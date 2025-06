CyberGhost : ce VPN noté 8/10 est à seulement 2,19 €/mois durant les soldes d’été

Les soldes d’été ne se limitent pas aux smartphones, PC et autres accessoires tech. Les VPN aussi s’affichent à prix mini, comme CyberGhost, actuellement disponible à -82 %.

Entre les soldes d’été et les vacances qui approchent à grands pas, le mois de juin est la bonne période pour s’équiper d’un VPN. L’un des plus premium du marché, CyberGhost VPN, est en effet disponible avec une belle remise de 82 %.

Pour à peine 2,19 euros par mois (HT), soit le prix d’un café allongé en terrasse, vous pouvez sécuriser jusqu’à 7 de vos appareils et profiter de tous les avantages induits par un VPN aussi performant que celui de CyberGhost. Retour sur ses principaux atouts.

Protéger sa connexion et ses appareils n’a jamais été aussi simple

Certains internautes sont persuadés que les VPN sont réservés aux professionnels, aux passionnés d’informatique, ainsi qu’aux gamers. Mais il n’en est rien. Activer et paramétrer un VPN ne nécessite en réalité aucune connaissance technique. Certaines applications comme celle de CyberGhost se lancent d’ailleurs en un clic et vous connectent automatiquement au serveur le plus optimal en fonction de votre emplacement et de vos besoins (streaming, téléchargement, navigation web).

Un clic et vous voilà protégé par le VPN de CyberGhost // Source : CyberGhost

Une fois installé, cet outil regorge de fonctionnalités pratiques et utiles. Déjà, CyberGhost VPN protège efficacement toutes vos données lorsque vous êtes connecté à internet. L’été, entre les sorties, les déplacements et les vacances, il est difficile d’échapper aux réseaux Wi-Fi publics. Or, chaque fois que vous les utilisez pour consulter vos e-mails, votre compte bancaire ou pour acheter en ligne, vous pouvez exposer des informations sensibles aux pirates adeptes de la technique du man-in-the-middle. C’est là qu’entre en jeu CyberGhost.

Dès que vous l’activez, l’outil crée un tunnel de connexion sécurisé et chiffre l’intégralité de votre flux de données. Mieux, la fonctionnalité kill switch coupe automatiquement votre connexion à internet dès que le lien avec le serveur VPN est rompu, pour que vos données ne soient jamais à votre insu à la merci des hackers.

Pour aller encore plus loin, Cyberghost VPN applique une politique stricte de no-log et n’enregistre donc jamais votre historique de navigation et de connexion au VPN.

Les multiples vertus de la délocalisation de votre adresse IP

En vous connectant à l’un de ses 11 700 serveurs, CyberGhost vous fait profiter de multiples avantages. Déjà, vous pouvez accéder à des contenus théoriquement géobloqués, comme le catalogue américain de votre plateforme de streaming préférée ou les articles de certains médias non ouverts à l’international.

Un large choix de serveurs répartis à travers le monde pour répondre à tous les besoins // Source : CyberGhost

Les amoureux des voyages gagnent aussi à s’équiper d’un VPN, la délocalisation de l’adresse IP permettant dans certains cas d’obtenir des billets d’avion à moindre coût. Et une fois à l’étranger, votre connexion reste protégée en toutes circonstances et il suffit de choisir un serveur français pour retrouver tous ses contenus habituels. Si vous jetez votre dévolu sur des pays marqués par la censure, CyberGhost vous permet aussi de contourner ces blocages et d’accéder normalement aux réseaux sociaux et aux médias.

Aussi complet soit-il, CyberGhost VPN est accessible durant les soldes d’été au prix plancher de 2,19 euros par mois (HT) avec un abonnement de 2 ans et s’accompagne en prime d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.