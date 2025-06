Realme P3 : le smartphone 5G pour les joueurs se fait une coupe d’été de 100 €

Le Realme P3 coche beaucoup de cases pour un smartphone de sa catégorie : écran AMOLED 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 4, grosse batterie, certification IP69 et une caméra de 50 MP qui fait le job. Habituellement vendu 299 euros, on le retrouve désormais à 199 euros pour les soldes chez Amazon.

La valse des soldes d’été est à tambour battant et vous recherchez un smartphone 5G pas cher ? Le Realme P3 est puissant, lumineux, endurant, mais à un prix qui reste très correct. Et quand on sait qu’il est IP69, avec une batterie de 5260 mAh et possède un écran AMOLED 120 Hz à 2000 nits, on se dit qu’on tient un deal solide, surtout à moins de 200 euros sur Amazon.

Les atouts de Realme P3

Un Ă©cran AMOLED 120 Hz Ă 2000 nits :

Une certification IP69, rĂ©sistance Ă l’eau et la poussière

Une autonomie XXL et une recharge rapide Ă 45 W

Au lieu de 299 euros, le Realme P3 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 199 euros sur Amazon.

Un écran à la hauteur, conçu pour durer

Le realme P3 mise gros sur son affichage : une dalle AMOLED de 6,67 pouces capable d’atteindre 2000 nits de luminositĂ©. C’est simple : en extĂ©rieur, il reste parfaitement lisible mĂŞme sous un soleil d’apocalypse. Le taux de rafraĂ®chissement Ă 120 Hz garantit une fluiditĂ© sans faille dans les scrolls, jeux et vidĂ©os.

C’est aussi un écran pensé pour les usages sportifs ou professionnels, avec revêtement Gorilla Glass et bords plats bien nets. Un design brut mais pratique, sans effet miroir glissant.

Mais le vrai atout du P3, c’est son certificat IP69 : résistance à la poussière, à l’eau, aux chocs et aux températures extrêmes. Oui, IP69, comme sur les équipements industriels. C’est rare sur un smartphone à moins de 200 €.

Une fiche technique musclée

Le Snapdragon 6 Gen 4 associé à 8 Go de RAM (extensibles jusqu’à 16 Go en RAM virtuelle) permet de gérer sans sourciller les apps lourdes, les jeux 3D et les multitâches. Ajoutez un stockage de 256 Go, sans bloatware ni partition farfelue, et vous obtenez un smartphone prêt à l’emploi, sans prise de tête.

Côté autonomie, la batterie de 5260 mAh assure facilement 1,5 jour d’usage mixte, avec une charge rapide 45 W qui refait le plein en moins d’une heure. Il n’y a pas d’adaptateur dans la boîte, mais c’est la norme sur ce segment, et si vous cherchez lequel achetez, notre guide sur les chargeurs rapides est fait pour vous.

Un capteur photo polyvalent et une vraie étanchéité

Son capteur principal de 50 MP épaulé par l’AI s’en sort bien, même en basse lumière. Les clichés sont détaillés, avec une balance des blancs correcte et un mode nuit convaincant.

Afin de comparer le Realme P3 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

Les Soldes d’Ă©tĂ© 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’Ă©tĂ© en France. En cette occasion, la rĂ©daction de Frandroid met Ă votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider Ă faire votre choix dans votre prochain achat Tech Ă prix rĂ©duit. Il y a plusieurs articles avec diffĂ©rentes thĂ©matiques, Ă vous de choisir :

Et pour ĂŞtre sĂ»r de ne manquer aucun bon plan de l’Ă©dition 2025 des soldes d’Ă©tĂ©, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©charger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’Ă©tĂ© 2025

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.