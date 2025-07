Ce VPN ferme définitivement ses serveurs, les clients avec un abonnement à vie dédommagés par un concurrent

Souscrire à un abonnement à vie et voir plus tard son compte désactivé sans préavis… C’est ce qui est arrivé récemment aux clients d’un VPN estonien qui a fermé brutalement ses serveurs. Mieux encore, c’est un concurrent de ce VPN qui propose de dédommager les clients lésés.

Quand bien même ils sont conçus avant tout pour notre sécurité en ligne, les VPN n’échappent pas aux lois cruelles du marché et BulletVPN l’a récemment appris à ses dépens. Comme nous le rapporte PCGamesN, le VPN estonien a annoncé la fermeture définitive de ses serveurs. Problème : certains clients avaient souscrit à un abonnement à vie et s’attendaient probablement à ce que la mention « à vie » soit scrupuleusement respectée au lieu de voir leur compte disparaître en même temps que BulletVPN.

Quand le concurrent se charge du dédommagement

Aujourd’hui, le site de BulletVPN n’affiche plus qu’un message intitulé « End of Life« dans lequel le fournisseur annonce la fermeture immédiate de ses serveurs : « Cette décision a été prise après un examen minutieux de divers facteurs, notamment l’évolution de la demande du marché, des exigences technologiques et la durabilité des opérations« .

BulletVPN ne fait mention d’aucun remboursement, aucun dédommagement si ce n’est un abonnement de 6 mois offert chez un de ses concurrents, Windscribe. BulletVPN précise toutefois que cette initiative est de Windscribe seule et qu’il n’existe aucun engagement ou échange financier ou d’informations entre les deux fournisseurs.

Disons-le, c’est doublement la honte pour BulletVPN. Ce fait met toutefois en lumière l’inconvénient majeur de ces abonnements à vie, qui ne sont jamais réellement à vie. Il s’agit avant tout d’une stratégie marketing pour attirer des clients et tenter de rivaliser avec les plus gros fournisseurs de VPN du marché. Par ailleurs, aucun de ces derniers (NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost VPN, Surfshark…) ne propose d’abonnement à vie. Dans un marché aussi concurrentiel, la survie commerciale ne tient parfois à pas grand-chose.