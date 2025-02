Renforcez votre sécurité et votre vie privée à petit prix avec le VPN de CyberGhost

Un bon VPN premium ne coûte pas forcément un bras. La preuve avec CyberGhost, qui propose exceptionnellement son outil de cybersécurité à seulement 2,19 euros par mois, avec en prime une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Parfait pour le tester sans prendre de risque.

Pour renforcer la sécurité de ses appareils sans dégrader sa vitesse de connexion, rien ne vaut un VPN à haute performance. CyberGhost fait partie des meilleurs en la matière et a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 8/10 sur Frandroid.

Doté de fonctionnalités avancées et simples à utiliser, y compris pour les plus néophytes, ce VPN premium est plus abordable que jamais. Pendant quelques jours seulement, CyberGhost propose son abonnement de 2 ans à -82 % et offre en prime 2 mois gratuits. Mieux, vous pouvez le tester durant 45 jours et solliciter un remboursement si vous n’êtes pas satisfait.

Une sécurité à toute épreuve sans la complexité d’utilisation

Grâce à CyberGhost, il n’est pas nécessaire d’être aguerri en informatique pour profiter de tous les avantages que procure un VPN. Quelques clics suffisent à le paramétrer efficacement et à activer sa protection.

Une fois l’abonnement souscrit, il est possible d’installer l’application CyberGhost simultanément sur 7 appareils différents. Smartphones Android, iPhone, tablettes, PC, Mac, Chromebook, smartTV et même consoles de jeu peuvent alors être sécurisés.

L’application CyberGhost pour iOS est très simple à utiliser et rapide à paramétrer // Source : Cyberghost

Ensuite place au paramétrage. Sur ce point, l’éditeur a fait en sorte que la configuration soit la plus facile et la plus intuitive possible. Un pari réussi sachant qu’il suffit d’appuyer sur un bouton pour lancer le VPN et se connecter à un serveur sécurisé. CyberGhost en propose plus de 11 700 répartis sur 100 pays. Sur ce point, plusieurs options sont possibles en fonction de vos préférences et de vos besoins :

se connecter automatiquement au serveur VPN le plus performant par rapport à sa position ;

choisir une localisation précise ;

préciser l’activité à sécuriser et se connecter à un serveur optimisé en ce sens (streaming, gaming, téléchargement de fichiers volumineux).

Dans tous les cas, CyberGhost fait en sorte de réduire au maximum la latence et de vous faire gagner en fluidité. Le groupe renouvelle d’ailleurs régulièrement son parc de serveurs et promet pour un grand nombre d’entre eux une vitesse de connexion pouvant atteindre 10 Gb/s. Et pas question d’être bridé, ce VPN protégeant vos appareils en illimité, quelle que soit votre bande passante.

Une sécurité de haut vol pour mettre à l’abri ses données

Si CyberGhost est simple à utiliser et abordable, ce VPN offre malgré tout une protection optimale. L’outil supporte, en effet, les protocoles de sécurité les plus efficaces et les plus performants du marché : WireGuard et OpenVPN. Ainsi, lorsque l’utilisateur se connecte à l’un de ses serveurs, le VPN crée un tunnel sécurisé, chiffre automatiquement tout le flux de données et masque l’adresse IP de l’appareil. Une option permet en sus de bloquer les DNS malveillants. Un atout complémentaire pour se prémunir contre la publicité ciblée, les trackers et les malwares.

Une remise exceptionnelle sur le VPN premium de Cyberghost // Source : CyberGhost

Pour aller encore plus loin, la fonctionnalité « kill switch » se charge de couper automatiquement la connexion à internet dès que le lien avec le serveur VPN est rompu.

Que vous soyez connecté à votre domicile ou à un réseau Wi-Fi public, toutes les informations que vous saisissez en ligne et que vous envoyez sont à l’abri des hackers. Grâce aux VPN ces derniers ne peuvent pas s’introduire sur le réseau et donc collecter votre flux de données par la technique dite du « Man-in-the-Middle ».

CyberGhost s’engage enfin à appliquer une politique stricte de no-log. Votre historique de navigation n’est donc jamais enregistré par le fournisseur de VPN et votre vie privée reste préservée en toutes circonstances, même si l’éditeur fait l’objet d’une fuite de données.

En dépit de ses nombreux atouts, le VPN de CyberGhost est l’un des moins chers du marché. Surtout en ce moment, ce VPN profitant d’une remise exceptionnelle de 82 % sur son abonnement de 2 ans, ainsi que de deux mois offerts. La solution revient alors à 2,19 euros par mois et s’accompagne d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.