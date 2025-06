Les soldes battent leur plein et les offres sont nombreuses. Peut-être un peu trop nombreuses même… La rédaction de Frandroid a donc fait le tri des meilleures offres de l’événement. Smartphones, tablettes, casques et écouteurs ou encore téléviseurs, vous aurez de quoi vous équiper au meilleur prix !

Si vous êtes sur le point de faire des achats Tech en prévision de cet été, vous vous êtes sûrement déjà perdu(e)s sur les nombreuses pages marchandes à la recherche du Saint Graal. Il est vrai qu’il est difficile de s’y retrouver avec toutes les offres proposées actuellement.

Chez Frandroid, les produits Tech ça nous connait ! Vous pouvez donc nous faire confiance pour nos recommandations expertes. Que vous recherchiez la meilleure offre smartphone, tablette, PC portable ou TV 4K, vous êtes au bon endroit !

Les offres des soldes d’été, en DIRECT

Le TOP 15 des meilleures offres en solde

Apple MacBook Air M4

Ce laptop ultra silencieux est un excellent produit. Apple a juste ajouté la puce M4 à son MacBook Air 13 et cela suffit amplement tant c’est une très bonne machine. Puis, c’est assez rare de voir un produit de la Pomme sorti en 2025 avec déjà une aussi grosse réduction !

Au lieu de 1 199 euros, l’Apple MacBook Air 13 M4 est aujourd’hui disponible en promotion à 949 euros sur Cdiscount avec le code promo 50DES499. On le trouve au même prix sur Amazon, grace à 50 euros de remise supplémentaire dans le panier.

Et si vous voulez un modèle encore moins cher, il y a celui avec la puce M2, en ce moment en promotion à 749 euros sur Cdiscount avec le code promo 50DES499.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Le Samsung Galaxy S25 Ultra, c’est sans aucun doute le meilleur smartphone Android actuellement. Normal qu’il se retrouve dans cette liste, d’autant plus avec 300 euros de remise.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est un smartphone qui n’a pas que sa fiche technique de premium : son prix aussi. 1471,99 euros pour la version 12+256 Go proposée ici, soldée à 1 169,99 euros chez Boulanger grâce à une remise immédiate et 130 euros de réduction au panier.

Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 vient tout juste de sortir, donc toute réduction et bonne à prendre, non ?

Le prix officiel de la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World est de 509,99 euros. Les marchands la proposent plutôt à 499,99 euros, mais pendant les soldes, on la trouve à 484,99 euros sur Rakuten.

iPhone 16

Si vous attendiez les soldes pour vous procurer le dernier iPhone d’Apple avec une belle ristourne, vous avez bien fait ! En ce moment, chez Cdiscount, l’iPhone 16 coûte près de 200 euros de moins qu’à sa sortie.

L’iPhone 16 est sortie au prix de 969 euros. Sur Cdiscount, on le trouve en promotion à 799 euros dans sa version 128 Go et en appliquant le code 50DES499, le téléphone revient à 749 euros.

Si vous avez un budget plus restreint, mais que vous souhaitez renouveler votre iPhone 11, vous pouvez vous tourner vers l’iPhone 14 qui tombe à 549 euros avec le code 50DES499, contre 1 019 euros à sa sortie.

Samsung Galaxy S24

Le Samsung Galaxy S24 est un smartphone premium de l’année dernière, mais il reste excellent à ce jour, surtout qu’il va être mis à jour pendant encore très longtemps. Et en plus d’être à moitié prix, des écouteurs sans fil sont offerts !

Au lieu de 801,99 euros, le pack Samsung Galaxy S24 et Buds 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 449 euros sur Boulanger grâce à 50 euros de remise supplémentaire au panier et une ODR de 100 euros.

On trouve même le Samsung Galaxy S24 Plus à seulement 539 euros chez RED. Le prix peut descendre jusqu’à 359 euros si vous prenez un forfait chez l’opérateur et si vous choisissez de faire reprendre votre ancien smartphone (bonus de 100 euros).

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 est un casque Bluetooth à réduction de bruit active qui est une vraie référence dans le domaine. Même si depuis est sortie le XM6, il reste un bon casque à conseiller et qui se trouve bien plus abordable lors des soldes.

Habituellement vendu à 269 euros, le Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui proposé seulement à 206,99 euros sur le site Boulanger avec le code promo AUDIO10.

On trouve également le XM5 en promotion à 299 euros chez Boulanger, au lieu de 419 euros à son lancement.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Les nouveaux modèles de trottinettes électriques chez Xiaomi sont sortis tout récemment, donc les anciennes références sont bradées comme jamais pour les soldes d’été. C’est actuellement le cas de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, le modèle le plus haut de gamme de son époque, aujourd’hui à moitié prix !

