VPN : Surfshark lance ses serveurs DNS, qu’est-ce que cela change vraiment pour la navigation et la sécurité ?

Surfshark, un des acteurs les plus connus du marché des VPN, a annoncé lancer ses propres serveurs DNS. Si la majorité des VPN propose un service de DNS, celui de Surfshark promet d’être encore plus sécurisé pour une simple raison.

Le marche des VPN est dominé par des acteurs tels que NordVPN, ExpressVPN ou encore CyberGhost VPN, mais il ne faut pas pour autant négliger d’autres sociétés telles que Surfshark. Surfshark qui a récemment annoncé lancer ses propres serveurs DNS, il rejoint donc des acteurs phares tels que NordVPN et ExpressVPN sur ce point.

C’est quoi, un serveur DNS ?

Un serveur DNS (Domain Name System) est un service fondamental d’internet qui traduit un nom de domaine en lettres en une adresse IP numérique afin de localiser et accéder à un site web. Par exemple, l’adresse IP numérique de www.frandroid.com est le 104.25.188.67, sans serveur DNS, il aurait fallu rentrer cette adresse IP pour accéder à notre site. Vous pouvez toujours tenter cette méthode peu conventionnelle mais votre requête sera bloquée par notre hébergeur.

En France, les requêtes DNS sont le plus souvent soumises aux opérateurs internet (Orange, Free, Bouygues Télécom, SFR) qui ont la capacité de les rediriger vers une mauvaise adresse IP. C’est le blocage DNS, l’une des méthodes les plus courantes pour bloquer un site internet. C’est pour cette raison que la justice fait souvent appel aux FAI pour bloquer des sites pornographiques ou des plateformes de streaming illégales par exemple.

Avec ses serveurs DNS, Surfshark propose une navigation internet confidentielle et sécurisée que celle assurée par nos opérateurs internet. Le fait que des serveurs lui appartiennent en propre lui permet de ne pas dépendre d’une entreprise tierce qui serait plus laxiste sur le no-log. L’entreprise met également en avant de meilleures performances, ses serveurs vous redirigeant vers les plus adaptés à vos besoins, à l’instar de ce que fait son VPN.

Il faut toutefois retenir que bien que Surfshark soit strict en matière de non-enregistrement des données, son siège social se situe aux Pays-Bas qui est membre de l’alliance des 14 Eyes (alliance de 14 pays appliquant une politique de surveillance d’internet). D’autant plus qu’en France, la justice est en croisade contre plusieurs VPN, considérant qu’ils participent à l’explosion du streaming illégal. Plusieurs fournisseurs ont menacé de se retirer du marché français.

Pour accéder aux serveurs DNS de Surfshark, il faut configurer votre appareil de sorte à utiliser une de ces adresses IP :

IPv4 : 194.169.169.169

IPv6 : 2a09:a707:169::

Ou alors via le protocole DoH (DNS over HTTPS) à l’adresse suivante : https://dns.surfsharkdns.com/dns-query.

Le principe du protocole DoH est d’ajouter une couche de cryptographie aux requêtes DNS afin de camoufler les requêtes et les réponses entre un appareil et un serveur. Ce qui permet de gagner ainsi en confidentialité.

