iPhone 14 : cet ancien fleuron d’Apple est en cours de déstockage durant les soldes

Oui, l’iPhone 14 est sorti en 2022. Mais mĂŞme s’il a depuis Ă©tĂ© remplacĂ© par plusieurs gĂ©nĂ©rations de smartphones, cet ancien fleuron d’Apple reste tout de mĂŞme recommandable. En ce moment, il est affichĂ© Ă 549 euros au lieu de 1 019 euros pour les soldes d’Ă©tĂ© chez Cdiscount.

La 14e gĂ©nĂ©ration d’iPhone est arrivĂ©e sur le marchĂ© il y a trois ans. Le modèle classique, l’iPhone 14, nous avait Ă l’Ă©poque beaucoup plu en raison de sa puce puissante ou encore de son autonomie de deux jours. Mais son prix d’alors, qui dĂ©passait les 1 000 euros, Ă©tait rĂ©ellement rĂ©dhibitoire. Son tarif a Ă©videmment dĂ©gringolĂ© au fil du temps, et c’est pendant ces soldes d’Ă©tĂ© que son rapport qualitĂ©-prix est plus intĂ©ressant. Et ce, grâce Ă une promotion qui permet Ă son prix de passer sous les 550 euros.

Ce qu’il faut savoir sur l’iPhone 14

Une dalle OLED de 6,1 pouces

Une autonomie de deux jours

Pas d’USB-C !

LancĂ© Ă 1 019 euros, l’iPhone 14 est aujourd’hui affichĂ© Ă 549 euros chez Cdiscount avec le code promo 50DES499.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant l’iPhone 14. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des finitions toujours aussi soignées

Non, on ne prĂ©sente pas l’iPhone 13 ici, mĂŞme si tout semble l’indiquer, visuellement parlant. En effet, l’iPhone 14 adopte les mĂŞmes tranches plates en aluminium, les mĂŞmes arĂŞtes en courbes douces et le mĂŞme dos recouvert d’une couche de verre. Mais ce n’est pas une mauvaise chose, tant les finitions sont toujours aussi exemplaires et la prise en main excellente.

Concernant son Ă©cran, l’iPhone 14 intègre une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, qui offre une bonne luminositĂ© et des contrastes infinis. Ce qu’on apprĂ©cie nettement moins, c’est ce taux de rafraĂ®chissement bloquĂ© Ă 60 Hz, un dĂ©faut que l’on a eu du mal Ă accepter Ă l’Ă©poque lorsque le smartphone coĂ»tait encore plus de 1 000 euros. Ceci Ă©tant, pour tous les usages qui ne demandent pas une fluiditĂ© importante, on reste heureusement sur une très bonne dalle.

Le dernier iPhone version Lightning

Dans les entrailles de l’iPhone 14, se niche une puce A15 Bionic, qu’il avait empruntĂ©e Ă l’iPhone 13 Pro. Un processeur qui permet de faire tourner n’importe quelle application avec une fluiditĂ© parfaite. Certes, il n’est pas possible de pousser les rĂ©glages graphiques de jeux aussi loin que sur une puce plus rĂ©cente, mais vous devriez pouvoir lancer tout ce qui se trouve sur l’App Store sans trop trembler.

CĂ´tĂ© photo, l’iPhone 14 est dotĂ© d’un capteur principal stabilisĂ© de 12 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un capteur selfie de 12 Mpx avec autofocus. Ce module lui permet de bien s’en sortir dans des conditions correctes, mais le piquĂ© est parfois en retrait sur certains clichĂ©s, tandis que l’absence de tĂ©lĂ©objectif est regrettable. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, nous avions pu utiliser l’iPhone 14 pendant deux jours avant de devoir passer par la case recharge.

Notez toutefois que l’iPhone 14 dispose d’un port Lightning, et non d’un port USB-C comme sur les plus rĂ©centes gĂ©nĂ©rations de smartphones Apple. C’est d’ailleurs pour cela qu’Apple a retirĂ© ce modèle, et deux autres, de la vente sur son site officiel.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de l’iPhone 14.

Ă€ lire aussi :

Quel est le meilleur iPhone : le comparatif 2025 des modèles à acheter (et à éviter)

Les Soldes d’Ă©tĂ© 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’Ă©tĂ© en France. En cette occasion, la rĂ©daction de Frandroid met Ă votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider Ă faire votre choix dans votre prochain achat Tech Ă prix rĂ©duit. Il y a plusieurs articles avec diffĂ©rentes thĂ©matiques, Ă vous de choisir :

Et pour ĂŞtre sĂ»r de ne manquer aucun bon plan de l’Ă©dition 2025 des soldes d’Ă©tĂ©, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©charger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’Ă©tĂ© 2025

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.