Au lieu de 999 euros lors de son lancement, la Xiaomi Scooter 4 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 559 euros sur Décathlon.

Nothing Ear (a)

Si vous recherchez de bons écouteurs sans fil sans y mettre un prix exorbitant, les Nothing Ear (a) répsentent un excellent choix. Ils offrent un son plein d’énergie, une bonne restitution des voix, une réduction de bruit active performante, le tout pour moins de 70 euros pendant les soldes.

Proposés au tarif de 99 euros à leur sortie, les Nothing Ear (a) se négocient actuellement en promotion à 69 euros sur le site d’Amazon.

Alienware AW2723DF

Alienware fait des écrans PC de qualité et son modèle AW2723DF ne déroge pas à la règle. Ici, pas de QD-OLED, mais une belle dalle Fast IPS rafraîchit à 240 Hz. Du coup, le prix est bien plus intéressant.

Pendant les Soldes d’été 2025 sur le site de Dell, vous retrouvez l’écran Alienware AW2723DF pour 364,07 euros alors que d’habitude, il est vendu 519 euros.

Asus Vivobook 15 OLED

Cet Asus VivoBook 15 OLED coche toutes les cases pour un usage pro ou quotidien, avec un écran qui en met plein la rétine, une configuration équilibrée et un châssis sobre. De plus, il coûte moins de 500 euros pour les soldes !

Au lieu de 649,99 euros, le VivoBook 15 OLED S1504 est aujourd’hui disponible en promotion à 454,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Laptop gaming sous RTX 4060 au plus bas prix

Envie d’une machine puissante, fluide et réactive pour lancer vos jeux AAA, le tout sans vous ruiner ? Voici le Erazer Deputy P60i, un laptop avec RTX 4060 qui ne coûte vraiment plus si cher que ça grâce aux soldes d’été.

Vendu au départ à 1 099,99 euros, mais maintenant plus habituellement à 699 euros, le PC portable Erazer Deputy P60i est en ce moment remisé à seulement 549,99 euros sur Cdiscount, avec le code promo 50DES499.

Si vous voulez moins cher, il y a aussi le modèle Crawler e30 avec une RTX 2050 et un i5 12e gen pour 399 euros avec, encore une fois, le code promo 25DES249.

Nothing Phone (2)

Un excellent smartphone qui valait 849 euros dans sa version 512 Go. Aujourd’hui, le Nothing Phone (2) est à moitié prix pour les soldes ! Une affaire à ne pas rater, surtout que le prix du prochain modèle devrait être très salé.

Au lieu de 849 euros au lancement, le Nothing Phone (2) est aujourd’hui disponible en promotion à 394 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Si vous recherchez une bonne tablette Android pas chère, voici la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. La version 2024 de cette ardoise s’est mise à jour pour afficher encore un meilleur rapport qualité-prix, et c’est sans compter sur les soldes qui la proposent à moitié prix !

De base à 449 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est aujourd’hui remisée à 224,79 euros sur le site de la Fnac et Darty.

On trouve aussi la Samsung Galaxy Tab S10 FE en promotion à 409 euros chez Boulanger grâce à une remise immédiate et 40 euros de remises supplémentaires au panier.

Philips Hue Play

Beaucoup recherche généralement du Philips Hue à prix réduit pendant ce genre d’événement. Voici donc les barres lumineuses Philips Hue Play, qui font partie des éclairages connectés les plus intéressants de la marque. Pendant les soldes d’été, on peut d’ailleurs en avoir quatre pour le prix quasi de deux.

Au lieu de 279,98 euros, les deux packs de deux Philips Hue Play peut actuellement vous revenir à 151,42 euros chez Darty. Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’ajouter les deux produits dans le panier, la réduction s’affichera automatiquement. Un seul pack coûte d’ailleurs 139,99 euros sur le site de Darty.

Neomouv Raipon High Frame

Si vous recherchez un bon vélo électrique, Decathlon a ce qu’il vous faut avec le Neomouv Raipon High Frame. Un VTC électrique aussi élégant que performant, avec plus de 1 000 euros de remise.

C’est l’une des plus belles réductions de ces soldes d’été 2025 par Decathlon : ce Neomouv Raipon High Frame passe de 1 999 euros à 879,99 euros, disponible uniquement en taille S/M.

Sans oublier que vous pouvez demander des aides à l’État pour faire baisser la facture de quelques centaines d’euros supplémentaires.

