un excellent écran, boosté par sa puce Snapdragon 8 Elite et soutenu par 7 ans de mises à jour logicielles. Un challenger, pas un outsider, qui séduit la foule avec sa réduction de 217 euros pendant les soldes.

Les atouts du Samsung Galaxy S25

Des performances de pointe sans surchauffe

Les 7 ans de mises à jour garantis par Samsung

La qualité de l’écran, lumineux et fluide

Lors de sa sortie en début d’année, le Samsung Galaxy S25 était vendu 899 euros. Depuis, son prix s’est plutôt stabilisé autour de 850 euros, mais les soldes sont bien sûr passées par là et on le trouve actuellement à 682,05 euros sur Amazon. C’est actuellement le prix le plus bas jamais proposé par la plateforme.

Historique des prix pour le Samsung Galaxy S25 sur Amazon // Source : Keepa.

Des évolutions invisibles par rapport au Galaxy S24

Il ne faut pas se méprendre : le Samsung Galaxy S25 apporte bel et bien des nouveautés par rapport au Galaxy S24. C’est juste qu’elles ne se voient pas forcément à l’œil nu. L’esprit minimaliste est conservé, avec des dimensions plus fines (7,2 mm vs 7,6 mm) et même un poids plus léger de 5 g qui passe à 162 g. On retrouve le verre Gorilla Glass Victus 2 avec un cadre renforcé en aluminium « Armor » pour le S25, pour une meilleure durabilité.

À l’arrière, des anneaux apparaissent autour des modules photos, ce qui donne un côté plus moderne. Un effort a été fait sur les bordures, légèrement réduites, en revanche les coins restent arrondis de la même façon. L’écran reste une dalle Dynamic AMOLED 2x de 6,2 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. La luminosité fait un bond en avant pour en profiter même en plein soleil, surtout en mode HDR.

Des performances de qualité avec le Snapdragon 8 Elite for Galaxy

À l’intérieur du Samsung Galaxy S25 on retrouve le SoC Snapdragon 8 Elite estampillé « for Galaxy ». Cette appellation ne traduit pas un boost significatif de puissance, plutôt une optimisation spécifique à ce smartphone et aux usages liés, notamment avec l’IA. La puissance est donc au rendez-vous et il peut tout faire tourner sans provoquer de surchauffe, un confort bien appréciable.

Le bloc photo du Samsung Galaxy S25 propose un trio classique avec 50 + 12 Mpx + 10 Mpx téléobjectif x3 pour des clichés avec une gestion correcte de la dynamique et du détail. Les images manquent parfois de punch et le mode portrait ainsi que l’ultra grand-angle restent perfectibles. Côté autonomie, le S25 tient une journée en usage soutenu, mais ne fait pas mieux que la moyenne, et sa charge rapide reste limitée à 25 W, soit environ une heure pour une recharge complète. D’ailleurs, dans cette offre, Amazon fournit le chargeur secteur 25 W.

Retrouvez le test du Samsung Galaxy S25 pour en apprendre plus sur les qualités et les défauts de ce smartphone.

